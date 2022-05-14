e新品：法國型格soundbar藏靚聲小球

正面輸出——無論soundbar是坐枱還是掛牆，聲音也能由正面輸出。（品牌提供）

【明報專訊】來自法國的影音新貴Devialet，不少人都會對其獨特的鵝蛋形喇叭Phantom有印象；最近品牌推出了名為Dione的自家首款soundbar，前衛外形加上創新技術，為用家帶來嶄新的家庭影院體驗。

Devialet Dione單看外觀已夠獨特，猶如將一個圓球喇叭塞入長方形機身，體現出Devialet的美學。這個專利的ORB中置聲道設計，令soundbar無論是壁掛式還是放置在家具上，它都保持正面位置，讓用家欣賞其美感與聲效。

Dione內置共17個自動高端驅動器，帶出深沉的低音、多變的中音及清晰的高音。獨有的「類比數碼混合放大技術」，以及8個內置「揚聲器有源匹配技術」驅動的重低音喇叭，可取代一般重低音喇叭。此soundbar對應杜比全景聲之餘，同時利用自家的SPACE技術，將所有立體聲2.0編碼信號主動升級至5.1.2，營造聲音包納空間的效果。

■Devialet Dione規格

支援格式：Dolby Atmos、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD

連接：HDMI 2.1、光纖、Wi-Fi、LAN、

藍牙5.0

體積：1200×165×77mm

重量：12kg

售價：$21,990

查詢：3704 4970（Devialet）