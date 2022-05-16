膚見：男女脫髮模式大不同

【明報專訊】皮膚科醫生也會醫治毛髮及指甲引起的疾病，原因是它們都是由皮膚演變出來的組織，今次會講解毛髮。

毛髮由表皮層演化出來的特別角蛋白（modified keratin），在進化過程中扮演着不同角色。舉例，狗狗的毛髮主要作用是保暖，可以抵擋7℃或以上天氣；至於鳥類，除了保暖之外，毛髮顏色也可用來吸引異性。

每天脫50至100條頭髮

人類呢？明顯大部分的演化作用已慢慢被取代，例如我們可以走入屋內或穿著衣服去抵抗嚴寒。我們用雙腳走路時，頭皮是最容易受到紫外線傷害，頭髮其中一個作用就是保護頭皮；但現在有帽子、雨傘，頭皮不再需要長時間暴露於紫外線下，毛髮的作用大減。不過，頭髮對男性荷爾蒙（androgen）是比較敏感，這或意味着跟吸引異性有關。除了年齡及遺傳之外，男性禿頭意味着部分頭髮慢慢改變對男性荷爾蒙的敏感度，反而女性禿頭，跟男性荷爾蒙關係沒有那麼直接，相信是受更年期後其他荷爾蒙改變所影響。

究竟我們每天脫幾多條頭髮才屬正常呢？

每個人一生大概有10萬至15萬個毛囊，頭髮從毛囊根部生長（每個月生長1厘米）至脫落經過3個階段：

1.生長期（anagen）長達2至6年

2.靜止期（catagen ) 約2星期

3.休止期（telogen）長達3至4個月

90％頭髮都處於第一階段，10%是處於第二及三階段。當毛囊裏有新頭髮形成，便會把舊的頭髮推出，使其脫落。因為每一條頭髮都會進入不同毛髮周期（hair cycle），所以每天平均約有50至100條頭髮脫落。

男性成M字額 女性頭頂稀疏

人類有3種不同毛髮：

‧胎毛（lanugo）

細長而柔軟，一般會在出生前脫落，但當患有某種疾病如厭食症或癌症時，這種毛髮有可能會再次出現。

‧幼毛或汗毛（vellus hair）

短而幼，除了手掌、腳掌、嘴唇及生殖器黏膜外，這種毛髮遍佈全身。

‧終毛或永久毛（terminal hair）

長而粗黑，青春期前，只出現在頭、眼（眼睫毛及眼眉毛）；但青春期時，因為受到雄激素影響，不分男或女，終毛會長在腋下及陰部。雄激素對男性影響相對較深，所以男性也會長鬍鬚、胸毛，面毛及體毛一般較女性多。

隨年齡增長，頭髮生長愈來愈慢、變幼、變疏，顏色會從黑到灰至白，是每個人必須經歷過程，但程度卻不一樣，關鍵在於不同基因及毛髮對荷爾蒙的敏感程度。男性及女性的脫髮模式是不同的。開始時，男性前額髮線會向上移及頭頂稀疏形成M形髮線；女性則在頭頂平均地慢慢稀疏。除非女性體內的男性荷爾蒙特別強，一般女性都沒有男士髮線向上移的問題，女性脫髮問題一般來說都會比男性溫和。

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文：黃偉傑（皮膚及性病科專科醫生）