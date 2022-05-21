智能拍檔 記錄分秒 運動表×海賊王 陪你冒險

吸睛設計——每款聯乘版本的表面，都設有相應動漫的設計，表身主色調亦會跟足原著角色衣物慣用色設計。圖為路飛主題。（品牌提供）

【明報專訊】運動口罩令進一步放寬，運動場、沙灘又重開，忍不住要「報復式運動」了！無論你偏好跑步、游泳甚至是極限運動，配搭一枚智能運動手表，記錄運動時各種數據，都有助提升運動表現。各款運動智能手表都有其獨特功能或賣點，能針對不同運動、不同用家的需求。其中運動手表著名品牌Garmin，最近便推出了2款性格迥異的運動手表。

伙拍路飛 同陽光玩遊戲

現今的運動手表已不單止用來運動，也可以是日常生活的重要佩飾，選購上當然希望更突出個人趣味。最近Garmin聯乘日本長壽動漫《海賊王》（One Piece），推出亞洲限定版Instinct 2 Solar One Piece及Instinct 2S Solar One Piece太陽能GPS智能手表，前者以角色路飛（Luffy）及卓洛（Zoro）為主題，而Instinct 2S Solar One Piece則以索柏（Chopper）為主題。表身及包裝盒都加入不少動漫角色元素，除了包裝盒上印有動漫角色的人像之外，表身的主色調亦跟足原著角色衣物慣用色設計，相當吸睛。

太陽能充電 耐熱耐撞達美軍標準

一般聯乘產品的功能或會略為遜色，但今次所推出的3款聯乘手表，功能上絕對能滿足大部分運動用家的需求。3款手表都支援太陽能充電，表身亦達到MIL-STD-810美軍標準，使用耐熱耐撞擊的強化纖維聚合物製作表殼，表面則使用了防刮能力高的Corning Gorilla玻璃製作，並通過衝擊、低溫和腐蝕等多種測試；防水等級更達水下100米，無論是上山下海都同樣適合。

此外，表內設有跑步、游泳、高爾夫球、衝浪、風帆、高強度間歇訓練和肌力訓練等多種運動模式，支援全天候健康追蹤，能在運動期間監測用家的最大攝氧量（VO2 Max）、心率、壓力指數、血氧、熱量消耗、身體能量指數、身體年齡等，足以照顧大多數運動用家的需要。它們亦設有GPS衛星定位及高度、氣壓與電子羅盤功能，能把用家運動期間的大部分數據一一記下，方便日後參考之用。

售價：$3999（中文版）

查詢：3616 0454（Garmin）

野外運動「長氣」拍檔 續航578小時

除了聯乘《海賊王》，Garmin早前還推出高階型號的運動智能手表fēnix 7X Solar，專為挑戰野外、極限運動而設。今代的表面加入觸控操作模式，用家可在運動過程中直接利用屏幕移動或縮放地圖，更快找出自身所在地點；就算在運動過程中有時候難以觸控手表，表側仍保留按鈕操作縮放地圖功能，能在運動期間正常使用。

新增觸控 查地圖更方便

攀山涉水，碰撞亦在所難免。新表用上Power Glass太陽能充電鏡面，同時通過美國軍用標準MIL-STD-810測試，可耐熱、耐寒、耐撞擊、抗腐蝕及防水，就算在惡劣的戶外環境下，都不怕輕易損壞。越野運動需要長時間續航力，廠方也為此加入Power Manager電量管理系統，在最大電量模式（UltraTrac）下能使用578小時，在GPS模式下則能使用122小時，不怕中途突然無電。

為了方便用家在幽暗環境下繼續前行，fēnix 7X Solar內置LED電筒，除了可調校光度作緊急照明之用，亦提供多種頻閃模式，可按不同場合自訂頻閃燈；例如跑步模式中可設定跟隨跑步步頻轉換顏色，當運動時雙手擺動不同方向，表面便會自動在紅、白光之間切換。就算在黑夜中跑步，仍能提醒其他人你的位置所在，減少意外風險。

閃燈模式 夜跑更安心

作為高階運動手表，fēnix 7X Solar設有超過40種運動模式，包括越野跑、越野單車、開放水域游泳、三項鐵人、登山健行、划船等；今次新增風箏衝浪模式，支援記錄衝浪時間、波浪數等資料，夏天最適合不過；攀登模式支援室內或室外攀登及抱石模式，可計算攀爬高度和時間、滑落次數、攀爬路徑和各種生理數據。此外，今次新表也加入QuickFit表帶設計，讓用家更輕易更換，廠方亦推出了多款矽膠或真皮表帶以供選擇，方便在不同場合中佩戴。

售價：$7599

文：吳一鳴

編輯：王翠麗

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