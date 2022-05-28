依動作環境智調溫度 92g冷凍機逛街「涼」伴

Prismate迷你口罩風扇聲稱適用於多種類型的口罩，包括即用即棄的外科口罩或可重複佩戴的口罩，但要小心勿影響口罩貼面度。（品牌提供）

【明報專訊】地球一年比一年炎熱，今年香港更打破紀錄，首度早在4月發出酷熱天氣警告。臨近6月，不妨趁高溫焫焫焫焫焫焫着之前，預備好不同的消暑gadgets，例如是隨身冷凍機、風扇等，就算夏日炎炎出街都不怕。

Sony在數年前開發的掛頸式冷凍機（穿戴式冷暖調溫機）Reon Pocket系列，今年推出第3代。雖然外表與前代相若，但性能、續航力大幅增強；最重要今次終於在香港推出行貨，售後服務有保證，可說是消暑gadget之選。

冬暖夏涼 最冷模式可連用2小時

Reon Pocket 3戴在後頸位置，機身有一片貼着皮膚、能夠調溫的金屬片，為用家帶來涼快或溫熱感覺，適合日常外出、上下班或行山時使用。上兩代Reon Pocket於日本推出時，皆受到不少用家好評，最新版本的Reon Pocket 3換上了最新設計的發熱模組和散熱機制，電池續航力比上一代提高2倍（啟動最強冷／暖模式時可使用約2小時），吸熱效能亦提高1.5倍，讓用家佩戴後可極速降溫。

一掛頸啟動 除下自動熄機

新機另一新增功能Smart Cool Mode，通過傳感技術自動調節冷卻溫度，適應用家的活動和環境。例如用家正在步行上班，或於室內舉行會議，Reon Pocket 3會自動根據情况而適當調節溫度，用家亦可自行設定建議溫度，以配合個人需要。另外，它備有自動開啟及停止功能，將機身掛在頸上便會自動啟動，除下並放在桌子或其他表面時，則自動停止運作。Reon Pocket 3也支援自家的手機App，可調節轉換冷暖模式。

配合可調角度頸帶 穿戴更舒適

Sony除推出Reon Pocket 3外，同時亦推出進階Neckband 2專用頸帶（套裝附設，或另購$199），讓用家把Reon Pocket 3戴在頸上輕鬆使用，不會影響外觀。貼近後頸的頸帶部分能調整角度以迎合不同用家需要，而且穿戴更舒適。組件設計宣稱考慮到排氣結構，即使用家穿著有領衣服，亦可保持空氣流通而不影響散熱效能。今代更首次於香港推出行貨，不用捱水貨價之餘，更有行貨保養，用得更安心。

Sony Reon Pocket 3規格

續航（冷氣）：約2至4.5小時

續航（暖氣）：約2至4小時

尺寸／重量：116×54×20mm／約92g

售價：$1499（連Neckband 2套裝）

查詢：2833 5129（Sony）●

掛頸冷卻器 2秒降溫17℃

除了Sony外，同樣來自日本的Thanko最近亦推出第5代的頸部冷卻器Neck cooler Slim，宣稱能在2秒極速降溫，而且可降溫達17℃，感受超冰極效果。

Thanko一向都設計一些有趣而實用的隨身小物，今年推出的Neck cooler Slim，比上代Neck cooler EVO機身設計更輕巧，由約200克減至約129克，足足輕近四成。外形設計比上一代更貼合人體工學，完美貼服頸部。配合跟機附送的專用電池，最長可連續使用約2小時。值得留意今代改變了安裝電池的方式，變為更加穩固的橫插式設計，更設有安全扣鎖，用家在任何埸合使用都得心應手。

除了使用專用電池外，如想長時間使用又不嫌線材麻煩，用家亦可經USB Type-C線外接外置電池。

Thanko Neck cooler Slim規格

續航時間：約1小時（強）至約2小時（弱）

充電時間：約4小時

尺寸／重量：160×160×45mm／約129g

售價：$498

查詢：2643 3328（Unitytech）●

22g口罩風扇 可用3.5 小時

疫情雖然緩和，但口罩仍然不能離身，炎夏戴着口罩出街認真辛苦。有廠商就推出迷你口罩風扇，標榜為用家帶來循環空氣，減輕口罩內悶熱感。

同樣來自日本的Prismate迷你口罩風扇，機身細細，只重約22克，可夾在不同款式的口罩內部（官方聲稱市面逾九成款式都適合）。充滿電後可連續使用3.5小時，相信一般出街都夠用。它設有兩種調節風速模式，亦配備安全按鈕，需連續按下兩次才能打開電源，防止因誤按而浪費電量。品牌宣稱取得日本SIAA（抗菌製品技術協議會）ISO22196認證，機身表面擁有抗菌、防霉效能，抗菌率達99.9%。不過用家亦要留意，迷你口罩風扇或會影響口罩的貼面度與防護效能，在人多地方要謹慎使用。

Prismate迷你口罩風扇規格

續航時間：約3.5小時

充電時間：約5小時

尺寸／重量：35×18×73mm／約22g

售價：$168

網址：bit.ly/3sJBqrt

文：JJ

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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