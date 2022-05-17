小知識：未來交通 公路碼頭變巨型充電座

【明報專訊】無線充電技術應用廣泛，除了用於個人裝置以外，亦陸陸續續在電動車上應用，在業界掀起一場電力革命！

電動車運用無線充電技術，原理與手機充電相近，都是由發射線圈及接收線圈藉着磁場產生電力，但就需要更高功率，現由國際汽車工程學會（SAE）制定標準。在本港研發電動車多年的理大電機工程學系教授鄭家偉指，全球已有小量電動車採用無線充電，隨着無線充電技術的發展，相信會愈來愈多。

韓國早在2013年已有電動車採用相關技術，負責研發的韓國科學技術院（KAIST）將線圈埋在地下，每隔一段距離就鋪設一個。「車輛經過時就能邊行邊充電，未來的智慧城市或許毋須為充電而停車。」

如此一來方便之餘，還可節省空間。電動車的充電設備一般都較為龐大，如果將充電線圈設於地底，或在車庫或在停車場，車輛一駛上充電空間就能充電，慳位之餘，亦毋須擔心忘記充電，行駛到半途停下來。

碼頭鋪滿線圈 船隻泊近充電

此技術亦不限於陸地上的交通工具，船也適用！「電動船泊在濕氣重的地方，如果用充電線方式充電，插頭、充電線等可能有生鏽或電線短路的危險；而用無線充電的話，在碼頭鋪滿充電線圈，線圈及其他零件全部都以塑膠覆蓋，毋須外露，能抵抗潮濕環境，當船隻回到碼頭泊近線圈，充完電又可繼續航行。」

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