未來城市：性教育如何教？ 家長老師先上一課

【明報專訊】新冠疫情下，香港中小學過去兩年大部分時間都只能上網課，課時變得更緊張，為了追趕課程內容，被犧牲的除了體育課、藝術課外，還有本來已被忽視多年的性教育。但香港學生對性與性別的認識足夠嗎？校內、校外有人聆聽性小眾學生的聲音嗎？家長、老師、社工又可以如何支援性小眾學生？

小童群益會推行「性別無限計劃」多年，社工會入校舉辦有關性傾向專題講座及工作坊，亦向老師、社工提供輔導訓練，推動全面性教育。全面的性教育不止教學生認識男女性徵、如何使用避孕套或避免墮入網上性陷阱等，而是針對不同年齡的學生，由初小到成年都能提供適合的課程內容，範疇包括認識身體結構、如何建立及維繫親密關係、多元性別、與性相關的健康議題、性暴力等等。

「性別無限計劃」其中一個聚焦點是提高社會對性別傾向的認識，計劃主任鄒恒是註冊社工，她解釋：「什麼是性傾向，因為大家會覺得異性戀、同性戀，中間就是雙性戀，但其實中間有好多不同的多元性，中間是一個光譜。」例如在性別光譜中，還有跨性別、無性戀、性別酷兒（Queer）等，性別並非二元，不是非男則女，非陽剛則陰柔。性別氣質與生理性別及性別認同也無必定關係，女性可以表現得陽剛，男性也可以陰柔。全面性教育希望年輕人藉了解自己的性別認同，更了解自己，也希望家長、學校能夠提供一個不批判的友善環境。

教局指引完整 實際操作與現實脫軌

雖然香港性教育常被批評保守、不全面，但其實在1997年，香港課程發展議會與教育署（今教育局）曾制定一份《學校性教育指引》，課程內容涵蓋人際關係、社會文化，亦提及學校角色。2008年《德育及公民教育課程架構》亦有涵蓋性別教育，如高小學生要學習性別角色與關係，初中學習影響個人的性向發展和性態度的外在因素。Miss WoW是性教育工作者和註冊社工，在社交媒體推廣性教育，亦在社區舉辦工作坊，她指這些性教育指引其實頗為全面，但指引與現實的性教育脫軌，因為指引並非強制學校跟從，性教育也非獨立成科，實際上如何教、教多長時間、使用什麼教材，由學校自主決定，「on paper是一個完整的指引，但它是一個theoretical的指引，實際點樣做，不同年齡用什麼教材，其實就沒有」。於是有些學校投放更多資源在性教育，會舉辦性教育周，有些一年舉辦一兩次講座。Miss WoW說：「好多時候學校有什麼問題出現，或者可能有什麼問題出現，不如就找學校社工講下性教育，叫年輕人不要做什麼，講下風險、網上性陷阱，或者援交、意外懷孕，變成很不標準化，而且問題為本，即是有問題才講。」

學校可與NGO互補

但Miss WoW和鄒恒都明白學校的限制，連考試內容都教不完，怎會有時間分給性教育？尤其在疫情兩年，情况更惡劣。鄒恒說：「其實都明白學校有學校的限制，所以我覺得學校角色跟NGO是互補的，譬如有時學校未必有時間，或者學校沒有資源教到的時候，坊間都可以互補。」或學校可以轉介學生認識社區的性教育資訊。近年社交媒體上出現不少性教育推廣平台，如Miss WoW、糖不甩，糖不甩亦與團體「關懷愛滋」共同製作「正面性教育教學手冊」，手冊中有工作紙、情景題，教學生如何以非暴力溝通解決親密關係中的衝突、認識性向等。鄒恒：「成件事我覺得好正面，因為以往我們接觸到年輕人，他們會覺得網上接觸的資訊不正確，或者我們都會擔心，網上資訊的準確度有幾高。」但這些社交媒體的性知識多數正確，「Instagram是年輕人常用的平台，透過這個方式去做性教育或者性別教育，其實我覺得效果都幾好」。

【家長角色】面對子女出櫃 可中立毋須強支持

雖然有社區性教育工作者補位，但年輕人最常接觸的家長、老師、學校社工仍然有不可或缺的角色，他們更了解年輕人，與年輕人關係亦更深厚。性別無限計劃同時在學校、家長方面推廣性教育，宣傳正確的性別傾向知識，也訓練家長、老師和社工幫助對性別有疑惑的年輕人。尤其是，當孩子、學生向他們出櫃時，又應如何反應？

第一下回應最重要

「好多時候，性別小眾年輕人去到最後，點樣艱難都好，如果他們的父母支持自己，其實對他們來說最重要是這件事。掉返轉，如果父母不支持自己，其實他們最痛苦。」Miss WoW說，家長作為年輕人最親的人，他們的理解對年輕人也最重要。如果家長猜到子女是性小眾，或子女向他們出櫃，但家長未必能夠馬上接受，鄒恒建議家長也先把批評、負面意見放在心裏，給子女一個空間分享和探索，「其實我們第一下的回應好重要，不需要勉強自己一定要好supportive，中立的回應已經ok」。例如當兒子告知你他喜歡男生，你不用馬上支持，也不要馬上皺眉頭，問兒子是什麼時候發現已經足夠，「這個identity對他來說好緊要，而他選擇跟你分享，其實是他相信你，若你recognize這個信任，可能對他來說已經好舒服」。

懷疑子女是性小眾，應怎做？

如果家長懷疑子女是性小眾，但子女未出櫃，鄒恒提醒家長不要主動問子女的性取向，甚至暗示子女要做異性戀者，「有些家長面對自己小朋友可能是同志的時候，其實自己都會心急，他們會問我們，應不應該主動問子女到底是不是同性戀，或者是不是跨性別」。鄒恒說家長不應刻意打開有關LGBT的話題，因為也許子女未準備好，「未必因為他不信任你，可能他自己都消化緊這件事。如果我們好刻意地試探，或者好刻意地想『chok』小朋友去講，如果我是他我都會嚇親，或者我都會不敢講」。最好順其自然，例如電視剛好在播《大叔的愛》，就按劇情不帶批評地閒話家常一下，讓子女覺得有空間跟你分享。

Miss WoW說親子一起看與性別議題相關的電視劇集、電影也是了解性教育，以及改善親子關係的良方，「不要當是性教育，當一個親子活動，我想了解我小朋友的世界，我想了解他們現在看的東西，用這個角度一起看這些資訊，然後抱住好奇心，非批判，去聽下他們講他們如何看這些事情，可能都是重要一步」。年輕人也可以主動教育父母有關性別的資訊，從日常生活中滲透有關性別的知識，再帶父母一起參加工作坊，認識性小眾，「核心都是愛，去到最後我都是愛我的小朋友，如果我真的愛他，不想看到悲劇發生，可能可以抱住一個開放、非批判的態度，多溝通」。最理想是雙方能夠坐下來，平心靜氣地分享各自的擔憂和期望，子女向父母坦白，希望他們如何支持自己，父母則可向子女坦白，表示自己擔心子女的人生會過得更艱難。儘管父母未能完全接受子女的性向，但至少能夠明白和理解子女。

【學校角色】代入學生角度 建立互信減隔膜

在校內，老師和社工對待學生出櫃、了解年輕人的態度與家長相若，但比家長多了一重角色，鄒恒說：「有時可能家長面對着小朋友identity confusion的時候，可能他自己也很無助，所以我想老師和社工的角色就是，除了在學校裏教育這件事之外，也讓學生和家長接觸到適合他的資源。」如轉介學生和家長到有關機構上工作坊。在輔導學生期間，老師和社工也要注意溝通技巧，不要否定學生的性別認同和性取向，過程中也可以代入學生那個的角度，引用年輕人的語言，「比如有些人會介紹自己另一半為男朋友、女朋友，或者partner，我們就嘗試用他們的語言去稱呼他另一半，instead of你朋友這樣」。代入年輕人的角度，能夠減少雙方的隔膜，也有助建立雙方互信和關係，「有些成年人會覺得，你這個身分會好難行㗎喎條路，為什麼你要揀這條路呀，但第一步不需要好刻意地分享我們的judgement，open地去聽年輕人講，其實他的聲音都好重要」。

比起強制性教育獨立成科，規定每星期要教授一定課時、一定內容，鄒恒相信先準備好足夠配套，如培訓老師、社工有正確的性教育知識，設計合適的教材更重要，「究竟教的那個人點樣教，或者如果本身老師或者社工，對這件事都不了解的時候，傳遞出來的信息又會不同，所以要不同東西配合」。她舉例，如果教育局推行新的英文科課程大綱，但老師英文能力不足，或者不知道如何教授，那強制執行新課綱也未必是好事。而青春期時，年輕人既面對身體變化，又面對人際關係等成長困難，老師、社工能夠提供正確的性別認同資訊和支持，對年輕人來說也非常重要，「尤其跨性別的朋友仔，在青春期時，其實面對自己身體變化的焦慮好大。有些人可能會覺得我係咪唔好呢，我係咪有病呢，但當他們知道這些資訊，知道原來不是的時候，對於他們接受自己是有幫助的」。

性教育不是青春期才需要

青春期正確的性教育知識對年輕人重要，但性教育並不只是青春期才需要，全面的性教育應該及早開始，不同年齡教不同階段的性知識，當成年人準備好、有充足性知識教授，就算幼稚園、初小學生，也可以教他們認識自己的身體、性別觀念。鄒恒舉例，「小朋友可能4、5歲已經問，點解我跟爸爸的身體不同，點解我跟媽媽的身體不同。當他們這樣問，而家長ready的時候，其實已經一個是好時機」。

■性別中立育兒

不灌輸二元概念 打破性別定型

Miss WoW曾跟家長舉辦性別中立育兒工作坊，探討在香港做性別中立育兒的可能。性別中立即摒棄性別二元和性別定型，女生不一定穿粉紅色衣服，男生不一定要玩玩具車，甚至由懷孕開始，父母就不介懷肚子裏的是男生還是女生，因為性別是流動的，生理性別並不代表性別認同。性別中立育兒希望建立一個環境，讓小朋友能夠自由探索其性別認同，他長大後可以喜歡男生，可以喜歡女生，可以是queer，「有意識地不在家庭教育中灌輸異性戀，或者非男則女的二元概念，例如『你男仔啲啦、男仔唔喊得、第日無女仔鍾意你㗎、女仔要斯文啲』，這些好性別定型的觀念」。雖然聽起來很遙遠，但她形容自己像播種，當天天在instagram看性教育資訊的這一代成為父母，或許性別中立真的能夠更普及。甚至由家長由下而上推動，要求學校改革性教育，政府推行性別友善政策，「如果我們的性教育能夠做到，每一個人都可以做番佢自己，而不被批判，我覺得這是一個最理想的狀態」。

【性教育篇】

文˙ 朱琳琳

{ 圖 } 受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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