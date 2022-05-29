【明報專訊】六四33周年將至，除已解散的支聯會外，一些過去有高調悼念活動的團體，均以擔心觸犯《國安法》為由，沒有主辦集會甚或祈禱會的打算。維園當晚亦將不會有燭光集會，因為球場據報都已全部租出給人踢球。攝影師馬凱傳來一套多款以紅外線攝影拍攝的街景，這個多星期都不時天陰下雨，一見陽光他就出動，以上照片中的一扇窗，把鏡頭伸出去便是拍下悼念燭海的最佳取景角度。

應該是照片顯現的反差在吸引着他吧。那些看不見的曾經，那些看來變了色的現在，使他陷入沉思。他說當中全部都是事件或見證的現場，有的痕迹仍然可見，有的則已用新的填滿。

關於地方的記憶，其實有更多不會記入地方志，但對街坊來說充滿情感與記認的景物和人事，輕輕的便隨拆卸和重建徐徐流走，每天每天的在街坊心裏留下一個個記憶的洞，而這裏那裏圍封密閉的地盤，橫陳在流動中的日常與時空中，神秘又窒礙，卻是公眾最無法關心的一環，9個月以來，「地盤選秀」帶大家游走港九大街小巷去探頭細看這些大窟窿，發掘其在街坊心目中的前世今生，並邀請創想未來。話明選秀，當然要有獎，今期迎來終章的頒獎禮。

我們的評判團也是粒粒巨星，頒獎禮還有神秘嘉賓，帶你看看其實地盤不一定死氣沉沉，也可生龍活虎，給社區帶來美好和歡樂。

多提一句：關於失去，lost，今期有早前剛上最後一堂課的哲學教授張燦輝老師的訪問，勿錯過。

（本網刊出的文章及作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

編者話˙黎佩芬

編輯•蔡曉彤

sunday@mingpao.com

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao