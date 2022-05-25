高貴素材 低調設計 水晶簡約橫紋 突顯工藝

【明報專訊】設計師在面對貴重物料時，該如何着手處理？最正路的做法，是以高調方法突顯素材本身的特質，例如黃金需要貴氣裝飾，水晶追求晶瑩剔透。今年60歲的法國設計師Pierre Charpin，卻選擇低調地處理貴重材料，為法國水晶品牌Saint-Louis設計Cadence水晶家品系列，突顯品牌精確工藝，相比純粹強調水晶素材的閃亮特質更為有趣。

品牌上個發布的系列，是以法國凡爾賽宮為靈感的Galerie des Rois及Galerie des Reines水晶杯，系列十分符合水晶的傳統印象，以雕花式切割為主，貼合喜好華貴的巿場。華貴設計本身沒有好或不好，在水晶用品巿場，它就是主流。但年輕化亦是奢華品牌近年的發展方向，如何穩住原有巿場同時帶來年輕趣味，正是當中的巧妙之處。其實1990年代的mix & match熱潮回歸，在home styling方面，巿場對華貴水晶與街頭文化碰撞的接受能力，比想像更具彈性。

切割手法成紋 考驗冷熱工房技藝

Saint Louis公關在今年春季巴黎發布會前，傳來新系列Cadence水晶杯的照片。看照片覺得其外形有點像即棄的透明膠杯，取向有趣。其後親身看到整個系列，除了水晶杯外，亦加入燈飾系列，將於6月米蘭設計周作全球發布。整個系列看似簡單，以橫間為主要設計元素，但熟悉水晶工藝的，會看到背後的技術挑戰。

一般人的認知，可能認為設計還設計，用色及素材屬次要。但在製作層面來說，用色及素材其實有不少物理及化學考慮。如系列中看似透明膠杯的水晶杯系列，大家或以為能簡單地倒模製作。但其實整個系列的橫紋，均是在冷工房中以磨輪切割而成。要做到橫紋平均齊整，本身便是工藝的技術考驗。同時由於以切割手法成紋，在熱工房吹製時亦要考慮杯身厚度，以免切割時因為杯身太薄而崩裂。

通透度 水晶最大精髓

Cadence系列是Pierre Charpin與Saint-Louis的第3度合作，另外兩個系列是2012年的牀頭水瓶套裝（bedside water carafe）及以格紋為主的Intervalle系列。Pierre Charpin形容：「水晶素材的最大精髓是通透度。但另一方面，其歷史以及背後的使用方式和文化意義也同等重要。個人最感興趣的，是當我走入品牌的歷史庫藏，明白到水晶作為素材有很高的靈活度，能製作各式各樣的作品。但現時我們對水晶的既有印象，大都停留在水晶用品發展上的數個時刻。作為設計師，除了要處理水晶的歷史包袱外，亦需要按品牌歷史來推陳出新，延續這個素材於人類文化中的故事，例如Saint-Louis本身以中小型企業方式製作及營運，活化這種獨特素材。其王室品牌背景，只屬後話。」

Intervalle與Cadence系列驟眼看似相近，均以幾何線條為本，但Intervalle比Cadence厚重。「在系列名字方面，品牌本身已有不少作品，亦有不少系列名字，所以選擇時亦有難度。我和品牌選擇音樂字彙Cadence作為系列名時，是為了突顯系列簽名式橫紋的節奏感。作為設計者，我認為兩個系列的分別，在別Intervalle的規模較小，以水晶杯及花瓶為主，合共5款作品。但Cadence除了酒杯以外，亦有燈飾系列合共29款作品。如何在設計語言上貫穿整個系列，亦是挑戰和需要考慮的地方。兩個系列的設計切入點相近，均以現代化為主。但相對而言，Cadence製作流程的考慮更多，以製作工具來決定作品上的線條，而非以形態先行。例如最初設計時，杯底的線條是較為陡峭的，但並不貼合磨輪運作，因此作出修改。」

每個企劃都是新挑戰

作為具多年經驗的設計師，Pierre Charpin有不少有趣作品，如Slice Armchair，又或是為Hay設計的PC Lamp。但他說即使用的是相同物料，每個企劃都是新挑戰。「我不太清楚我是否有所謂的設計哲學或風格，但我想我有的是設計手法（approach），與我感興趣的成品形態相關，並與設計語言（design language）相連。如何連接這些要點，才是身為設計師的責任。如Cadence便講求如何達至平衡，包括素材、製作流程、成品種類各方面。我在繪製設計圖時，希望設計能盡可能貼近每個產品種類原型，突顯酒杯、花瓶等的特質。」他笑說：「雖然我入行已超過30年，但覺得自己的設計生涯仍然處於渾沌階段。我累積了不少知識及經驗，但每次每開發新企劃，都有一種重頭來過，以及不知道最後能否找到完美答案的感覺，所以在起步階段時總會感到矛盾。不過畢竟從事設計多年，學得最透徹的是如何說不。當我收到企劃合作建議時，會按個人狀態及時間取捨，這點我可以憑多年經驗判斷！」

文：Dawn Hung

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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