選購貼士：無線充電器磁石定位 一拍即合

先拆指環——金屬指環支架過厚或使無線充電器及手機無法緊貼，影響充電效率，而且金屬材質或觸發異物保護功能，建議充電前先拆下。（梁小玲攝）

【明報專訊】無線充電產品愈來愈多，從充電板、充電支架、外置充電器，甚至二合一、三合一的多功能充電器都有。檢查過手機是否支援無線充電，選擇相應功率的無線充電器之外，選購時還需留意以下幾點：

．異物保護功能

無線充電產品如果通過Qi認證，一般都有多個保護機制，如異物保護裝置、防止過熱功能等，確保安全。當中異物保護裝置能夠避免鑰匙、硬幣等金屬誤置於充電器後發熱，引致危險。當充電器偵測到異物，就會停止充電，並發出聲音或燈光提醒。如果購買Qi兼容產品，張星國提醒留意包裝或說明書有沒有提到此功能，有就會安心一點。

．多線圈對準設計

充電效率受手機的擺放位置影響，若偏離線圈中心，或需使用較長時間充電。市面上的無線充電器有「單線圈」或「多線圈」設計，後者使用2至3個線圈，避免用家因隨手放置電話而影響充電效能。除了多線圈設計，張星國亦建議，「購買充電板上有標示充電位置的產品，就能對準充電」，又或者選用充電支架、以磁石定位的充電器，讓手機與充電器一拍即合。

．多功能較耗電

隨着個人電子產品愈來愈多，除了手機，耳機和智能手表都需要充電，部分無線充電器可一次過為多件智能裝置充電。鄭家偉提醒，留意產品所標示的最大功率，是指全個充電器的功率總和，抑或分開計算。而且這類產品的耗電量較高，同一時間為多件裝置充電，或會減慢充電速度。

．拆除金屬指環

當使用無線充電器時，應先拆去過厚的手機保護殼或指環支架，尤其背面是金屬材質，可能觸發異物保護功能，甚至不小心使金屬過熱，引致危險。

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