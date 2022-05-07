德國耳機航天級外殼 抗刮防蝕

【明報專訊】來自德國的Sennheiser，最近亦推出發燒級入耳式耳機IE 600。它最大賣點是外殼，採用一種名為ZR01非晶質鋯的金屬鑄造，原子結構和玻璃相似，但硬度及耐屈度宣稱是高性能鋼的3倍，過往主要用在航天業上，例如美國太空總署的火星探測器鑽頭便是其中之一。由於物料堅硬耐磨，因此就算長時間使用，都不怕刮花或磨蝕耳機外殼。耳機採用廠方開發的7毫米TrueResponse單元驅動，頻率範圍廣闊，同時令失真率減至最低，將音色原汁原味帶到用家耳內。此外，耳機特別加入聲學後腔及共振腔體，提升音色空間感之餘，同時加強低音效果，當高音通過共振腔體時，更可遮蔽高音所產生的共振，令音色更細緻、雜音更少。由於IE 600主攻高階用家的需要，所以特別將鍍金MMCX接頭嵌入耳機的外殼之中，令插槽更加穩固。IE 600支援直徑4.8毫米或以下的電線，方便用家接駁不同播放器材及Hi-Fi裝置。電線以堅韌的芳香聚醯胺纖維加固，跟機有3.5及4.4毫米兩種尺寸，無論播放器是使用非平衡或是平衡方式輸出都能使用。

■Sennheiser IE 600 規格

單元：7毫米TrueResponse

頻率範圍：4Hz至46.5kHz

阻抗：18Ω

重量：6g（每邊耳機）

售價：$5999

網址：bit.ly/37BB66H