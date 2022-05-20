M+幕牆與城市燈火共舞 心經手語 光照維港

在M+幕牆上展出的《光之凝》，影片中的人物正以手語呈現《心經》的經文。鮑藹倫形容影片的敘事不強，着重美學呈現手法。（鄭樂天攝，鮑藹倫及M+提供）

【明報專訊】由今晚開始，從藝術公園、港島等地，或在天星小輪上，眺望西九文化區，會在M+的巨型幕牆影像上看見一個人在做手語動作，身體被光包圍；亦有可能會從幕牆上，看到幕後M+辦公室和附近建築物的燈光。幕牆播放的影像，是鮑藹倫作品《光之凝》；這個土生土長的香港藝術家，想藉這個作品，對香港人說什麼？

M+去年開幕，其巨型幕牆一直是焦點之一，畢竟它的出現改變了晚上從港島望向對岸九龍的風景。藝術家鮑藹倫形容，M+的幕牆會是公共空間中少有不是賣廣告、不是要你「使錢」的幕牆，可以在上面播放藝術作品，幕牆是屬於創作者的。而M+向來視幕牆為「創新的策展空間和不斷發展的數碼展覽平台」。

在《光之凝》之前，幕牆已經播放了2件委約作品，分別是動畫《博物館是怎樣建成的》，以及數碼互動作品《摸魚行大運》，前者關於M+大樓的不同面貌，後者是讓觀眾用手機與幕牆影像實時互動，2件作品都不算引起太大的迴響。而鮑藹倫是首個香港藝術家，獲M+與巴塞爾藝術展共同委約創作M+幕牆作品。

《光之凝》悼友 盼港人渡過難關

這部《光之凝》的核心，是以手語呈現《般若波羅蜜多心經》。鮑藹倫並非佛教徒，她最初創作與《心經》有關的作品，是為悼念一名患癌離世的朋友，這個朋友是佛教徒，亦是藝術家，生前有未完成的藝術計劃，鮑藹倫希望代對方完成。她留意到朋友生前被病痛折磨時，會念《金剛經》及《心經》，發現經文彷彿能夠減輕一個要打嗎啡止痛的病人的痛楚，她說︰「我總是記得，《心經》如何幫助人渡過苦厄。」鮑藹倫將朋友生前的狀態，與朋友藝術計劃的元素結合創作，如此就像與對方再一次對話。

這是鮑藹倫第二次做與《心經》有關的創作，她與M+流動影像策展人貝若蘭（Ulanda Blair）曾經有17個構思，有些講求與觀眾互動，以幕牆這大熒幕與手機熒幕連結；亦有考慮做擴增實境（Augmented Reality）的作品；最後做《光之凝》，是因為討論創作時遇上第五波疫情，「香港這幾年其實遇上很多難關，所以希望我們可以渡過這一個難關」。

如燈塔 默默陪伴

要在戶外巨型幕牆創作，藝術家需考慮幕牆的地理位置，如何與附近的風景產生關係？作品可以色彩繽紛，以奇觀抓住觀眾視線，但鮑藹倫卻選擇一個相對低調、含蓄的風格。幕牆位處海濱，面臨維多利亞港，她希望作品會像岸邊發光的「燈塔」，就像南邊來的船隻看見蒲台島的燈塔，就知道將抵達香港，「你見到M+幕牆，到達這個『燈塔』，就知道香港藝術在這裏，世界的藝術也可以在這個『窗口』中找到」。對她而言，燈塔亦象徵了默默的陪伴。

能夠佔用公共空間的資源，做如此大型、可以接觸到如此多觀眾的作品，鮑藹倫希望作品能令觀眾關心自己的內心是否平靜，聆聽周圍的環境和用心感受自己想做什麼。幕牆宣傳M+時，會亮起橙、紫、綠這些較奪目的顏色，但鮑藹倫的作品完全相反，會較暗，主要用黑白兩色，只有少數時間會有彩色的部分，整體上以簡約為主，她想作品「不要太嘈吵，不要搶住講說話給觀眾聽，不是要塞一些東西給觀眾，而是給予他們自由的空間」。當作品出現顏色的時候，會呼應《心經》中「色」與「空」的討論，鮑藹倫希望作品能引人沉思「色即是空，空即是色」此句的奧義。

機器鬼魂 用心感受影像

作品亦巧妙利用了幕牆的特色。貝若蘭指出，幕牆在白天看起來較為堅實（solid），但在晚上，一旦幕牆發光，其實會見到幕牆的3D多孔結構，而不是一個平面的熒幕。換句話說，觀看者其實能看到熒幕背後，來自M+辦公室的燈光；同時幕牆影像亦會受該燈光，以及附近建築物燈光這些視覺噪音（visual noise）影響。她形容鮑藹倫是利用這個特色和各種視覺干擾，創造出能夠與城市燈火共舞的影像。

鮑藹倫在作品中容納各種噪音，她認為其實做創作也是要發聲（making a noise），作品中會用較暗的影像畫面，突出辦公室的燈光。 另外她亦會「用上肉眼看不見的紅外線去捕捉當下的時空，將收集的數據組成三維空間影像，所以在剪接時有兩組影像：利用肉眼看到的光和機器才看到的光，以兩個層次創作影像」。作品會觸及虛擬、數碼的課題，將出現類似像素（pixel）這樣的圖像，畫面由一開始看見以手語做《心經》的人，慢慢在光芒中會過渡成一個數碼的存在（digital being）。鮑藹倫想表達每個人都是「機器中的鬼魂（ghost in the machine）」這一意念。

鮑藹倫相信人不止是用腦思考，很多事情是用心去感受，甚至有「心腦」（heart-brain）主宰我們的情緒，呼應鮑藹倫對《心經》的理解，「我得到的一個想法是，我們所看見，用感官感知的東西，都是『空』的，不要當它是實在的，你見不到它真正實在的『相』」。所以她希望觀者看到影像後，不要停留在視覺刺激，是回歸內心的感受。鮑藹倫在今次創作中，也感受到自己內心較年輕時平靜，或者如此才能創作出平靜的作品。

電影不止聲與畫

幕牆創作的另一個挑戰，是影像畫面不能夠做得太花巧和仔細。這個幕牆高65米、寬110米，幕牆嵌板裝有5664支LED燈管，組成混合式LED顯示系統，因為LED燈管數量有限，鮑藹倫指熒幕的線數不太高，她與團隊需反覆測試作品呈現的效果。一般人認知的電影，要有聲有畫，此次作品在幕牆上播放，觀眾只會聽到自己身處地方的環境聲。鮑藹倫用唯物電影（materialist cinema）的角度看，電影可以解構成光、影、熒幕等。她這作品正正不能要求觀眾在戲院看着房間中唯一一個發光的東西，而是配合周圍環境，作品的存在才算完整。亦因此有很多不能控制的東西，如天空的顏色等，不同時間看，觀眾可能有不同體會。

因為作品不是在戲院播放，所以鮑藹倫不會看到她的觀眾，觀眾隨時隨地在任何看得見幕牆作品的地方觀賞，而她預計在這個急促的城市，不少人可能只看作品一眼就離開。因為她的創作不用追點擊率，所以一切隨緣，觀眾要是看到作品，對作品和信息好奇再去探索，能連結這些人已很好。此作品亦有延伸活動，在M+舉行現場展演，但名額已滿；仍想參與其中的話，鮑藹倫希望觀眾靜心觀看作品，錄下觀看時的環境聲音，無論是在本地，抑或在外地從網上看到作品的觀眾，可把環境聲音傳送給她，在展演時播放，讓人們聚首一堂時，從聲音了解大家的近况。●

《光之凝》

日期︰即日至6月19日

時間︰晚上7:00至9:00

網址︰bit.ly/3MrzJqx

文：胡筱雯

編輯：蔡曉彤

美術：張欲琪

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