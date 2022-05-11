虛擬新世界：日防夜防，網賊難防？

【明報專訊】蔡：鄒sir，不是說加密技術好穩陣嗎？為什麼虛擬世界都可以被人打荷包？

鄒：你指早前全球市值最大的NFT項目Bored Ape Yacht Club（圖）的官方Instagram被黑客入侵，被騙300萬美金的新聞？

錢包密碼/私鑰絕不可公開

蔡：是的。我剛想學人投資NFT，但感覺好危險？

鄒：又不用太驚，我教你兩招，認識這新興投資市場的基本資料。首先從「錢包」（wallet）說起，錢包是加密貨幣的載體，用作發送、儲存及接收加密貨幣，當中包含兩組代碼，一組是錢包「地址」或「公鑰Public Key」，如同銀行帳號，若有人要轉帳加密貨幣，收帳者便可提供地址給付款者。另一組代碼是錢包「密碼」或「私鑰Private Key」，擁有這組代碼，意味擁有錢包管理權，包括將資產轉移。簡言之，錢包地址/公鑰可以公開，但錢包密碼/私鑰卻絕不可公開。加密錢包亦分為「熱錢包」 （Hot Wallet）和「冷錢包」（Cold Wallet），熱錢包是用可上網裝置如手機、電腦運作的錢包，只要下載App就能交易虛擬貨幣。但由於連接網絡，即黑客有機會經網絡入侵，我不建議用熱錢包儲存大量加密貨幣。至於冷錢包（又稱為「去中心化錢包」），因為不記名，毋須註冊電郵或電話，沒有任何網絡蹤迹，私鑰存放於實體錢包中，可離線儲存擺放安全地方，因此被認為是目前較安全的儲幣方法，建議將不常用來交易或大額的加密貨幣分散存放到數個冷錢包。

蔡：那今次受害者如何被騙？

鄒：估計受害者因黑客的小着數而將錢包授權給假網站，令錢包大開中門致損失。

切忌開來歷不明冷錢包

蔡：還有其他貼士可避免被黑客有機可乘嗎？

鄒：除了緊記貪字得個貧，切忌開來歷不明的冷錢包，以免內附惡意病毒如木馬程式，亦可到國際GitHub或Reddit平台查看冷錢包論壇的評語。再者，可定期備份錢包的wallet.dat文件，這份檔案也可備份到多個硬碟，設置一個讀取密碼來保護，甚至可以將recovery phrase抄在紙上及存放在安全地方，作雙重保障。其次當然是使用較新軟體版本的錢包，因通常有更安全的保護功能。最後亦可考慮在每筆交易加入多重簽名認證，即每次從錢包存取加密貨幣，需要多於一個已設定的人員同意這筆交易。

文：香港數碼資產學會幹事鄒健宏×特約記者蔡永中