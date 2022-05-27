沙發薯：好記者的條件

【明報專訊】無綫《東張西望》主持追訪美孚老鼠屋戶主期間遇襲一事，引來「新聞報道的界線」、「採訪抑或公審」和「何謂公眾利益」的爭議。在候任特首李家超聲稱新聞自由不需說「捍衛」、「已經在口袋」之際，這些關於新聞原則的討論竟然是由《東張》的報道引發，真的諷刺。

《尋人記》獲公眾讚賞

此時此刻，無綫另一個節目《尋人記II》，就像為新聞倫理這個課題交出另一份答卷。這系列算是筆者近年唯一認真收看的無綫時事資訊節目，以資深記者方東昇為首的製作團隊，從無綫新聞及公共事務部多年來在《新聞透視》和《星期日檔案》等節目，尋找以往的受訪者，回顧他們當年受訪的片段，再看看他們今日的生活。第一輯節目播出後，觀眾反應正面，難得近年被譏為「事事旦旦」和「CCTVB」的無綫新聞部，還會獲得公眾讚賞。更難得的是，觀眾對節目第二輯仍有期待，更有討論要求節目尋訪某幾個特別深入民心的受訪者。

首周播出的兩集，重訪自稱「元朗特首」的「安仔」梁安國。自1980年代起，他常向政府部門投訴，無論是街道清潔、街市檔販「呃秤」等，都逃不過這名投訴王的「招呼」，街坊都「買佢怕」。但安仔認為自己只是據理力爭，更覺得別人歧視他「白癡」、「傻仔」，所以投訴就成為他報復的手段。安仔同時有收藏癖，遇到喜歡的東西，一買就是幾十件，令家中雜物堆積如山。

多年後，安仔變成安叔，但火氣不減，收藏品目標改變但習慣不改。記者貼身追訪安仔，陪他到街市買菜，有商販坦言同情他，遇着他光顧就半賣半送；有人欣賞他投訴幫到忙，反而「區議員做唔到嘢」；有人卻指他以投訴為要脅手段「搵着數」。我行我素的安仔不以為然，但「正義俠」背後其實是個孤獨老人，因為性格問題，他沒有朋友，得知《尋人記II》節目開拍，他主動打電話到無綫要求受訪，因為他想有人聆聽他的心底話。

如是者，記者為安仔帶來驚喜，尋到當年另一名受訪者、早已移民的教會牧者，與安仔視像通話，更以《聖經》勉勵安仔要愛仇敵。到節目尾聲，記者亦安排精神科醫生家訪，初步評估安仔的精神狀態，醫生認為他有自閉症譜系障礙的特質，性格偏執、情緒易波動，影響社交生活。如果當年社會和醫學界對自閉症的認識和關注更多，令安仔免受標籤和歧視，他的人生可能完全不同。

懷着同理心做訪問

訪問安仔是一個走鋼線的決定，不禁令我將之與《東張》的訪問比較：從當年安仔的受訪片段，不難發現他的性格和行為有異於常人之處，如果他已經因此受人歧視，今天再次受訪，會否放大公眾為他附加的標籤？雖然今次是安仔主動要求受訪，但看得出他的情緒仍然容易被刺激，記者貼身追訪應該去到哪個程度？會否像《東張》一樣，令受訪者受刺激，繼而作出襲擊行為？《東張》追訪的那個老鼠屋戶主，其異常行徑可能源自精神或性格障礙，追訪是否一個合適的行為？到哪個程度需要停止？安仔的訪問，令不少原本抱有懷疑態度或「等食花生」的觀眾對安仔改觀，產生憐憫之情，反之老鼠屋戶主卻因為襲擊主持被捕，加深公眾對她的標籤。這對於了解事主的難處或者解決事情有何幫助？

再問一個更基本的問題：記者應該懷着什麼心態去做訪問？從《尋人記II》安仔的訪問，我看到的是同理心。不一定讀過新聞傳理系才有資格做記者，但有同理心、願意聆聽，是做好記者的基本條件，只要多加琢磨採訪技巧，無論《東張》主持抑或港姐港男冠軍都可以成為好記者。換言之，好記者絕大多數是有同理心、願意聆聽、行公義好憐憫的好人。可恨現在做好人大多沒有好遭遇，仍然肯做好記者的，值得大家繼續支持，並祝願他們平安。

文：梁慧思

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