料理分子：素料理的肉感 素八寶炸醬配意式手工麵條

【明報專訊】「請問這個麵包有肉在裏面嗎？」市集裏有個年輕女士問。我說：「這是蛋奶素麵包，裏面沒有肉類成分。」她說：「謝謝，那我要一個冰火菠蘿油和這個雞尾包好了。」在市集擺檔，遇到很多台灣人都好奇什麼是雞尾包，味道是否鹹的，有雞肉在裏面嗎？丈夫阿賢都會解釋是借用雞尾酒之意，指餡料內混合數種材料，所以稱為雞尾包。

客人大部分都會很主動地問我們的產品是什麼來，譬如我會解釋，「大菜糕是一種香港傳統甜點，像台灣的菜燕，日本則叫寒天，以不同藻類製成，但在香港會稱為大菜」。對於未知的食物，我會很勇敢地問個明白，請問這是什麼菜？怎樣烹調？通常對方也樂意回答。久而久之，我便毫不畏懼做主動了。在台灣生活，不用怕，放膽問，說話清楚，通常都會順利。相比起在香港的我不同，在台灣街上感覺很自在，沒有在港的那種壓迫感，總覺得被人監視似的，現在這種神經質很久沒再出現。不知道是否跟常吃肉有關，在香港時脾氣老是常出現，動不動皺眉，常常覺得被阻撓，亦怕阻礙他人而被冷眼。人對自己的出生地總有一種很現實的感覺，腳踏在香港這片土地，就要踏實地生活，先好好賺錢，待退休後才把夢想實現吧。於是，不禁問自己，真的能等到退休那一天嗎？

少吃牛肉 脾氣柔和了

在台灣當然也有吃肉，非常喜愛吃台灣豬肉，美國進口的雞肉也便宜。尤其是豬骨，適合煲湯，數塊豬骨加些配料便煲出清甜的湯。反而很少吃牛肉，一個月可能只有兩三餐，因為牛肉真的不便宜，一片薄薄的牛扒，130克左右，售價約200新台幣。可能港人會覺得200新台幣算是便宜，但當在台掙錢在台使的時候，便明白「買米知米貴」，食材價錢比較過後，便會把手上的牛肉放回架上，還是吃雞翼好了。

亦因為少了吃牛肉，脾性好像柔和了，激動指數明顯降低。有朋友說不吃牛，運氣會較好，這個我也相信，不論是心理作用還是吸引力法則，感覺上會舒服些。當然全素才是最好，但非常抱歉我真的做不到完全不吃肉，至少每餐也盡量做到菜多肉少，主原是綠葉蔬菜、豆腐類或根莖植物，價錢真的很便宜，尤其在菜市場購買，10個小番茄只售50新台幣，新鮮、好吃。可是，我的體重沒有下降，因為零食還是戒不掉。

嚴格素食者

身邊有朋友是嚴格素食者，不食用和不使用任何動物產品。有次在市集，對面的檔主是兩名英國女生，在桌上墊了一張綠色的枱布，放了一個素白色的蛋糕架，架上放滿了色彩繽紛的杯子蛋糕，架前還有兩個大蛋糕。牌上簡單地寫着「Vegan」，旁邊插着一支迷你英國國旗。接近下午時分，其中一名女生走來我們的攤檔，指着菠蘿油的照片，用標準的中文問我們這是什麼。她說：「噢，原來有奶油。那這一杯檸檬茶內有加入蜜糖嗎？」我說：「完全沒有，只用了砂糖。」最後這女孩買了兩杯凍檸茶。

我有數個朋友是素食主義者，只吃素菜不吃葷菜魚肉；另有一個是半素食主義者，她是基於健康理由，而不吃牛、羊、豬等哺乳動物的紅肉和禽類，但會吃海產。亦有朋友因對雞蛋過敏，不能吃含有雞蛋的食物，但非常奇怪的是他能吃雞蛋仔，卻不能吃蛋糕。人體的構造真是奇妙。我就對三文魚和吞拿魚過敏，皮膚碰到會痕癢，自小也不太喜愛吃魚生，所以對日常生活沒有太大影響。

亦聽說過有朋友因宗教原因而不能吃牛，有次他和朋友吃麻辣火鍋，但不知道湯底是用牛骨煲成，那晚他回家後發燒，幸好最後也化解了。

台灣素食款式多

台灣有不少「素食吃到飽」的餐廳，數十盤不同菜式，如薑蒜爆炒高麗菜、醃筍絲、高湯燴小花菇、蒟蒻製成的生魚片等等，外表真的做到跟葷菜以假亂真。還有酥炸麻糬、香脆馬蹄條、素煎蘿蔔糕等等。當然不少得各種炒飯炒麵，和各類甜點任君起筷。有些甜點列明沒有用任何動物奶油或動物製品製成，全部以豆漿、椰奶或杏仁奶代替。還有西式燉飯、意式炒麵、泰式素小炒至日式壽司，就算每款菜式只吃一小口，吃過三分之一都會飽到舉手投降。

除了吃到飽餐廳外，也有素食「自助餐」食肆，素菜以自助形式供客人選購，客人把放滿食物的盒拿到收銀處給職員結帳。如外賣的，通常會包一碗湯和一碗飯；堂食的話，湯、飯、麵和飲品則供客人任吃。平均消費約80至120新台幣，經濟實惠之選。

這次料理分子的菜式是素八寶炸醬配手打麵條。這素八寶包括：乾冬菇、青椒、腰果、豆乾、薑、乾䓤、甘筍和金菇。這個沒有肉的炸醬靠香菇碎和豆乾粒帶出香味，亦以熱油炒香冰糖、豆瓣醬和甜麵醬。再用腰果仁與青椒和香菇水攪拌，加入醬炒香，目的是掩蓋各食材的草青味。麵條則以西式常用的粗小麥（Semola），Semola粉末較00粉幼細，煮出來的麵條較煙韌，配以這個素炸醬食用非常合適。

意式手工麵條

【材料】（4人份）

．高筋麵粉……375克

．粗小麥粉（Semola）……125克

．鹽……1/2茶匙

．全蛋液……半隻

．熱水……240毫升

．油……1湯匙

【做法】

1.粗小麥粉、鹽與高筋粉混合放進攪拌機，加入熱水和蛋液，攪拌。

2.加入油攪拌，直至沒有麵粉粒。

3.用保鮮紙包好麵糰，放入雪櫃至少1小時。

4. 約1小時後拿出麵糰，用棍檊壓麵糰至0.3厘米厚，其間把粗小麥粉灑在麵糰上防止麵糰與棍黏合。

5.把麵糰切成0.5厘米闊，闊度可按個人喜好。

6.在麵條上平均灑上粗小麥粉，捲成球狀。

7.滾水後落麵條，煮3分鐘，便可與炸醬拌食。

■廚房筆記

1.麵條捲成球狀，方便取出。

2.剩下的麵條可存放冰箱，保存期一個月。

素八寶炸醬

【材料】（350克）

．豆乾碎……100克

．甘筍碎……30克

．金菇碎……30克

．乾冬菇碎……4朵

．青椒……1條

．腰果……20克

．油……1/3碗

．乾葱碎……30克

．薑蓉……30克

．冰糖碎……1湯匙

．十三香粉……1茶匙

．甜麵醬……半碗

．豆瓣醬……半碗

．泡冬水……1碗

【做法】

1.腰果以小火稍稍烘烤至微金黃色。

2.放腰果、冬菇水和青椒入攪拌機內打成汁，備用。

3.另備煎鍋，加入1/3碗油，以中小火把薑蓉和乾䓤碎炒至金黃色。

4.豆乾碎、甘筍碎、金菇碎和已泡軟的乾冬菇碎一起炒香至金黃色。

5.所有材料隔油撈走。

6.鍋裏剩下的油，加入冰糖炒至香氣溢出，約3分鐘，加入甜麵醬和豆瓣醬炒約5分鐘。

7.把之前撈起的豆乾碎等材料放回醬鍋，加入十三香粉，一起炒香。

8.加入已打成汁的腰果青椒水與所有材料混合，小火煮20分鐘便完成。

文、圖˙ 廚豫

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 蔡曉彤

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao