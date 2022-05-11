實體NFT展覽 由線上走到線下

【明報專訊】疫情稍緩，除了市面恢復人流，連NFT、元宇宙的虛擬世界也同樣熱鬧。最近幾個大型商場不約而同舉辦相關展覽，連結線下線上。NFT和元宇宙並不一定跟藝術、投資有關，也是未來互聯網發展的趨勢。就算大家未完全搞清它們是什麼，也可嘗些從這些展覽中認識它們，感受當中趣味。

進入元宇宙 突擊打狐狸

不少品牌如Gucci、Nike也在元宇宙開設店舖，時代廣場最近亦進駐港產元宇宙AiR Metaverse。廣場打響頭炮，與本地人氣NFT系列Bunny Warriors及AiR METAVERSE攜手合作，在商場舉辦首個以Bunny Warriors為主題的「時代廣場×Bunny Warriors into the Metaverse」活動。

Bunny Warriors講述兔子遭受狐狸領主和鷹邪的獵殺，直到戰士Bunny Boss誕生，帶領兔子團結並組成Bunny Warriors戰士，掌握自己命運。Bunny Warriors的6666個NFT於開售當天不到5分鐘即火速售罄，於潮流界引來極大迴響。現實世界中，廣場5樓的「Bunny Warriors Pixel Art Gallery」展示Bunny Warriors中罕有度最高的60款NFT。同場設有可用非虛擬貨幣付款的限定實體店，讓不熟悉NFT的大眾亦能輕易透過一般付款方式購買心頭好，現場限量發售50款Bunny Warriors NFT。

商場亦同時帶來Bunny Warriors in Metaverse遊戲，主題手機活動區中Bunny Boss將現身介紹什麼是AiR Metaverse，並展示「突擊狐狸作戰」遊戲，示範如何在元宇宙世界中打倒Fox。以手機應用程序下載AiR Metaverse並進入Bunny Warriors世界，便可隨時隨地與Bunny一起抵抗Fox，贏取獎章。AiR Metaverse亦使用定位系統，玩家須身處時代廣場方可解鎖特別關卡「守護Bunny大行動」，首次完成任務後可獲額外獎章。最快集齊指定數量獎章的玩家，可於期間限定店換領Bunny Warriors禮品及指定NFT。

逾5億港元NFT作品展覽

提到NFT，大家或會想到價值連城的藝術品，但部分藝術品的題材和價格也可以很親民。K11 MUSEA正舉辦METAVISION作品展，包括30多名藝術家及藝術項目逾200件作品，橫跨9個樓層的數碼屏幕展示展示，價格由0.8 ETH（約1.7萬港元）到1560 ETH（約3300萬港元），總值超過26,000 ETH（約5.6億港元）。除了較多人熟悉的CryptoPunks和Bored Ape Yacht Club，今年4月中推出的Moonbirds是重點NFT項目之一，系列包含10,000個具不同特徵的貓頭鷹頭像。與Nike和Chanel等品牌合作的美國雕塑藝術家Tom Sachs則創作出Rocket Factory系列，收藏者可透過不同機頭、機身及尾翼組件，製作自己的專屬火箭NFT。Tom Sachs曾將麥當勞及Hello Kitty等國際知名品牌放進設計，展覽將展示部分稀有款式。

本地藝術家方面，年僅8歲的香港藝術家Arthus Ng近日創作了以蛇為主題的NFT作品。若對舊香港和本地美學感興趣，則可留意藝術家Felix Ip的作品，他以懷舊視角刻劃城市面貌。展品中約100件可公開發售，只須掃描作品旁的二維碼，即可查詢選購。大會請來Arthus Ng、Felix Ip等藝術家和加密貨幣專家與觀眾分享交流。大家亦可在「K11 HK」App內參與「Spot the Avatar」手機遊戲，與13個NFT藝術展中的Avatar玩捉迷藏，尋找隱藏於遊戲頁面上的13個Avatar。K11 Kulture Academy同期亦舉辦線上工作坊，教大家鑄造自己的NFT、探索The Sandbox的元宇宙世界。

時裝跨界NFT海外pop-up

除了本地發起的NFT展覽，日本藝術科技公司Startbahn亦將早前在東京舉行的活動移師香港，在K11 Art Mall開設全球首站Made In Japan 3.0 Pop-up：Defining a New Phy-gital Reality時裝跨界NFT Pop-up，帶來Lady Gaga熱捧設計師3D蛋糕裙NFT、康城首映動畫戲服、百年傳統加賀刺繡街頭服、曾亮相巴黎時裝周的京都和服等日本時下8大設計新星的跨界NFT。Startbahn亦自創虛擬陳列室，讓各位潮流愛好者及NFT收藏家360度鑑賞及購買一系列3DCG （3D電腦圖形）高級訂制服及數碼藝術品，並引入獨家Startrail NFT，為每件實體時裝作品及其NFT衍生品發出區塊鏈證書。●

時代廣場x Bunny Warriors into the Metaverse

日期：即日至5月29日

地址：銅鑼灣時代廣場5樓517-519舖

查詢： 2118 8900

METAVISION NFT 藝術展

日期：即日至6月19日

地址：尖沙嘴K11 MUSEA

預約導賞：bit.ly/3LRcHc9

Made In Japan 3.0 Pop-up：

Defining a New Phy-gital Reality

日期：即日至5月15日

地址：尖沙嘴K11 Art Mall地下G01舖

預約連結：bit.ly/3uTQkwN

文：張曉冬

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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