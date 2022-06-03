特色展覽：香港獨有——住2樓嘅牛牛
文章日期：2022年06月03日
【明報專訊】除了看建築，薄鳧林牧場還設有特色展覽。宿舍主樓現正舉行展覽，展出多件與牧場息息相關的物品，如牛奶公司鋁製雪糕盒和塑膠雪糕盒、1920至1990年代的牛奶玻璃瓶、1980年代的抽獎廣告等。
其中一張1970年代展示當時新式牛房的黑白明信片很有趣，圖中可見很多乳牛在一幢兩層高的牛房前牧養。「曾有記者說，香港人多需要高樓大廈，沒想到連牛也要住『高樓』！」帶領導賞的香港明愛高級督導主任冼昭行說，這些雙層牛房是香港獨有，一間可容納約80頭牛，旁邊有斜路讓牛隻走上上層，中華廚藝學院旁的山坡曾是其中一間牛房所在地。
主樓旁邊新加建一座副樓，正式開業後將用作咖啡廳，試業期間就交由薄扶林村居民舉行「留住薄扶林村之後」展覽，分享這條百年古村的生活風貌。由村內婦女組成的「村姑工房」，以天然染材如黃薑、萬壽菊、蝶豆花等紮染出布藝作品；有村民分享鶴佬擂茶、糖環等飲食傳統文化。副樓內還可找到上一代的童年玩具——鬥獸棋、挑竹籤等，還有以鷹嘜煉奶罐自製「嘜仔燈籠」，在罐上鑿出小洞，內裏放上蠟燭，以鐵線穿過煉奶罐，小孩子在地上推着燈籠往前走，就成了哐啷哐啷的發聲燈籠，讓大家重拾童年回憶。