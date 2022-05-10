內衣選擇：上圍豐滿 「全罩杯」粗帶胸圍承托佳

後背透氣——葉曉雲建議選購大碼胸圍時，可選後背位置透氣、具拉力的布料，如單向拉力或雙向拉力的彈力網布（圖）等。（楊柏賢攝）

全罩杯——擁有豐滿上圍的女性，建議揀選「全罩杯」及肩帶較粗的胸圍（右），使胸部受到更好的保護和承托。（楊柏賢攝）

【明報專訊】懂得各種大碼服裝的穿衣技巧，再配上合適內衣，便可由內到外穿出線條美。香港理工大學紡織及服裝學系副教授葉曉雲表示，在選擇大碼內衣時，有幾點需特別留意：

第一、胸部的包裹程度。由於plus size女性上圍一般較豐滿，要保護好胸部，避免「走路或郁動時晃來晃去」，一般建議選擇「全罩杯」（full coverage）胸圍較理想。如需穿配合不同場合的衣物如晚裝等，才考慮揀選「低胸型」或其他款式胸圍。

第二、胸圍的承托力。質量較好的胸圍應有助將胸部的重量分散至肩膊，甚至整個上半身，所以胸圍的肩帶設計相當重要。葉曉雲建議上圍較大的女性避免選擇肩帶較幼的胸圍，以免引致肩頸痛問題；相反，可揀選一些有較粗肩帶，甚至肩帶配有軟墊（cushioning）設計的胸圍，原理就如「孭書包」，有助卸走肩頸附近的壓力。

比較重視肩帶美觀程度的女性，葉則建議可選購只有部分位置是粗肩帶，其餘位置為數條幼帶設計的胸圍，保持美觀的同時，又不失承托力。

後背較大包覆撫平贅肉

第三、胸圍的後背設計具較大包覆程度。這類胸圍助撫平背部贅肉，葉建議怕熱的女性，不妨選擇後背呈U形設計的胸圍，既可撫平背後贅肉，亦不會過於悶熱。

第四、胸圍後背物料具足夠拉力及回彈力。葉指出，內衣要有較好的回彈力，物料成分會有較高百分比的彈性纖維，其中滑面彈力網布 便是不錯的內衣物料，助收緊及撫平背部贅肉。

穿收腹褲「一節節」 過緊不宜選

而選擇收腹褲時，葉建議可留意褲前的菱形位置（即肚腩位置）及褲側，站立或坐下時能否有效收緊腹部；如出現「一節節肉」，則代表過緊，不宜選購。

[有得揀]