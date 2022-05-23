實心實意：疫下適時「停一停」 調節心靈

【明報專訊】持續的疫情打斷了社交及生活規律，對長者而言，除擔心自己及家人受感染，亦要面對隔離期間所帶來的孤獨感，加上社會資訊混亂造成的不安及無助，令他們內心感到焦慮，更容易觸發負面情緒。

自覺「無能力」 感憤怒自責無助

世衛研究顯示，全球焦慮和抑鬱患病率大幅增加，種種警號提醒我們，除了做好環境及生活上的防疫，疫下心靈健康亦為重要課題。

踏入young old的Linda，經常與友人結伴遊山玩水，更熟悉使用網絡平台。自從Omicron爆發後，Linda擔心自己感染會傳染給長輩，謝絕友人的行山邀請，每日餸菜由丈夫放工後購買。除此以外，她亦十分緊張家居清潔，每當丈夫入門時，便會緊張地噴酒精消毒，嘮叨丈夫盡快冲涼更衣，連一向溫文寡言的丈夫亦按捺不住道：「你就嚟神經病！」

當疫情不斷升溫，新聞亦報道指醫院無牀位等資訊，Linda不諱言：「睇得多自然更擔心，心情更加差。」豈料，Linda的姊姊與姊夫出現病徵，Linda即時跨區聯絡區議員及社區團體協助，但不果，她四出頻撲，購買快測包予姊姊，夫婦初步驗出陰性，但見病徵愈見嚴重，姊夫帶病四出尋求核酸檢測樽，終證實結果呈陽性。

疫下社會缺乏支援，新聞報道有市民住處被圍封，被迫外出強檢，自購快測包不夠準確時……都令Linda感到相當無助不安。「我同姊姊一樣無仔女，當我兩公婆年紀再老，無人幫時，到時點算好？」述及痛處，Linda不禁哽咽。

今次疫情對大部分長者來說，確實造成不同程度的情緒打擊。長者深明抵抗力較差，不欲染疫影響家人，所以一般都配合呼籲乖乖留家抗疫。當運動、社交甚至生活習慣都因疫情而完全改變，加上每日看到爆疫新聞，社會經濟各行各業受衝擊，兒孫工作或大受影響，醫療服務崩潰，疫情高峰期求助無門就更會令他們悶悶不樂兼積壓負面情緒。其實Linda屬於積極又精靈的young old，但大難當前，大家也無法掌握現况，不知下一步怎樣做；再加上突然覺得自己「無能力」，無法處理面前的難關，以及面對未知的將來，這一切都會造成很大震撼，甚至令憤怒、自責及無助等情緒爆發。

提供實在方向 穩定內心慌亂

猶幸，Linda「閉關」5日，終聯絡靈實社工，紓解鬱結。面對本身能力不弱的老友記，作為社工及家人在有需要時幫忙，難關過後便可回復昔日的精靈。處理過程中，給予適當指示，為他們提供實在的方向，讓他們感到有出路，可以穩定內心的慌亂。例如他們中招後擔心後遺症，中心可提供中醫義診或其他社區資源的聯絡方法。長者們若收到疫情信息後感焦慮，我們除了與他們傾談心中憂慮，亦製作讓長者容易明白的資訊包，回應他們的需要。在適當時候，教他們要懂得「停一停」讓心靈安靜一下，調節好心情去適應轉變中的環境，期望可令他們內心感到安定。

物資支援 電話關心問候

對於身體較弱及支援薄弱的長者，物資支援及電話關心問候較為重要。有不少移居外地的子女，十分擔心留港的父母，他們會主動聯絡靈實，查詢如何提供協助或支援家中獨居長者。我們的社工及義工會不時聯絡會友，尤其是獨居及年長的老友記，慰問和聆聽他們的憂慮，讓他們知道如何在「疫」境下繼續如常生活，以及提供物資，平復不安，陪同渡過艱難時期。

近來氣溫回暖，天氣好轉，加上疫情回落，我會建議老友記選擇較少人流時，到公園行下曬太陽，心情會好一點。情緒絕對會影響生活和健康，在這個非常時期，也要好好照顧自己內心的需要，好好安頓、調適和過渡，便有助回復情緒穩定和健康。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

文：卓明琳（基督教靈實協會靈實長者地區服務資深社工）