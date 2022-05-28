同場加映：上山下海 靚聲隨身播

Bose SoundLink Flex有3色選擇，包括石墨藍（左起）、黑和霧白。（品牌提供）

【明報專訊】夏天要暢快消暑，除了依靠便攜冷凍機，當然亦可以衝到海邊舉行「夏水禮」！最近推出多款隨身喇叭，最適合夏日戶外使用，但當然以不影響他人為原則。

浮水迷你喇叭 長氣聲澎湃

Bose早前推出SoundLink Flex藍牙揚聲器，不單擁有更堅固的外殼，也有IP67級別的防水效能，而且跌落水都識浮起，最適合用來玩水上運動。

SoundLink Flex用上Bose獨有的聲學技術，音色出眾之餘，更能自動偵測揚聲器的擺放方式，無論是垂直、懸掛或是平放，系統都能自動偵測，繼而自行調校出相應最佳的音效。雖然機身細細，但有賴於Bose專利的被動雙膜共振技術，令這部揚聲器能播出與體積不成正比的澎湃聲音；另一特有技術數碼音訊處理（DSP）則可顯著減少失真，令音質更自然飽滿。

揚聲器採用粉體烤漆鋼製網罩和矽膠外殼，不但能保護機身免受刮損、摔落和撞擊，並且具備防腐蝕及抗紫外線的特性。另外，機身密封音響組件設計可防止灰塵或污垢進入機身內而影響音質，就算意外跌入浴缸、泳池或海中都可以浮起；加上長達12小時的電池續航力，帶出戶外行山、出海遊玩最合適。

SoundLink Flex無線連上手機專用App後，除了可作更微細的調節外，更可以同時支援兩台裝置，或與任何一部Bose喇叭配對，啟動兩個音箱的立體聲模式（左右聲道）或派對模式（同時播放）。

Bose SoundLink Flex規格

續航力：約12小時

充電時間：約4小時

體積／重量：201×90×52mm／約600g

售價：$1399

查詢：2123 9000（Bose）●

無線充電喇叭 播足10小時

Sonos今年推出新一代的便攜無線喇叭Roam SL，雖然外形跟上代相若，卻取消了內置收音咪功能，令售價稍為相宜，更值得考慮入手。

Roam SL用上經精心設計的聲學架構，雖然機身細細，但擁有大喇叭般的聲音清晰度、深度和飽滿度。它支援Wi-Fi、藍牙或AirPlay連接，能因應身處環境而切換網絡來收聽音樂。

它防水防塵達IP67級別之餘，充滿電後可提供10小時連續播放，休眠模式下電量更可保持10日，非常適合露營、遠足等活動。除了可利用USB-C線直接充電外，它亦對應官方無線充電座Sonos Roam Wireless Charging Base（另購$499）或一般Qi無線充電板，非常方便。

Sonos Roam SL規格

續航力：10小時

充電時間：由0%至50%約1小時

體積：168×62×60mm

重量：約430g

售價：$1699

查詢：2175 6224（TC Acoustic）