特色展覽：香港獨有——住2樓嘅牛牛

復刻雪糕櫃--薄扶林村大街的啟祥士多老闆捐出舖內使用多年的原裝牛奶公司雪糕櫃（右），有心人復刻出另一雪糕櫃（左），團隊希望之後能放入蓮花杯。（楊柏賢攝）

【明報專訊】除了看建築，薄鳧林牧場還設有特色展覽。宿舍主樓現正舉行展覽，展出多件與牧場息息相關的物品，如牛奶公司鋁製雪糕盒和塑膠雪糕盒、1920至1990年代的牛奶玻璃瓶、1980年代的抽獎廣告等。

其中一張1970年代展示當時新式牛房的黑白明信片很有趣，圖中可見很多乳牛在一幢兩層高的牛房前牧養。「曾有記者說，香港人多需要高樓大廈，沒想到連牛也要住『高樓』！」帶領導賞的香港明愛高級督導主任冼昭行說，這些雙層牛房是香港獨有，一間可容納約80頭牛，旁邊有斜路讓牛隻走上上層，中華廚藝學院旁的山坡曾是其中一間牛房所在地。

主樓旁邊新加建一座副樓，正式開業後將用作咖啡廳，試業期間就交由薄扶林村居民舉行「留住薄扶林村之後」展覽，分享這條百年古村的生活風貌。由村內婦女組成的「村姑工房」，以天然染材如黃薑、萬壽菊、蝶豆花等紮染出布藝作品；有村民分享鶴佬擂茶、糖環等飲食傳統文化。副樓內還可找到上一代的童年玩具——鬥獸棋、挑竹籤等，還有以鷹嘜煉奶罐自製「嘜仔燈籠」，在罐上鑿出小洞，內裏放上蠟燭，以鐵線穿過煉奶罐，小孩子在地上推着燈籠往前走，就成了哐啷哐啷的發聲燈籠，讓大家重拾童年回憶。

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