料理分子：逛台北兩漁港 尋找鮮味靈感 意式燴花枝魷魚配黃金豬血糕

【明報專訊】「可能前一點會有停車格，怎麼今天車子那麼多……」從新北市府中開車前往萬里區的龜吼漁港，約1小時車程。若未聽過龜吼漁港，相信也聽過或到訪過野柳地質公園的「女王頭」，它是園內其中一顆蕈狀岩，由於受自然風化影響，外形像一個擁有修長頸部、精緻面形的女王，與漁港相距4分鐘車程。龜吼漁港是台北人吃海鮮的首三位之選，此漁港以萬里蟹聞名，泛指從新北市萬里區捕獲的海蟹。每年9至11月秋季總會聚集一大群台灣人，在這裏品嘗清蒸萬里蟹。

時間已是下午兩時，餐廳人潮已退，從魚缸裏點選海鮮，很快便上菜。菜餚豐富，吞拿魚三文魚生片、避風塘炒蟹、肉絲濕炒油麵、酥脆九孔鮑魚、蝦仁炒飯及蒜爆高麗菜等。廚師調味恰當，風味與香港大牌檔小炒一樣，美味非常。但這一餐並不便宜，約4000新台幣（約1060港元），簡直是高消費。用餐過後散步到一個鐵棚內，裏面有很多小型餐廳，椅桌是公用的，像個美食廣場。看到一檔攤售賣現烤魷魚乾、鱈魚片小食店，香氣撲鼻，還有風乾蜜汁鰻魚骨，是令人一口接一口停不下來。

不久前才到過桃園的竹圍漁港，幸運地一抵達便找到停車位，可能接近黃昏之故，人流不多，市場內攤檔也快關門，還趕得上，行了兩圈。台灣海產雖一點也不便宜，魚類、魷魚或墨魚等約200新台幣（約53港元）起跳，然而新鮮程度是值回票價。較貴的有龍蝦、大海蟹、爆膏紅蟳蟹等。一樓買海產，上二樓餐廳代客料理煮熟即場品嘗，難怪每逢假日都水泄不通。市場外圍，有數間售賣丸子的店舖和炸海鮮小食店。花枝丸、墨魚丸、蝦丸和魚蛋等，一袋150新台幣（約40港元），約10粒，提供外帶或即場拌湯熱食。

炸海鮮店的現炸海鮮小吃則240新台幣（約64港元）一斤，海鮮卷、石斑魚塊、嫩汁魚條、花枝蝦排、鮮蚵酥、油炸魚鰾……總有一些店大排長龍，亦有些門可羅雀。拿着香噴噴的小吃到便利店買飲品，然後坐在碼頭前的長櫈上享用。打開紙袋，熱辣辣的炸物混合九層塔和蒜香撲鼻，坐在長櫈上，眼前一艘艘休息的船，風平浪靜，滿寫意的一天。台灣這兩個漁港，大部分光顧的都是本地人，還未封關前，也有日本人的蹤影。但香港人會較少，可能他們需要預留時間去一些更特別的地方。

煮花枝、魷魚如何提鮮？

2020年的農曆新年，日本還未封關，疫情的警號還未發出時，我如常出發到沖繩與丈夫一家會合，四日三夜之旅。由於自駕遊，沒有交通限制，大家都肚子餓了，於是第一站便到機場旁的泊港漁市場享用午餐。漁市場內環境整潔，冷氣充足，沒有魚腥味。先在場內慢行一圈，再挑選想吃的。場內提供座位區和立食區，亦有海鮮小店連座位，剛開始大家並肩同行，很快便各有節奏，尋找自己喜愛的美食。一盒生魚片，差不多有28片厚魚片，只售1000日圓（約60港元）；一板海膽只需2000日圓（約120港元）；10件雜錦魚生壽司只需750日圓（約46港元）；3條大蟹腳只需500日圓（約30港元）；沖繩特產海葡萄一碗約500克，只售400日圓（約25港元）。雖然都是兩年前的價錢，但以今天的匯率來計算，就算漲價了也沒有相差太多。還有無數的燒鰻魚串、帶子串、粗大肥美八爪魚腳，不得了。

若居住沖繩，賺香港工資，在這裏消費，每天吃着日本的海產，人生的意義立即就在當下頓悟了。海鮮可以快速生吃，亦可以長時間烹調，兩者都能帶出鮮味。這次我的烹調方法是多年前在香港一家意大利餐廳工作時學會的。我非常喜歡意大利烹調味道，特別是有番茄的料理。這些年來在不同的大廚身上學會了各種知識，如何將食物的味道融合再提升。這次利用大量白酒，混合雞湯和番茄蓉，以燉燴的烹調方法將味道注入花枝和魷魚內。原本的食譜會使用牛肝菌，連同牛肝菌泡的水一起燴，但在台灣這類入口材料不容易找，而且昂貴，所以用鴻喜菇代替，在香港亦容易買到。

花枝和刻花魷魚是台灣常見的食材，魷魚的尾鰭呈現三角形，身體較細長，台灣出售的主要來自阿根廷；花枝即是「墨魚」，身體最圓胖，身上有花紋，擁有一個大墨囊。現在台灣夜市或小販檔常常看到的中卷小卷，體型較為橢圓，尾鰭是菱形，尾鰭佔身體比例較小一點，以上統統都會噴墨。我這次使用的刻花魷魚就是香港的水魷魚，適合長時間以濃郁醬汁烹調。多足海鮮含有豐富蛋白質，脂肪含量與熱量亦較肉類低，吃起來很有嚼勁，是很受歡迎的食材。

沒有血腥味的炸豬血糕

我特別以油炸豬血糕配以這道濃郁的燴海鮮。油炸豬血糕的特點是口感外脆內軟，我是來台定居後才第一次吃，無知的我以為它有着濃濃的血腥味，吃過一次後便停不了。在鹵味店其中必點之選一定是豬血糕，凡叫東山鴨頭的小店，都是以鹵過的食物再炸出售，豬血糕是其中一種受歡迎食物。成分是豬血和糯米，沒有血腥味，口感煙韌。有一種叫米血糕，主要成分是糯米和一些天然色素，供素食者享用。這個意式台灣風味菜式，對我這個香港人來說，是蠻特別的組合。

黃金豬血糕

【材料】

．豬血糕……8片

．炸粉……50克

．水……60毫升

【做法】

1.取30克炸粉與60毫升水混合攪拌。將已切成塊的豬血糕沾上炸漿。

2.再把已沾炸漿的豬血糕裹上一層薄薄的炸粉。

3.中小火把豬血糕炸至金黃色。

4.金黃色的豬血糕放在吸油紙上備用。

意式燴花枝魷魚

【材料】

．乾葱絲……30克

．蒜片……10克

．小花枝……200克

．刻花魷魚……200克

．新鮮迷迭香……1小束

．白鴻喜菇……30克

．白酒……100毫升

．雞湯……200毫升

．番茄蓉……50克

．杏仁……7粒

【做法】

1.杏仁切成粗粒，以小火烘烤至微焦。備用。

2.把小花枝內臟去掉，注入剛剛蓋面的水量和2茶匙粟粉與小花枝均勻攪拌，然後過清水把小花枝完全清潔乾淨。備用。

3.下油炒熱乾葱絲和蒜片。

4.以小火慢炒，至乾葱蒜片呈現金黃色。

5.加入小花枝，以中火炒1分鐘。

6.再加入刻花魷魚和迷迭香炒1分鐘。

7.加入白鴻喜菇，以大火把鍋內食材快炒2分鐘。

8.調至中火，加入白酒，不時翻炒，待白酒微微揮發。

9.約3分鐘後，加入雞湯。待雞湯滾起後，加入番茄蓉，然後調至小火，燴20分鐘。

10.待湯汁濃縮後，加入杏仁碎，多燴5分鐘。

11.黃金豬血糕墊底，鋪上煮好的燴花枝魷魚。完成。

■廚房筆記

1.可加入其他海鮮類如魚柳、海參、鮑魚等。

2.想湯汁顏色好看些，可加入1湯匙茄汁。

3.可使用乾的雜香草代替新鮮迷迭香。

文、圖˙ 廚豫

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 蔡曉彤

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