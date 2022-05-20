藝文青：讀心女孩遊戲人間

【明報專訊】最近在Netflix放映的喜劇動畫《SPY×FAMILY間諜家家酒》，故事設定非常有趣，就是互不相識的一個間諜、一個殺手和一個超能力小女孩要組成一個家庭一起生活，因為要掩飾各自身分，又要完成各自的任務或目標，所以張力十足。以下開始劇透，請讀者斟酌閱讀。

或許大部分人對此動畫的印象，來自社交媒體上朋友貼出粉紅色頭髮、綠色大眼睛、表情誇張的小女孩。這個女孩「安妮亞」是動畫的主角，是神秘組織的實驗體，改造下擁有讀心的能力，她不滿被迫讀書學習而逃出實驗室，在孤兒院時被多個家庭收養又退回。父親「黃昏」是假裝為心理醫生的西國間諜，母親「約爾」表面上是東國公務員，實際上是暗殺組織的殺手，他們都沒有向對方透露身分，每次快要露餡都會用搞笑、荒謬的藉口推搪過去。

在這個家庭中，就只有看來天真無邪的安妮亞，因為讀心能力而知道父母身分、任務和最真實的想法，例如父親要安妮亞入讀名校，以接近東國政治家；母親由小到大接受殺人訓練，遇上麻煩就想殺人解決，一想到殺人就會興奮等。因為安妮亞在故事中是「全知」的角色，她讀心得知父母的真心話，往往會在內心調侃說謊的父母，就像全知的觀眾看劇時調侃角色一樣，非常過癮。

「人就跟垃圾一樣」

同時安妮亞角色反差很大，外表上她是可愛又貪吃的4、5歲孩子，但實際上她「閱人無數」，見過很多卑鄙的人類，所以又有點悲觀，她就曾講出「人就跟垃圾一樣」這樣的台詞，還說是從動畫中學來。這句話是出自日本動畫、宮崎駿的《天空之城》，拉普達王族後裔穆斯卡借軍隊力量，駕駛巨人號飛船來到天空之城後，反而摧毁軍隊和巨人號時所說的對白。

宮崎駿的故事總是反戰的，多數主角都是孩子，而他們又與其他孩子一起面對殘酷的世界，孩子的純粹和勇敢總是觸動觀眾的心靈。但安妮亞的角色層次不同，她最初聽到領養自己的父親黃昏是間諜時其實非常興奮，知道母親是殺手也覺得好玩，為了與兩人在一起，就要努力完成兩人的任務，幫他們達到各自的目標。此處安妮亞的態度，便是覺得既然世界無希望，做間諜殺手的女兒又刺激好玩，何不「遊戲」人間？

作品主題脈絡清晰，角色設定能引起觀眾追看意欲，場景設定參考冷戰時期的東西柏林，動畫中的歐陸街道建築非常漂亮。漫畫作者遠藤達哉原先作品風格較黑暗，此次以喜劇包裝黑暗的情報戰故事，成功引起共鳴。這部作品的漫畫在改編成動畫前連載了2年多，銷量已超過1500萬本；而《鬼滅之刃》在動畫化前連載3年多，銷量也只是350萬本。動畫暫時播出了6集，逢星期六播映最新集數。

文：劉螢

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）