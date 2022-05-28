七彩軟陶 搓圓撳扁製飾物 DIY快靚正 放入焗爐15分鐘搞掂

軟陶的可塑與延展度都很好，不少手作人喜歡把它製成耳環、碟子等，Kelly說首飾碟是基礎入門的軟陶飾物。（曾憲宗攝）

市面上有各種顏色的軟陶，即買即用，而且放在一般環境也不會變乾，非常適合做手工飾物。（曾憲宗攝）

軟陶DIY：軟陶工作坊的創辦人Kelly大約1年半前開店，主要教授製作軟陶碟及公仔。（曾憲宗攝）

【明報專訊】最近瀏覽Instagram，有沒有發現多了不少小巧精緻、充滿文青風格的手作飾物？這種色彩繽紛的飾物多用軟陶製作，此「陶」非彼「陶」，如泥膠般的軟陶操作簡單，基本款式只需用雙手「搓圓撳扁」即可完成，既不用怕弄髒雙手，更不用高溫燒製，只需用焗爐就能輕鬆製作！

眼前這塊酷似幼童愛玩的「泥膠」，其實是軟陶（polymer clay）。這種物料又稱低溫泥，有傳軟陶在1930年代由一個德國玩具商發明，與平時陶藝課的陶泥不同，它不僅不黏手，而且不會發霉，容易儲存，只需家用焗爐即可令軟陶硬化，用起來非常方便。

不黏手易儲存

25歲的子晴（Kelly）是軟陶工作坊Clay The Lab創辦人，她從小喜愛畫畫，在英國的大學念室內設計，回港後希望從事與藝術、設計有關的工作。大約2年前，Kelly無意間發現軟陶這種可塑度極高的物料，當時香港開始有些手作人推出軟陶耳環，她認為軟陶製品容易製作且小巧精緻，大有發展空間，遂萌生開工作室的念頭，「我主打製作碟子的工作坊，一來這種產品非常容易上手，二來亦想讓大眾知道軟陶除了飾物，還能做出千變萬化的小玩意」。

若要用3個字來形容軟陶，那就是「快、靚、正」。一般陶藝課程光是拉坯就要數小時，高溫燒製陶泥不僅需時，還有「燒過龍」令陶泥破裂的風險；若想為作品上色上釉，通常需要數星期才能完成。Kelly說，軟陶不含水，因此放在室溫也不會變乾，客人來到可以馬上拿起軟陶，短短2小時就能做出賣相不錯的作品，最後放入焗爐焗15分鐘左右，待軟陶硬化後即可帶走。對於重視效率的香港人來說，軟陶操作起來方便快捷，相信是近年這款手作開始流行的原因之一。

軟陶工作坊自由度非常高，全因它容易上手，不需要太多工具，光用手就能為質地柔軟的軟陶塑形。以最容易上手的軟陶碟為例，只需按壓、搓長條等基本技巧即可完成。工作坊提供的軟陶顏色豐富，讓參加者盡情發揮創意，Kelly不會規定客人一定要學某種作品，反而會按照各人要求客製化課程內容。除了碟子，另外還有首飾班、軟陶杯班，讓客人在杯上用軟陶設計圖案，打造3D效果。

小細節大挑戰

雖然軟陶入門門檻低，但不代表它沒有挑戰度。Kelly說，一些公仔的眼耳口鼻需要用美工刀𠝹出特定圖案，這類小型細節需要較高技巧。記者嘗試製作由對稱幾何圖形組成的葡萄牙花磚，圖案主要由一些小方塊組成，看起來容易，但想𠝹出4個一模一樣的方塊，一點不容易，需要一定美術功力。看來若想做好，還得多加練習。

色彩鮮艷的飾物當然深受少男少女喜愛，原來軟陶在親子間亦大受歡迎。Kelly說，小朋友4歲以上就能獨立完成一個基礎軟陶碟，常有媽媽與孩子一起來上課，兩人各做一樣飾物，「媽媽不用特別操心小孩是否跟得上進度，所以她們能專注自己的作品，享受手作時光」。●

Clay The Lab

Instagram：@clay.thelab

查詢：9552 8600（WhatsApp）

備註：雲石紋軟陶首飾盤工作坊$450至$490/位（視乎大小）、軟陶首飾工作坊$490/位（可製作3款首飾）

● 雲石紋軟陶首飾盤製作步驟（圖）

1. 預備用具

瓷磚、3塊不同顏色的軟陶、5塊白色軟陶、壓棒、畫筆、字母印章、金屬色顏料

2. 混合顏色

把1塊有色軟陶與1塊白色軟陶混合並用手反覆拉扯，若不夠力可用壓棒輔助（圖）。混合的顏色不需太均勻，最好能看見一些白色紋路

3. 搓成長條

重複以上步驟，搓出2條白色及3條不同顏色的軟陶

4. 扭成一條

把軟陶條併在一起，然後像扭毛巾般把軟陶向同一方向扭成長條。若覺得顏色不勻稱，可以把軟陶兩端對折後再扭

5. 搓成糰狀

當覺得軟陶的顏色混合均勻後，把它搓成糰狀

6. 壓成扁圓

再用壓棒把軟陶擀平，盡量擀成圓形

7. 摺出波浪紋

用手指輕輕把軟陶的邊緣往內摺，做出碟子的深度。完成後可以按喜好在碟子印上字母或圖案

8. 低溫烘烤

把軟陶放入焗爐，大約100℃焗15分鐘，即可令碟子變硬

製成品：最後在碟的邊緣塗上金屬顏料，大功告成

文：沈晴

編輯：林曉慧

美術：謝偉豪

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