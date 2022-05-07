真無線「氣壓調音」減失真

電量充足——AK UW100電量可連續播放6小時，充電盒則可額外提供18小時的電量，並支援無線充電及快充功能，只需充電10分鐘即可使用1小時。（品牌提供）

【明報專訊】對於預算有限，但又想要好音色的用家，亦有不少選擇。好像是專門開發高階音樂播放器的Astell&Kern，最近便推出真藍牙無線耳機AK UW100。每邊耳機特別加入一枚由日本旭化成生產的解碼晶片來處理音訊，這枚晶片不但可獨立處理32bit的音頻信號，更配備獨立放大器，就算Hi-Fi級別的音源都能輕鬆駕御。此外，耳機內置Knowles全頻動鐵單元，相比一般耳機動圈單元，聲音細節的呈現會更仔細。

為了進一步提升耳機音色，廠方特別加入「3D打印氣壓調音部件」，用來調音及固定單元。它能減少單元腔室於耳機運作時出現的聲波反射及氣壓流動，令音色更準確、失真更低，也可減少單元運作時因振動產生的噪音，配合氣壓調音，音效表現更自然。

除了在音色上花足心機，每邊耳機內側亦設有proximity sensor，當用家脫下耳機時會自動停播音樂，戴上後自動播放。耳機外殼採用人體工學設計，更加貼耳，更能阻隔外界噪音。AK UW100支援4種程度環境收音透明模式，同時支援不同EQ等化器，用家可透過專用的手機程式，按照喜好及使用習慣來調校。

■Astell&Kern AK UW100規格

單元：Knowles Balanced Armature

藍牙晶片：Qualcomm 5141

電量：6小時（耳機）、18小時（充電盒）

重量：7g（淨耳機）

售價：$2380

查詢：3188 0767（ECT）