運動手環追蹤「心」事 提你休息

【明報專訊】現今的運動手表或手環，已不單止用於記錄運動表現，更多功能會偏向監測用家的生理狀况，給予一些運動建議。以早前推出的Fitbit Charge 5健康手環為例，便支援最新的Fitbit Premium功能（新手環附送6個月試用，其後$78／月或$628／年），這個功能會透過用家之前的運動疲勞（活動量）、心率變異（HRV）和最近的睡眠狀况綜合評分，並於每朝發放給用家，用家便可透過這個評分，評估今日是否適合做運動，或是適合做什麼強度的運動。Charge 5亦內置GPS定位功能、20種運動模式、自動運動識別及最大攝氧量估算等，對於運動量不高或不太劇烈的用家來說，更能夠貼近他們的需求。

EDA測量壓力反應

除了監測生理狀况之外，Charge 5亦是廠方首款加入皮膚電導反應感應器（EDA）的手環產品，透過感應器接觸皮膚汗腺上的細微變化，測量身體對壓力的反應。用家可在專用的應用程式內獲得壓力管理分數，用作參考自己的心理狀態，是否需要更多休息時間。除了壓力管理分數外，表內也設有「健康指標」，可看到自己的呼吸速率、皮膚溫度變化及血氧濃度（SpO2）等數據，更容易掌握自己的身體變化。此外，今次手環亦引入在Fitbit Sense運動手表上使用的偵測心電圖應用程式（ECG App），能全天候追蹤用家的心率，當超出上下限範圍時，便會發出通知，提醒使用者注意。

售價：$1598

網址：bit.ly/38clYNz