展覽推介：At Home展覽 拓展國際視野

【明報專訊】以家居為主題的At Home，是整個設計雙年展中最具國際級水平的展覽。細看策展人背景，除了是英國Kingston University學者外，其中兩位更曾在Victoria & Albert Museum工作。作為非法籍參展人，Jana Scholze分享他對比較Eindhoven和Saint-Étienne的看法︰「我想兩地的設計教學不盡相同，Design Academy Eindhoven很早已以人為本的切入點來教設計，十分有遠見。但近年Saint-Étienne亦走向Speculative Design的方向，讓雙年展不再限於國家，而以國際水平為依歸。設計展方面，以前雙年展展期約一個月，令不少有興趣的人都因為時間關係而錯失觀展機會。所以今屆長達約4個月的展期，該能彌補不足，強化國際曝光。Saint-Étienne亦勇於與不同城巿及國家合作，將國際視野帶到法國。Saint-Étienne設計雙年展的定位，與荷蘭設計周不同，近年更嘗試銜接專業與大眾的觀眾層。」

這種將兩種界別銜接的定位，大可於At Home展館中看到。整個展覽分為5個不同部分，包括Utopian visions、The Shelter、Identities、Well-being及The Connected，大主題貼身而小主題則提供較學術的角度。當中有最易入口的展品，如用作陪伴老人用的Joy for All機械貓（圖A），到設計如何讓自然融入家中的展品（圖B），又或是為昆蟲提供庇護空間的Please Stand By，均為家居一詞帶來不同的角度，拉近不同的觀眾層。

文︰Dawn Hung