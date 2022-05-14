超短焦投影機soundbar合體

實用慳位——一機兼任超短焦投影機與soundbar，實用又慳位。（品牌提供）

【明報專訊】如果家居不大，又想享受大屏幕畫面兼靚聲，ViewSonic X1000-4K的二合一家庭劇院投影機相信是不錯的選擇。X1000內置超短焦家庭劇院LED及智慧型soundbar，0.25超短焦投射比，只需38厘米的距離便能投射出100吋畫面，對於小家庭而言無疑更省空間。其投影質素亦非常出色，支援4K HDR、125% Rec709劇院級色彩、Cinema SuperColor+炫彩調校技術等。至於聲音方面，機身內置40W的Harman Kardon soundbar，用家毋須另添置音響裝備，欣賞音樂及電影時也能感受餘音繞樑的震撼感。如果想有更震撼音效，亦可另加重低音喇叭，打造2.1音響系統。

X1000已對應多個串流軟件程式，包括Netflix、Amazon Prime Video、Spotify及KKBOX等，毋須另接其他裝置都可以即時串流睇片。當然它亦可經Wi-Fi或藍牙連接手機，播放鏡像內容同樣方便。

■ViewSonic X1000-4K規格

解像度：3840×2160

投影尺寸：60至150吋

亮度：2400 LED流明

光源壽命：30,000hrs起

音效：40W Harman Kardon soundbar

連接：HDMI×3、USB×3、Wi-Fi、Lan、藍牙4.0

體積：757×291×169mm

重量：9.44kg

售價：$19,999

查詢：3690 1398（ViewSonic）