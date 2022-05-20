M+戲院 多元影像與視覺藝術對話

森山大道——在「創作人與事」系列，將有關於日本攝影師森山大道的紀錄片《森山大道：過去常新 未來總是回顧 》。（Free Stone Productions 提供）

影像策展——M+香港電影及媒體策展人李焯桃（左）、M+流動影像主策展人蘇筱琪（Silke Schmickl，中）及副策展人江千慧，正身處最大的1號影院。（胡筱雯攝）

【明報專訊】M+戲院快將開幕，受訪策展人常強調該戲院「是一個博物館入面的戲院」，與一般戲院不同，為呼應博物館的展覽，會播放的影像類型多元，涵蓋廣告、音樂錄像等，豐富觀眾觀影經驗；策展關注視覺文化和創作人社群，戲院開幕將備有八大專題節目，由香港談到國際當代藝術發展。

（註：因應政府防疫措施，本版介紹的活動時間以官方公布為準。）

M+以全球性當代視覺文化博物館作為定位，藏品涵蓋視覺藝術、設計及建築，以及流動影像三大範疇，現時觀眾在展廳主要看到前兩者，流動影像展品在展廳主要以電視機或投影機等播放形式展出；另亦設有多媒體中心，在觀影間，觀眾可觀看超過250部錄像及電影，包括跨年代影像作品，如藝術家的行為藝術、錄像散文、動畫等。

那為何需要在一間博物館設立戲院？M+流動影像副策展人江千慧說：「我們是一個博物館入面的戲院，所以對流動影像的理解可能廣闊一點。」透過多媒體中心、大台階投影設施、M+幕牆等，團隊一直希望探討視覺文化在熒幕上如何呈現，亦會與其他學科合作，如視覺藝術和設計及建築兩個範疇，所以她和M+香港電影及媒體策展人李焯桃，都認為作品會更多元。

李焯桃更強調，策展的節目要與博物館的展覽、活動等對話。他負責的專題節目「開場鏡：香港」，便要回應M+地下大堂展廳的「香港：此地彼方」展覽，共挑選9部作品，反映香港電影及城市景觀兩大主題，包括導演許鞍華的《天水圍的日與夜》、鄭保瑞的《意外》；亦將探討動作片，此電影類型的城市景觀是香港視覺文化重要部分。

江千慧以將播放導演王家衛的《墮落天使》為例，指除了播放電影長片外，亦會播放1970年代及現代有關霓虹燈的短片，亦有短紀錄片講述攝影師杜可風如何拍攝霓虹燈。團隊目標是豐富觀眾的觀影經驗，而不止是講電影故事。播放的流動影像涵蓋廣告、音樂錄像等，樂隊my little airport的音樂錄像《彌敦道的一晚good trip》亦會在大銀幕上播放。

開幕節目放映70部作品

在開幕節目中，M+戲院將放映70部來自香港及世界各地的作品，設有100場次，並可分為8個部分，例如影像展演專題，聚焦當代藝術家行為展演介入社會、對性別議題的探索，將播放白南準等藝術家作品；電影課程「女人拍電影：貫穿影史的新公路電影」，播放過去120年700多部由女導演創作的電影片段；至於特別放映的《DAU：娜塔莎之劫》及《DAU：大退化》，有輿論認為電影剝削演員，甚具爭議，但李焯桃認為作品有爭議即有觀賞價值，可創造交流對話。

關注創作者社群

M+流動影像主策展人蘇筱琪（Silke Schmickl）表示，策展戲院節目亦是M+定義視覺文化的過程，本地與國際的流動影像，高雅文化與流行文化同樣重視；時期上特別重視20世紀下半段及21世紀的作品。江千慧補充，團隊亦關注創作者這一個社群，兩個常設系列，「創作人與事」播放創作者紀錄片，如日本攝影家森山大道的紀錄片；「銀幕相遇」則邀請創作人選出自己職業生涯中的重要作品，以及影響自己創作歷程的作品，並以本地作家兼錄像藝術家游靜的作品開展系列。

M+戲院將於6月8日正式開幕，設有3個不同影院，最大的1號影院共有180個座位，2號影院有60個座位，3號影院只設40個座位，亦較遲開幕，目前主要使用1號影院。標準門票將於今日早上10:00開售，成人標準票價為$85，每月其中一個星期三將推出半價優惠；7至17歲人士、全日制學生及60歲以上長者票價為$68，亦即原價8折；票價準則由過往M+的放映活動沿用至今，節目考慮策展多於票房。李焯桃表示未來考慮與本地及外國電影節合作，舉辦放映活動。

■M+戲院

開幕日期：6月8日

時間：周二至五下午3:00至晚上9:00，周六、周日及公眾假期上午9:00至晚上9:00

地點：香港九龍博物館道38號

網址：bit.ly/3ww3pMj

文：胡筱雯

編輯：鄒靈璞

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