【明報專訊】俄烏戰事近月焦點落在烏克蘭馬里烏波爾市，新聞圍繞平民受轟炸，平民撤離，人道走廊和亞速鋼鐵廠等關鍵字拉拉扯扯，字字血淚，至今長達3個月的圍城戰役，估計已造成市內逾2萬人死亡，而終於周五俄軍宣布，死守亞速鋼鐵廠內最後531名烏軍已投降，俄方全面控制該區域。

上圖為路透社以無人機攝於5月15日在馬里烏波爾以外一處，攝記弘說無人機拍出來的是「上帝的視角」，一般人的眼睛是看不到的，看着是冷靜而帶有距離的。確實從鳥瞰照片見到的青葱和泥土，驟眼看還以為是田，本身是世界糧倉之一的烏克蘭合該大把田地，但「上帝之眼」附帶的圖片說明卻告訴人們，這是一個墳地，中間開闊的並非播種栽苖的田疇，而是新墳，泥面插滿十字架，泥下埋了屍體。

歷史則在記下更多的生靈塗炭，包括在採訪期間被槍殺的半島電視台記者Shireen。昨日生日的弘說願望是和平，如果和平之願不是虛妄，如何才可能？弘說時，倒是跟平常一般誠懇。

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編者話˙黎佩芬

圖•路透社

編輯•蔡曉彤

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