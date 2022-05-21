銅鑼灣「花園」歎下午茶 先餵飽相機

【明報專訊】以花藝為主題的「就是偏偏喜歡你Say, I Love You 」，開宗明義是間打卡餐廳。粉紅色花牆、氫氣球、鳥籠包廂座位，十分吸睛，難怪老闆Cina Lam表示八成顧客都是慕名前來影相的女士。曾有客人笑言來到餐廳很忙，因為這裏每堵牆、每塊隔簾、每個角落，甚至一杯一碟都是打卡位。兩名老闆Cina及 Lena Law更親力親為，不但替客人拿手機拍照，更會指導他們如何擺出最配合環境的甫士。

「鳥籠」搶手需預訂

餐廳設於銅鑼灣商廈，空間不算大，座位約有40個，內裏兩個「鳥籠」最搶手，需預訂留座。Cina本身是花藝師，因此想到以花藝來佈置餐廳，她和Lena把其中一堵牆變成花牆，以花來拼砌出英文名字。每隔1、2星期，餐廳會在網上平台邀請客人留言及投票，選出下期的人名主角，曾「勝出」的包括Mandy、Wing、Cherry等名字。每逢節日，Cina亦會拼出特別字句，如情人節便砌出My Valentine，若包場的話，更可自訂字句。

僱用弱勢社群支持共融

對於食物質素，她們亦有要求，菜單設計主要由Lena責負，她們聘請了曾於酒店及餐廳工作超過20年的廚師主理出品；縱使沒有自家餅房，下午茶套餐中的甜品均從她倆千挑萬選的法國甜品廠空運過來。由找舖位、構思主題、裝修、設計菜單等事，全由她倆包辦，即使在疫情下開張，至今仍未試過暫停營業，原因是希望讓員工繼續有收入。

Cina自言曾因患抑鬱症，見工時受到歧視，令她立志成立這間共融餐廳。現時，餐廳僱用了約10名員工，逾半屬較難找到工作的弱勢社群，如聽障、自閉症，或60歲以上的人士等，「有時候他們的確會做錯，如調校飲品分量不對，太甜或太淡，但我們仍會請客人給他們鼓勵，畀一個小小的手指公，已可令他們增加自信」。

■就是偏偏喜歡你 Say, I Love You

地址：銅鑼灣耀華街3號百樂中心16樓1602至1603號舖

查詢及預訂：6226 8800

註1：下午茶套餐需預訂；另設加一

註2：只收現金，並設最低消費，午餐及下午茶時段每人$130，晚餐每人$180

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