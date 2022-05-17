藝術家突破色盲限制 悟空走入名畫說道理

圖中作品名為The Entombment of Mario，是Ernest（圖）印象最深也最喜歡的作品。他運用19種顏色製作這幅巨型作品，除了構圖刻意讓人想起名畫The Entombment of Christ，細節上也仿效文藝復興時期的方式，用3塊木板拼接而成triptych（三聯畫）。（黃志東攝）

【明報專訊】藝術家Ernest Chang天生紅綠色盲，偏偏熱愛fine art，沉迷繪畫、攝影。近年專注pop art發展，作品用色鮮艷，因為繽紛鮮艷的顏色他才容易看得到。作品中不難發現大家眼熟的動漫人物，構圖卻帶文藝復興時期的名畫影子。「我就是用顏色先吸引你目光，再跟你談更多深層意義。」

Ernest Chang（張子言）擁有多重身分，既是攝影師，也是藝術家。Ernest說話中英夾雜，他在美國出生，因着父親的工作，8歲來香港，讀了幾年本地學校，之後在德瑞國際學校繼續學業，後回到美國升讀高中，曾在Ringling College of Art and Design讀Fine Arts，再來港又在薩凡納藝術設計學院短暫學習攝影。前途應該一帆風順？他卻坦承學攝影未畢業就停學，因當時受毒品問題困擾。他說20多歲時來香港做時裝攝影，部分圈內人有吸毒陋習，他也隨波逐流。後用了3年時間徹底戒除惡習，攝影題材也由喧鬧的娛樂、時裝，轉為以家庭、企業為對象。眼前的Ernest有美國人的坦率作風，談起過去毫不忸怩掩飾。

科技助打開創作之門

他於2014年在灣仔藍屋附近開設藝廊The Stallery。起初他把這裏當作攝影studio，順便展出自己的作品，開業2、3年後，開始舉辦與藝術相關的展覽。「我7歲就知道自己有色盲，喜歡繪畫，那時候常常畫素描，畫黑白的東西，我不會有問題，因為黑白對比強烈。」到10幾歲涉足攝影，當時心想「影相不需要自己混色，只需按下按鈕，就可以把世界的色彩capture下來」。但他傾向黑白攝影，即使後來成為專業攝影師，客戶都比較喜歡他的黑白作品。「拍攝彩色人像作品，客戶有時候會反映問題，如色調太青、太橙等，但我自己不會察覺。」後來從攝影回歸繪畫，「我覺得我腦袋裏的東西，多過我用相機capture得到的。所以我想創作多些我心目中的東西，而不是靠capture現有的」。

「Pop art很多時有很粗線條，顏色亦好sharp，我可以分辨得到。」Ernest無意間接觸到絲網印刷這種技巧，透過multiple layers製作彩色圖像，發現這種方式不會因為色盲而影響創作，簡直是「perfect for colour blind的人」，而科技亦為他打開方便之門：「我創作時習慣用iPad，再配合一個叫Cone的App，非常方便。例如我畫了個digital draft，只要把這個draft傳送到App，點一下任何位置，我就會知道那顏色的代碼，只要把顏色儲存，我之後隨時可以找得到。我習慣用iPad畫好初稿，再傳送到電腦加細節。」

紅綠色盲如加藍色濾鏡

紅綠色盲下的世界，到底是如何的？Ernest 形容他眼下的世界，就像加了一層藍色濾鏡的Instagram。「我看到的紅與綠，沒有你們看到的那麼sharp，太相近的顏色會mix up，看不到漸變色的分別。我只看得到很sharp的紅色，粉紅色在我眼中可能成了灰色；橙色或看成啡色，事物就好像被混進了一點黑般。」他笑言「自小就覺得色盲好煩」，例如當年考地理，他要教師協助在地圖做標記，一涉及顏色，單靠自己就做不來，「不能說是很大的障礙，但因為每天都要面對，就會覺得好麻煩」。他的pop art作品大都用色繽紛而鮮艷，Ernest笑言：「就是要弄得如此colourful，我自己才可以看到嘛！」不過他也接受意見，例如有朋友着他「用色不要那麼濫」，在2021年面世的Bling Dynasty系列，他便糅合了西方和中國藝術的美學意念，以刺繡工藝等手法表現，構圖用色相對淺。「我需要很多feedback才可以進步，對顏色有更多了解。」色盲既是無法改變，他就想方法共存，轉化為創作動力。

仿效三聯畫 3木板拼接巨型作品

喜歡藝術又曾修讀藝術相關課程，不難發現Ernest的作品，很多時會以文藝復興時期名畫為靈感，構圖相近，人物卻換上香港、日本、美國家喻戶曉的動漫角色。「這些動漫人物伴隨我們這一代長大。我在美國時，任天堂遊戲都有英文版，日常生活如產品包裝也有動漫。上代人的明星是真人，是瑪麗蓮夢露、貓王；我們這一代的明星就是虛構的動漫人物，我們的成長與這些pop culture緊密聯繫。可以說這些動漫都代表一部分的我。」

2019年Ernest的Famous by Proxy（《代．名．畫》）系列中的The Entombment of Mario，是他最喜歡的作品。「最特別之處是我仿效文藝復興時期的方式，那時因為沒有大木板，會以3塊木板拼接成巨型作品。」Triptych（三聯畫）常見於文藝復興時期的油畫，易於分拆運輸。「我這幅畫有19種顏色，1種色1個絲網，但由於用上3塊木板，即是說我要製作19×3那麼多的絲網」，光聽已感到複雜。為什麼着眼於文藝復興時代？「那時作品包含很多virtues（美德），是後來modern art（現代藝術）、postmodern art（後現代藝術）喪失了。」他解釋：「Modernism是做art就是做art，例如法國藝術家杜尚（Marcel Duchamp）的尿兜作品，他說藝術就是藝術，不需要其他meaning。Postmodern也是art for art's sake，但加入了現代的struggle，加入了諷刺元素。我覺得現在已進入metamodernism（元現代主義）時代，我想把文藝復興時期那些教人要做好人之類的教誨，融入這個時代。」那即是把舊的、已有的，用新的方式呈現？「現代很多東西都沿於舊時。即使畫油畫，技巧都是承襲舊時。但藝術家把舊的概念或技巧，加入自己的思考、新思維，這個『合成』就是新的。」

「現在跟小朋友、年輕人，說大道理、聖經故事或希臘神話，他們可能不感興趣。我的畫The Incredulity of Master Roshi用上《龍珠》角色，吸引年輕世代去了解。」至於較年長的，則可能一眼認出跟名畫The Incredulity of Saint Thomas相似之處，畫的是關於不相信基督復活的聖經故事。似曾相識的名畫換了角色，便成為跨世代連結。「Metamodernism就是要利用跟社會有聯繫的地方，加進舊有觀念而又是現代社會需要的，像是那些關於美德的教育，想方法不要淹沒於社交媒體的巨大漩渦……這一個generation很容易接受pop art，文藝復興年代的大師級創作，構圖各樣都已經很完美，我用pop art的形式把經典帶給現今世代。」

認為毋須神化NFT

NFT是近年大熱課題，Ernest表示他不反對，因為那是個保護數碼藝術品的好方法，正如實體藝術品可以用房子保護一樣，不過毋須太神化NFT。「暫時來說，NFT不是一個art concept，而是一個platform、一個tool。」他認為藝術也應該注意對環境的影響，「NFT未fully sustainable（完全可持續）的一天，我認為也不算是真正的art form」，所以他的創作仍以實體為主。他創作中的新系列以中美的太空競賽為靈感，侃侃而談政府與私人企業間的關係，又認為即使人類覓得第二個地球，也仍然會一如過往，重複破壞地球的行為。對人性悲觀，卻用上色彩繽紛的顏色去作畫，Ernest笑言：「我就是用顏色先吸引你目光，再跟你談更多深層意義。」

文：Selene Luk

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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