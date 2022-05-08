ways of seeing：到灣仔散步，賞樹

【明報專訊】「賞花」聽得多，為何「賞樹」沒怎麼聽過？近月黃花風鈴木與魚木開花，引人注目，照片在社交平台廣傳，人們紛紛與樹木合照打卡。讀生態學和人類學的陳芷琳，一直喜愛看城市中的樹木，形容大樹務實、忠誠地守在大家身旁。為讓更多人明白賞樹的樂趣，她製作「灣仔賞樹地圖」，按地圖從銅鑼灣維園走到金鐘夏愨道，會看到陳芷琳稱為迎人樹、歌聲樹等的樹木。低頭看落葉，舉頭看樹冠，俯仰之間發現每棵樹獨一無二的故事。

城市中到處都是樹木，但除非開花，平日很難惹人留意。陳芷琳是獨立研究員和圖文作家，她畢業於香港大學，修讀生態學及生物多樣性，她說自己讀書時常常去不同棲息地如荔枝窩，觀賞不同物種，「當時我覺得自己很忽略市區樹」。

轉捩點是她畢業後在私人顧問公司做樹木普查員。她會「跟前輩出去睇樹」，掛樹牌，記錄地盤每一棵樹的健康狀况。前輩是愛樹之人，總會讚歎樹木的美，例如停車見到路邊的樹，說「你睇吓嗰棵樹閃令令喎」，她即以我們附近的石栗樹為例，說跟前輩讚歎的景色一樣，樹葉在陽光照射下反光，風吹過時像在閃動。見前輩能在不怎麼優美的城市環境中欣賞樹木，陳芷琳亦「寓工作於娛樂」，學習欣賞樹的美態。後來她因為行業生態與自己的理念不合，常為了工程移除或移植樹木，少談保育，就沒有做下去。後來她修讀人類學碩士，學到從人類學角度理解樹木。

陳芷琳參與香港藝術中心主辦的「文化按摩師藝術節2022」，策展以街道樹木為主題的項目《樹在街頭落淚》，並和團隊製作「灣仔賞樹地圖」，安排一條從銅鑼灣維園走到金鐘夏愨道的路線，由「迎人樹」開始，經過中央圖書館外的「同伴樹」，軒尼詩道的「喝彩樹」，灣仔道街角樓前的「歌聲樹」，莊士敦道和昌大押對出的「遺忘樹」，盧押道與軒尼詩道交界的「守護樹」，太古廣場對面、正義道上的「正義樹」，到最後夏愨道的「頑強樹」。

賞樹不一定要抬頭

樹木長得高大，要留意它們，一定要向上望？陳芷琳說她「多數向下望」，自己有時會因低頭望手機，留意到地上的落葉、花朵、果實等，再去望周圍的樹。先講落葉，原來落葉可用來雕刻，亦是啟發陳芷琳策展的原因之一，「我覺得幾有趣，創作的作品可以回收循環，不會製造垃圾，雕刻後樹葉會腐化，這個概念幾好」。她又說落葉亦可曬乾做書籤。

那麼如何透過這些作品，讓人認識樹木呢？陳芷琳說，她會教人挑選白蘭樹的樹葉做書籤，因為它們曬乾後會閃令令，形態特別漂亮。而挑選落葉雕刻，則要觀察樹葉的紋理，「要順着它的葉脈、形狀，再去想像圖案」。她又會特別挑選與雕刻圖案有關的樹種，用其落葉創作，例如以石栗樹的樹葉雕刻蠟燭，因其葉尖似火苗的形狀，石栗樹又有candlenut tree之稱，其果實中的油脂可製成蠟燭，所以陳芷琳教人用石栗樹的樹葉雕刻，雕刻者從中了解這些知識，活動做到公眾教育的效果。

除此以外，在生態學課程中，陳芷琳的老師也教她望地下，望落葉其實是辨認樹木的關鍵。例如「灣仔賞樹地圖」路線中的「歌聲樹」是一棵細葉榕，而「遺忘樹」是一棵垂葉榕，兩者的分別就在樹葉。細葉榕特別之處是葉緣平滑，而垂葉榕的葉緣是波浪形的，亦有明顯的葉尖。陳芷琳說榕樹因為氣根，所以容易認，但要分辨兩種榕樹則要靠樹葉。

留意樹木四時變化

陳芷琳說最易認樹是在樹木開花之時。正如大眾熟悉黃花風鈴木與魚木，因為它們的花非常漂亮，但黃花風鈴木在2、3月花期過後，已經少人提及，而魚木過了3至5月的花期後，會否被人忘記呢？陳芷琳說要認出一棵樹木，可以恆常地留意它開花結果的階段。例如看到開花的魚木，記住它的位置，不時去觀察它，留意它不同季節的模樣，陳芷琳說這樣有助學會辨認它。挑選樹木辨認時最好選自己社區的樹，因為出入經過可看一看，也可像陳芷琳，晚上散步時探望樹木，對她來說散步看樹是生活樂趣。

當然最簡單的辨認方法是看樹牌，近年政府製作的樹牌上多了QR Code，掃描後可了解樹木的背景資料等。相比郊外的樹木，在城市賞樹時可特別留意樹木的修剪情况。陳芷琳說在維園或其他重要場地，又或特別的樹木會有較好管理，但有些樹木會被修剪到「頭大身細」。前面提及的「遺忘樹」垂葉榕，其氣根長出後本可垂至地上，但很多時卻被裁剪得極短。透過這些修剪痕迹，我們可以略知樹木的健康狀况，如榕樹氣根被剪，無法生長落地、木質化成為支柱，或會有塌樹危險。

以樹木故事命名

在維園的高士威道入口，有一排高高的吉貝，又稱為美洲木棉，陳芷琳叫它們做「迎人樹」。原來它們是政府《古樹名木冊》中最高的樹木。古樹名木冊自2004年起設立，共有500多棵樹木入選，入選條件包括大型樹木、稀有樹種、樹形出眾，以及具文化、歷史或重要紀念意義等。從古樹名木冊中，陳芷琳知道這群吉貝最高達33.5米。記者在網上搜尋時，發現古樹名木冊可以按社區分類搜索，讀者不妨找找自己的社區有什麼古樹名木。

在製作「灣仔賞樹地圖」時，陳芷琳非常重視樹木的背景資料，以及它們身處的環境與社區。她會根據樹木的故事為其命名，因為回想自己讀生態學時要死記硬背植物的名字、拉丁名、科屬等，非常吃力，要讓人記住一棵樹木，以故事命名或者是個好方法。

例如灣仔道一處街角樓前的「歌聲樹」細葉榕，樹牌上記錄了它是「灣仔區綠化計劃」的第623棵樹，由已故美國歌手約翰．丹佛（John Denver）在1994年親手種植，所以陳芷琳為它命名「歌聲樹」。「正義樹」是一棵木棉樹，木棉樹高大挺拔，有「英雄樹」之稱，剛好生長在正義道，陳芷琳由此命名它為「正義樹」。「同伴樹」由樹冠交纏的紫檀和朴樹組成；「守護樹」則是兩棵高大的非洲楝，為行人遮蔭。在軒尼詩道中央分隔帶的棕櫚樹，有狐尾椰子和江邊刺葵兩種，陳芷琳叫它們做「喝彩樹」，因為樹木一高一低排列，就像啦啦隊的彩球。

對「喝彩樹」的另一個印象，陳芷琳提到她翻看2000年代的《綠化總綱圖》文件，當時政府因應每區文化特色和公眾觀感制訂綠化主題，用棕櫚樹是因中央分隔帶空間狹窄，而棕櫚樹要求的生長空間不多，適合在該處種植。除了樹木本身的歷史，樹木所在社區的歷史也能讓樹的形象更鮮明，例如在和昌大押對面的「遺忘樹」，該地帶經歷重建，砍伐多棵樹木，它是少數生存的大樹。在夏愨道的「頑強樹」，由於長年受香港紅十字會總部的建築阻礙生長，樹冠長得不對稱，現時建築已清拆，剩下大樹頑強地生存。

人類的學習對象

除了方便記認，陳芷琳為樹木命名，亦因為她參考了在人類學研究中讀到的原住民理解樹木的思維。在生態學角度，人們多數只會記住樹種，但其實每棵樹都有獨一無二的生態，可能一棵樹上有苔蘚，一棵樹上有小鳥築巢，每棵樹都應該有自己的名字。

陳芷琳也會去了解一般人眼中較「神怪」、生態學認為沒有科學根據的講法，例如原住民認為樹上住着精靈；又有人會以樹木開花結果的生命循環，與人類出生長大成人的生命循環比對，因而有些部落會用成熟樹木的樹枝拍打青春期孩子的手腳，希望孩子快高長大；又例如「迎人樹」吉貝，因為它的樹幹高，有部落認為吉貝是世界之軸（world axis），連接天與地，可通往死後的世界。

此節目名為《樹在街頭落淚》，陳芷琳形容風吹過、樹葉落下的情景，就像樹木在落淚。近年灣仔一帶發生的事情甚多，想像樹木以落葉方式抒發情緒，她有被安慰的感覺。陳芷琳喜歡樹，說樹「很務實，忠於自己所在的地方」，如果在城市找不到人傾訴，感覺孤單的時候，她覺得「有很多不同物種，一直站在這裏等待你，無論什麼時候，它都會站在這裏，不會拒絕你，不會責罵你，不會說你不對」。陳芷琳也學習樹木的包容，去接受所有事情，自己努力抗衡和生存，「用原住民的視角，樹木是人類生活的一個學習對象」。

樹在街頭落淚

網址︰bit.ly/38WXfwL

灣仔賞樹地圖

網址︰bit.ly/3FlAoqA

文˙ 胡筱雯

{ 圖 } 朱安妮、受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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