產品設計展：Tom Dixon 20周年 重新演繹經典設計

【明報專訊】2022年是不少設計品牌及設計師的特別周年紀念，英國產品設計師Tom Dixon也是其中一人。Tom Dixon早於1980年代便創作個人作品，其後於1991年與Cappellini推出成名作S-Chair，並於Habitat任設計總監。2001年獲英女王授勳後，便乘着名氣於2002年成立個人工作室，並推出旗下首個作品燈飾作品Melt。

為紀念工作室成立20周年，Tom Dixon以Twenty為主題參加今屆米蘭設計周，於兩地舉行展示會。除了在品牌的米蘭大本營The Manzoni舉行展示會外，整個20周年紀念展的重點，該是在Palazzo Serbelloni展出20款經典作品，包括Mirror Ball吊燈（圖A），Melt燈飾及Fat座椅系列等，部分作品更展示製作過程。

作為研發工業製作為本的Tom Dixon，是次展出的家品雖然外形依舊，但卻用上不少新方法或素材製作，如以大型雙色之姿示人的Melt（圖B），又或是用上鰻草製作的Bird Chair，以乳膠和菌絲製作的S-Chair等，讓作品更符合環保世代的要求。部分重新演繹的經典，將會與蘇富比合作，6月下旬在米蘭拍賣競投。

文：Dawn Hung