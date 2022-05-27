廣彩「最緊要對眼」 瓷器做畫布

「撻花頭」技巧——張師傅為以往工作坊繪製的樣品，雖然圖案簡化了，但仍學到廣彩技巧，如圖中右下的花開富貴碟就要運用「撻花頭」技巧。（黃志東攝）

【明報專訊】要延續傳統工藝，堅持是不可或缺的要素，而堅持背後往往都有一股動人的熱忱。廣彩（廣州彩瓷）跟糖藝一樣是香港非物質文化遺產，現時懂得廣彩技藝的師傅已寥寥可數，張錦平是其中一人。他憑藉對廣彩工藝的熱愛，堅持超過半世紀，年逾古稀仍然繼續畫廣彩、教學生。

中西合璧 裝飾圖畫豐富

廣彩是外銷瓷，除了織金填綠、裝飾圖畫豐富，十分吸引眼球外，中西合璧也是其特色之一，例如以中式筆觸繪畫西方的生活情景，或繪有歐洲貴族家徽的紋章瓷。張師傅是澳門人，「我自小就喜歡畫畫，覺得在瓷器上繪畫，會令作品更美麗」。讀小學時，他每天放學經過彩瓷廠，都要爬上窗邊偷看師傅繪畫，「他們看見有人來看就立即關窗，差點被夾到手」。當時他許下誓言，一定要去學習這門手藝。

他14歲圓夢拜師學藝，在嚴師指導下吃過不少苦頭，例如，初入門的弟子不但要做雜工，更要做師父的「家務助理」，照顧小孩、洗衫煮飯，每天工作16小時，但張師傅半夜仍爬起來，挑燈練習，「我興之所至，就會不顧一切，怎樣辛苦也要捱過去」。張師傅因為堅定，習得一身好手藝。及後他輾轉來到香港，不知不覺肩負起傳承的重任。「我是最後一代從師父學廣彩的人」，他指，在1960年代已有印花瓷器出現，製作時間比手繪瓷短很多，故愈來愈少人學手繪瓷器。

張師傅本來在10多年前已退休，但廣彩師傅一個接一個退場，有人特意請他出山。現時除了廣彩工作，也執起教鞭傳授技藝。他認為，要畫出好的作品，要全神貫注，心無雜念，而且「最緊要對眼」，惟最近他開始有老花和白內障，「所以現在都盡量教，有人肯學當然就全心全意教導」，希望讓更多人認識廣彩，技藝不要失傳。

他與陶藝藝廊Touch Ceramics合辦廣彩工作坊已有4年，由於工作坊一般只有3小時時間，學員難以掌握複雜花式，因此張師傅設計出簡化的廣彩圖樣，或創新以廣彩技巧繪畫其他瓷器彩繪，例如將於6月開始舉辦的「十二花神碗——廣彩瓷碗工作坊」，便以著名的康熙五彩十二花神杯為靈感設計，齊集詩、書、畫、印4種技巧。

■「十二花神碗——廣彩瓷碗」工作坊

日期及時間：6月4／5日，確實時間可網上查詢

費用：$980

地點：中環荷李活道10號大館 第3座203室Touch Ceramics

網址：zh.touchceramics.com