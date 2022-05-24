安全注意：患蠶豆症不宜繪 手背測試顏料免過敏

【明報專訊】曾有外媒報道，有旅客繪畫henna後出現水疱、灼傷感，甚至留有疤痕，令不少人對henna身體彩繪的安全存疑。皮膚及性病科專科醫生林嘉雯表示：「純henna粉本身很少會傷到皮膚，惟於henna顏料加入對苯二胺（PPD）等化學成分，則有可能對皮膚造成傷害。」對PPD有過敏反應者，如使用含此成分產品，「輕則可能出現紅腫、痕癢、出疹；嚴重會有水疱、類似灼傷的情况，甚至留下永久疤痕或色素沉澱」。不過林嘉雯表示，PPD雖是常見皮膚致敏原，但並非每個人都會有敏感反應，而PPD本來亦屬染髮劑常用的黑色染料成分。

含PPD過敏者不適用

自製henna顏料時，除使用純天然henna粉外，事前對各顏料成分作敏感測試同樣重要。林建議，可將henna顏料成分如茶樹精油、薰衣草精油、新鮮檸檬汁等直接塗於耳背或手背較小範圍皮膚待上2天，如其間出現痕癢紅腫，宜馬上以清水洗走；若2日後並無任何不良反應，代表可安全使用。

此外，林嘉雯提醒蠶豆症（G6PD）患者不宜用henna彩繪，避免出現急性溶血問題；另外如皮膚有傷口破損，亦不宜彩繪。