90後夫妻觀鳥點蟲蟲 走入自然探索驚喜

愛好自然——Matthew（左）與凱靈（右）是一對喜愛生態的夫妻，在2018年創立嗚鴉自然教室，舉辦各種生態導賞團，並且在社交媒體上分享有趣的鳥類、昆蟲等知識。（註：受訪者按拍攝需要暫除口罩）（蘇智鑫攝）

【明報專訊】早前，一篇介紹杜鵑科雀鳥的帖文在社交平台竄紅：「餓痾～餓痾～餓啊？！住在香港，不可能沒聽過這不斷重複，不斷升key直至走音的『歌聲』……」以香港著名噪鵑的「歌聲」緊貼 Anson Lo名曲Megahit的副歌——Uh-oh uh-oh uh-oh，Anson Lo的歌迷應有會心微笑。

以幽默手法包裝枯燥知識，是生態教育社交專頁「嗚鴉自然教室」（Project CROW）的特色之一。90後的關朗曦（Matthew）與鄭凱靈在2018年創立教室，透過活潑文字、栩栩如生的插圖和帶點文青feel的設計專頁，吸引都巿人加入探索大自然，保育生態。

「污糟！危險！」 扼殺孩子對昆蟲好奇心

「說來慚愧，其實我們並沒放很多心機經營社交媒體。」Matthew說。相較社交媒體，他們更專注實體課堂。Matthew說，他們創辦這個自然教室，是希望參與者能透過實體課堂接觸和親近大自然。很多人看見長得「三尖八角」的昆蟲就恐懼，凱靈與Matthew認為部分的恐懼是被後天「教育」出來，「驚是因為不懂，你見到昆蟲有心跳加速的感覺，未必是壞事」！Matthew舉例，他們經常帶團友到農田，堆肥內有一種長相酷似蟑螂的昆蟲，「這種金邊土鱉沒有翅膀，我會把牠抓在手上，講解牠們對生態有什麼作用。剛開始時，團友會尖叫，但他們會慢慢靠過來觀察。大膽些的小朋友會伸手摸，其他小朋友也不『執輸』，他們對昆蟲的恐懼就這樣消失了」。

香港是個高度城市化的社會，小孩子大多在石屎森林長大，即使偶爾碰到昆蟲，剛想伸手摸摸，大人一句「污糟！危險！」便立刻熄滅孩子的好奇心。凱靈憶起，小時候曾聽聞蟑螂身上裹着一層油，方便在坑渠爬來爬去。好奇心極重的她立即抓了一隻蟑螂，並放在肥皂水內。愛乾淨的媽媽看到如此情景，氣得一星期沒跟她說話，「我好像自此就有些怕蟑螂，這些回憶實在（令我）有點陰影」。幸好樂天活潑的她，沒有因這次的蟑螂「入浴」事件而怕了昆蟲，反而中學學攝影時買入一部微距相機，為她打開了觀賞昆蟲的生態大門。

6歲成「鳥癡」 9歲到雲南山區觀鳥

相較起來，丈夫Matthew自6歲起就愛上觀鳥，一直只專注一種嗜好。他從小跟着父母到郊外，久而久之，他愛上了樹椏上的小鳥，9歲時已跟隨香港觀鳥會前往雲南省高黎貢山觀鳥，山區設施簡陋，一行人得離開住所走20、30米路才能上茅廁，嬌生慣養的香港小孩肯定受不了，但原始森林對「鳥癡」Matthew來說卻是天堂，看着大人們量度鳥類的尺寸、做研究不亦樂乎。Matthew表示，他自小患有讀寫障礙，中文於他而言就是「鬼畫符」，成績一塌糊塗，唯一比同齡人「叻」，是他從小認識不同鳥類，加上大自然裏沒有對錯，即使認錯品種也不會被人罵。

這對小夫妻性格迥異，Matthew在英國讀中學，只在暑假時才回港，而凱靈則在港念書，兩人的人生路線原本毫無交集，但大自然成了牽紅線的「月老」，因觀鳥促成一段好姻緣。凱靈高中時參加香港濕地公園觀鳥班，認識了Matthew的朋友，「他極落力『推銷』，說Matthew只要在遠處山坡看見一點紅色，就能知道那是什麼品種的鳥！觀鳥初哥的我即時『心心眼』，覺得他很厲害，很想跟他一起觀鳥啊！後來了解多了，我才知道香港全身鮮紅色的雀只有赤紅山椒鳥與灰喉山椒鳥！」太太說起相識經過時笑得花枝亂顫，旁邊的丈夫卻尷尬得頻頻搖頭。

因蝴蝶投入環境教育

「我很幸運，小時候姨丈不用上班時，就開車載幾個表哥與我到西貢到處玩。郊外是讓我放電的地方，而且不用擔心犯錯。」凱靈說，郊野公園就像世外桃源，可以讓她完全放鬆。中學時代的她十分喜歡以賞蝶著稱的大埔鳳園看昆蟲蝴蝶，鳳園孕育逾200種蝴蝶，佔全港蝴蝶品種約八成，保育價值甚大。她記得當時有發展商打算在附近興建新樓盤，於是她開始認真閱讀環評報告，報告建議樓盤與蝴蝶保育區之間需預留50米的緩衝區。「我那刻大叫，才50米的緩衝區有什麼用？好震驚，怎麼可以這樣做呢？」她愈說愈激動，聲音也提高了不少。經過這一次，凱靈心底裏埋下一顆要做環境教育的種子，「這是我第一次想為大自然做些事。想教育公眾，一些看似不起眼的小地方其實對生態十分重要」。大學本科念傳媒的她，更在2017年於港大修讀環境管理碩士課程。

走入小學 生態融入常規課程

為了提高大家對環境保護的意識，嗚鴉除了舉辦1日導賞團，也有在大埔農田舉辦長達1年的課程，夫婦二人更不時走入小學以繪本教育孩子，把生態融入常識、中文等常規課程，用有趣的方式帶領小朋友認識不同生物。「不論生物還是一般物件，我們都要與其接觸、產生連結，才會有感情。」Matthew說。他們偶爾舉辦藝術工作坊，近期則在龍虎山環境教育中心策劃關於昆蟲日常生活的展覽。

記者好奇，兩人平時花多少時間觀鳥？「大概從我喜歡觀察生態就沒有停過吧！很難量化到底用了多少時間。」Matthew說，在家裏聽見窗外鳥鳴，他會忍不住探頭看看；平時走在路上，看見行人路欄杆上的螞蟻也能觀察一番，「如果你真的喜愛一樣東西，就會無時無刻都想做，不會把它當成苦差」。記者和他倆坐在大美督一間戶外咖啡店做訪問時，Matthew突然停下來，望向記者後方說：「咦，這裏怎會有隻豆娘？通常在水邊才能看見呢。」

「我們倆經常討論，如果外星人來地球，要捉走一隻最可以代表地球的物種，他們未必會選人類，反而有機會選擇和螞蟻打交道！」凱靈笑了笑，「去年底逝世的著名昆蟲學家E.O.Wilson估計，螞蟻的數量約等同所有人類的重量總和！地球上的昆蟲數量超級無敵多，還有大把地方等着我們發掘呢」！

■Project CROW嗚鴉自然教室

網址：projectcrowhk.org

文：沈晴

編輯：梁小玲

facebook @明報副刊

電郵：feature@mingpao.com