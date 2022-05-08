未來城市：郊野添置街燈 螢火蟲受光害 劃照明區域 你我牠共存

【明報專訊】路政署正研究於柏架山道林邊屋至大風坳路段加設太陽能路燈，要求增設路燈的區議員說，因為公公婆婆會在黎明時分到柏架山道晨運，增設路燈有安全考慮，反對的行山人士則稱行夜山可以自備頭燈和電筒，並關注柏架山道是螢火蟲棲息地，包括香港特有品種寒冬凹眼螢，路燈燈光有可能影響其繁殖。談到光污染問題，我們一般只想起市區光害，但燈光對郊區有何影響？設計公共照明系統時，又可以如何平衡人類需要和生態保育？

人造光改「夜蟲」生理時鐘

香港郊野蘊藏豐富的生物多樣性，更包括不少夜行動物，如東亞豪豬、貓頭鷹、果子狸，夜行昆蟲有甲蟲、竹節蟲、螢火蟲。在這次柏架山道興建路燈一事中，螢火蟲最受關注。香港大學生態系研究生凌悅丰是螢火蟲愛好者，他曾多次去柏架山道附近賞螢，並在柏架山道上見過橙螢和穹宇螢，「我觀察到橙螢好多時都在路旁，從小路進入樹林時看到，但有些都飛到大路上面」。其他賞螢人士也在網上科學平台iNaturalist記錄，曾在柏架山道附近看到寒冬凹眼螢、垂鬚螢和寬緣窗螢，其中寒冬凹眼螢是香港特有品種，即只在香港發現過。

目前已知或估計，夜間人造光會影響夜行昆蟲的生理時鐘，如人造燈光可能會令螢火蟲以為未天黑，影響其活動時間。燈光也會影響夜行昆蟲的導航能力，香港昆蟲學會會長饒戈是研究螢火蟲的專家，他解釋，螢火蟲和飛蛾會撲燈，就是因為燈光使牠們混淆，誤以為燈光是月光，「飛蛾如何確保自己行直線，就是用月亮導航，保持向前直行時跟月亮的角度不變」。於是比月光更光的路燈出現在面前時，牠們就會追着燈轉圈。趨光的昆蟲最後大多死於撞到障礙物、累死或餓死，郊野公園內的公廁因為太光，經常發現昆蟲屍體。

光到一個點 螢火蟲停發光難求偶

螢火蟲的特別之處，在於其會發光，這也令牠們更容易受人造光影響。螢火蟲成蟲發光，是發出求偶信號，吸引異性交配，有些有特別信號，如連續閃兩下，再停兩秒，再連續閃4下，就像密碼。「姑勿論是密碼還是就咁發光，人造光都溝淡咗佢，令螢火蟲的信號沒那麼容易被看到」，饒戈說，螢火蟲無法順利求偶，也直接危害整個族群的存亡。螢火蟲的光還可以作為警戒信號，多數螢火蟲的卵、蛹、幼蟲、成蟲都會發光，像擁有鮮艷顏色的青蛙，警告捕食者自己有毒，捕食者試過舔了舔，知道這種會發光的生物有毒，就學會以後不捕獵螢火蟲，「如果你溝淡了螢火蟲的光，牠失去保護，捕食者照食牠，會不會多了螢火蟲被吃，還是影響了捕食者生態，會不會多了捕食者被毒死？沒有人知道」。

饒戈曾在2012年做過實驗，研究人造燈光對香港螢火蟲發光的影響，實驗對象是棲息在豐樂圍，即天水圍濕地公園旁的米埔屈翅螢。他在濕地設置民居常用的慳電膽，逐漸調校光度，當背景光到達臨界點，螢火蟲就停止發光，或大幅度減少求偶信號頻率。他當時發現，豐樂圍一帶的背景光已非常接近臨界點，即是如果再光多一點點，螢火蟲就不會再發光、求偶、繁殖，「那裏以前有相當數量的族群，但過了10年，從發現牠到現在，基本已經消失了」。豐樂圍的背景光增強，光源除了來自天水圍民居，也包括深圳的光污染。

前車之鑑：鄭凱甄怪眼螢瀕危

2020年路政署在大嶼山地塘仔興建路燈，導致在該處棲息的鄭凱甄怪眼螢瀕臨絕種。饒戈2017年在地塘仔郊遊徑發現這種螢火蟲，至今他多次到地塘仔尋找鄭凱甄怪眼螢，但螢火蟲在設置路燈後數量大幅下降，初步評估狀態為極度瀕危，「由最初發現到現在，跌了接近90%，用同樣方法評估」。饒戈是國際自然保護聯盟（IUCN）的螢火蟲專家組成員，負責香港區的螢火蟲數量評估，他質疑漁護署對當地生態了解不足，跟民間資料庫也缺乏溝通，「螢火蟲資料其實就寫在論文上，我跟台灣學者一起公開發表這個品種，其實有GPS地址，exactly就在街燈那裏」。

人類可能會質疑，這段路建了街燈不宜居住，螢火蟲就不能搬入點，遷移到更暗的棲息地嗎？可能真的不能。螢火蟲之所以在原有棲息地生活，就是因為那裏的環境最理想，最適合生活，附近也未必有合適生境可供遷徙。而且很多螢火蟲品種的雌性成蟲雙翅退化，不能飛行，交配後只能在幾米至幾十米範圍內產卵，遷移能力十分有限。

當然，螢火蟲有很多品種，不是每一種都這麼脆弱，有些螢火蟲也能夠與燈光共存。例如常見於新界鄉村的寬緣窗螢，牠們會出現在民居附近，甚至進入屋內，但出沒時間較晚，約在深夜11、12時，饒戈估計是人類作息調節了螢火蟲的作息時間，「雖然牠可以頂得順，但牠本來不是這麼晚出沒，你7、8點個個回家吃飯睇電視，開晒燈，牠就受不住這麽光的環境」。人造光對螢火蟲會有影響，但影響未必是二元對立，有燈就馬上滅亡，而是有可能像寬緣窗螢一樣，被慢慢改變，但也未知會否導致牠們數量慢慢減少，最終步向滅絕。

4類照明區域 按人類活動劃分

現時在漁護署列明的具特殊科學價值地點並無設置街燈，但郊野公園其他範圍，或非郊野公園範圍的郊區無明文禁止設置街燈，路政署表示，會按需要就設施對自然生態影響的評估徵詢相關部門，如漁護署的專業意見。

當人類有照明、安全考慮，但其他生物要生存又要保持黑暗，我們在設計公共照明系統時可以如何平衡兩者需要？外國多按照國際照明委員會建議，根據人口密度和人類活動訂立照明區域，不同區域有不同照明規定。委員會的指引按照當前環境光度，劃分為4類照明區域，分別是E1類本質上漆黑、E2類低照明區域、E3類中照明區域及E4類高照明區域（見表）。如根據指引，柏架山道和地塘仔就可能是E1或E2區域。

宜用暖光加燈罩 設動態感應

綠惜地球高級項目主任劉兆朗解釋，為了維持不同區域的亮度，國際間會調整各區域的燈具，例如郊區的燈柱會加上燈罩，確保燈光不會散射至天空或附近環境，只足夠人清晰看到路面就夠，跟市區要求更光的做法不同。但現時路政署在興建路燈時，並沒有特別加設燈罩，或規定燈光應集中照射地面，導致多餘燈光散射環境。地塘仔加設街燈導致螢火蟲大量減少後，饒戈跟路政署人員到現場視察，稍為微調街燈，「我帶他去看，說螢火蟲就在這盞街燈後面找到，他就做了個金屬罩，令街燈向後射的光稍為減少，就這樣，成件事就完了，其他燈也沒有做燈罩」。但這種程度的調整，不足以減低背景光，這裏仍然找不到螢火蟲。

劉兆朗指出，郊區街燈應避免長期照射，國際照明委員會建議晚上11時後，E1區域不應亮燈，「路不是經常有人行，就不需要在無人行的時候都開燈，例如設置動態感應，確保對生態影響減到最低」。饒戈以其居住的鄉村為例，在無法拉電線設置街燈的位置，村民自行安裝了太陽能感應燈，有人走過就着燈30秒，「鴨寮街買，20蚊個，這也不是好嶄新、好高科技、好昂貴的技術」，但感應式街燈在香港公共道路上並未被應用。要減低對夜行昆蟲的影響，燈光色溫也應該控制在3000K以下的暖色，即偏紅、橙的燈光，因為螢火蟲對低色溫的光較不敏感。路政署回覆本報查詢時表示，擬在是次試驗計劃中先設置一盞路燈，採用配備動態感應器及色溫偏暖的太陽能路燈，務求盡量減少燈光對夜行生物活動的影響。

台北公園照明有法 復育螢火蟲

台北根據國際照明委員會指引，設置台北市區內的公園的照明系統，成功在公園復育螢火蟲，包括木柵公園、大安森林公園。饒戈曾到訪這些公園，「我自己看過4個地方，它真的有螢火蟲，好多𠻹，在台北市裏面，不是市郊喎，是市中心」。大安森林公園在2022年4月錄得單日最高154隻螢火蟲，木柵公園單日最高132隻。大安森林公園特地安裝了波長590nm、偏紅光的路燈，在台北其他山徑，政府也為街燈加裝燈罩，並在螢火蟲繁殖期間關燈。

香港在2016年推出《戶外燈光約章》，鼓勵商戶在晚上11時關掉大型廣告牌等燈光，以減少光污染。專責小組討論約章時，也提過國際照明委員會的指引，考慮應否及如何把香港劃分為不同的環境照明區域。但專責小組稱香港樓宇密集，商業及住宅大廈十分接近，擬定照明區域圖未必可行。劉兆朗反駁，「其實絕對分到，事實上香港綠色建築認證都有應用E1、E2、E3、E4的分類」。香港綠色建築議會訂立了綠建環評準則，準則涵蓋規劃、設計、施工、管理等方面，建築物符合準則要求就能獲得綠色建築認證，而綠建環評準則中就有列明，建築物的外牆發光物的亮度要符合國際照明委員會的照明區域要求，「這不止是要拿環保獎項的工程要做，無啦啦在郊野公園加街燈的工程更加要做」。

熄燈不止為慳電 保育星空不能少

綠建環評準則中還有E0的分類，E0區域要更暗，例如專門的天文觀測地點、獲國際暗天協會認證的暗空公園。國際暗天協會提倡暗空保育，教育大眾光污染的嚴重性和如何減少光害，讓環境保持黑暗，抬頭可以望到銀河星斗，保護星空，天文愛好者可以到星空保護區觀賞星空。香港大學物理系首席講師潘振聲博士研究天文學和光污染問題，從2007年開始做香港光害調查，早於20年前他已跟政府商討過設置星空保育區，但設立西貢天文公園後不了了之，「保護不單止是地面上的生物，因為我們一般講濕地保育、鄉郊環境保育，只是講地面，星空保育包括天空，都是大自然的一部分」。潘振聲是台灣合歡山暗空公園爭取國際暗天協會認證的顧問，協助做光度測量。為了減少光害，公園內禁設停車場路燈、停車後須關掉車燈、禁止光源照射天空，暗空公園除了能保護星空，也吸引不少遊客到訪，促進旅遊業。潘振聲認為香港也應嘗試設立星空保護區，如西貢、大嶼南等觀星熱點，「好似講得好前，但未必前得這麼緊要，譬如我們隔籬深圳，他們都談論如何做星空保育」。

不想「再見螢火蟲」、告別星空，或許第一步先要減少室外燈光如街燈、公廁燈光，但這不足以令環境變得黑暗。饒戈曾量度不同郊區的亮度，發現在大網仔、梧桐寨等地中，香港最高山峰、遠離民居的大帽山的背景光卻最多。因為市區的燈光會反射到空氣微塵、雲霧上，不止是廣告牌附近的天空變光，十多公里外的天空也會變光，大帽山頂就同時接收了新界西和九龍北的光，「市區多餘的光會走到生態系統，當光反射、散射，會照亮香港整個生態系統」。所以市區和郊區要同時減少光污染，市區的廣告牌要關燈、掛上窗簾避免室內燈光外泄。潘振聲說，仍要教育大眾光也是污染，熄燈不止為慳電，更是避免污染，「無論哪一個地方使用燈光，都希望他們能夠用負責的態度，想清楚是否真的需要這麼多」。

【郊區照明篇】

文˙ 朱琳琳

{ 圖 } 受訪者提供、資料圖片

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 林曉慧

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