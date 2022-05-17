知多啲：連結本地藝術家 展示當代藝術

【明報專訊】Ernest將藝廊The Stallery設於灣仔，是因為喜歡附近的氛圍。「我覺得香港是個適合行走的城市，但我初回港時的香港並沒有太多有趣、有個性的藝廊……香港本身有很多奇趣的東西，為什麼我們不能有一些奇趣的藝術？我想整合一個community，聯繫本地藝術家。近年本地街頭藝術愈來愈普及，到深水埗、旺角、油麻地一帶走走，不時見到不同街頭藝術家的新作。」

不少本地藝術家默默耕耘，可惜獲得賞識的機會不多。「香港部分gallery好多時只會展出歐洲的藝術作品，也有不少人覺得歐洲藝術才是藝術。我認識一些art dealer，他們反映，即使覺得一件作品很適合客戶，但當客戶知道藝術家是香港人後就會拒絕，因為覺得作品不會升值。」Ernest想讓更多人知道，香港的藝術家也可以有很多有內涵的作品，不單是商業藝術（commercial art）。「香港也有很多conceptual art（觀念藝術），你看渠王，他年紀大也沒有修讀過藝術，但他的作品現在也得到了大家肯定。」

Ernest在2021年時在藝廊舉行WoA! Works of Art!聯展，聯繫了Chak（翟宗浩）、Frog King（郭孟浩）等藝術家，去年底至今年初舉行的Sub9ture展覽，則連結了渠王嚴照棠、BOMS等。「我覺得contemporary art（當代藝術）都可以是fine arts。很多人搞不清contemporary art和modern art的分別，簡單來說，modern art那些藝術家很多都已離世，相反contemporary art藝術家很多仍然在生，大家倒是不太重視。那為什麼不多些展示contemporary art呢？至少我們跟這些藝術家與藝術品正體驗同一個世界，更符合現世。」