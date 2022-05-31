送糧入菌口 養大天然滋味

【明報專訊】發酵主角——菌，從何而來呢？可以是人為加入發酵劑（fermentation starter或starter culture）造成人工發酵，亦有自然發酵（spontaneous fermentation），「大自然本身就有很多微生物存在，有些食物只要在存放時給予一定條件，食物內本身存在的微生物就會產生發酵效果」，中大生命科學學院教授、食品及營養科學課程副主任張志強舉例，辛奇製作時沒有加入發酵劑，但大白菜上本來就有乳酸菌，在合適條件下便自然發酵。

自然發酵代表：酸種麵包

天天餵麵粉 麵糰長大鬆軟

「傳說有人把麵粉與水混合後，忘了這回事。過一段時間再回來看，麵糊竟然開始膨脹，變成發酵麵種。」來自加拿大的烘焙師Nicholas Ratzlaff說，酸種麵包（sourdough bread）是最傳統做麵包方法。

張志強解釋，這種天然發酵方法將麵粉和水混合、靜置，讓來自周圍環境的酵母和乳酸菌進入麵糰，微生物以麵粉為食，繁殖發酵後，成為做麵包的酸麵種。酸種發酵過程中會產生二氧化碳，能增加麵糰體積，令麵包鬆軟，亦會產生酸性物質，令麵包帶有酸味。Nicholas說，眼前這塊酸麵種已經用了2年多，要每天用等量麵粉與水餵它「吃飯」，就能保持酵母活力，「正如老店的千年鹵水，酸麵種也能『代代相傳』」。

■酸種麵包食譜

酸麵種（sourdough starter）材料：

麵粉*……50克

水……50克

*宜選未經加工及漂白的麵粉

做法：

1. 把1:1分量的水與麵粉混合

2. 混合好的麵糊放入玻璃樽，用保鮮紙封口，室溫儲存

3. 約24小時後，隨意丟棄一半麵糊，加入與麵糊同等重量的水與麵粉混合均勻，每天重複以上步驟（約持續1個月）

4. 麵糊開始產生許多氣泡，膨脹2、3倍，就可用酸麵種製作麵包

麵包材料：

高筋麵粉……250克

全麥麵粉……31克

酸麵種……50克

水……215克

鹽……7克

做法：

1.將麵粉及水混合，蓋布靜置2小時

2. 麵糰加入酸麵種，蓋布再靜置30分鐘

3. 將麵糰重複摺疊，然後重複第2步驟2至3次

4.將麵糰摺好後放到發酵籃，放入雪櫃，發酵至少16小時

5.發酵完成後，焗爐預熱至210℃，放入焗約40分鐘即可

■自然發酵

辛奇（kimchi）

發酵劑：大白菜上的乳酸菌

發酵效果：酸性物質和獨特味道

酸種麵包（sourdough bread）

發酵劑：環境中的乳酸菌和酵母菌

發酵效果：酸性物質、二氧化碳（增加麵糰體積，令麵包鬆軟）

■人工發酵

康普茶（kombucha）

發酵劑：SCOBY

發酵效果：酸性物質、二氧化碳（氣泡）、酒精

金文畢芝士（camembert）

發酵劑：霉菌和乳酸菌

發酵效果：獨特口感、濃郁味道

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