衣物護理機摺得埋 除皺消毒乾衣一腳踢

特製衣夾——跟機附設12個特製直衣夾，用家只要跟指示把衣料夾好，之後把外簾拉起，即可使用。（品牌提供）

【明報專訊】隨着社交距離措施鬆綁，近日陸續出現多個群組爆發，專家預料本地疫情在一段時間內仍會維持低水平的傳播。保持個人衛生是防疫重要一環，衣物消毒清潔千萬不能鬆懈。不少生產商曾推出衣物護理機或智能衣櫃，只要放入衣物即可一take過除皺、消毒、乾衣。最近法國Tefal亦推出同類產品，而且加入方便收納的摺疊設計，更加慳位，較適合香港的居住環境。

今次Tefal推出的衣物護理機名為Care For You（型號：YT3040），具有除皺、消毒、乾衣功能。機體每次最多可放入3件衣物自動熨燙，並以蒸氣除皺及消毒。為了呵護衣物，機體會自動調節氣流及蒸氣輸出量，以達到護理衣物的最佳溫度和濕度。使用時，用家可利用附設的12個特製直衣夾把衣物夾好，之後把外簾拉起，機體便自動以每分鐘輸出65克蒸氣來為衣物除皺，過程最短只需10分鐘，省下不少時間；加上機體支援大部分種類的衣物，包括毛衣、恤衫、大褸等，十分方便。

蒸氣殺菌 枕頭羽絨被也適用

除了除皺之外，消毒亦是用家十分關注的功能之一。Care For You可維持60℃溫度及80%濕度，提供20至40分鐘消毒程序選擇。經廠方透過外部獨立實驗室的測試，棉質物料用消毒模式40分鐘，宣稱能消除病毒、細菌達99.99%，當中包括人類冠狀病毒229E、金黃葡萄球菌、大腸桿菌、諾如病毒等。而整個過程中，用家毋須添加清潔劑或其他化學劑，避免傷害衣物。由於使用蒸氣消毒，所以適合不同物料使用，包括毛絨玩具、靠墊、枕頭、羽絨被等都可以放進去。消毒的同時還能去除異味，包括油炸味、煙味、霉味等。

溫和乾衣 按鍵簡單易操作

Care For You內置的乾衣功能，免去衣服在乾衣機內轉動的「折磨」甚至破損風險。溫和乾衣模式可提供10至90分鐘的時間選擇，無論是薄身恤衫或是厚重大褸，都能因應需要調校不同的時間。機身或遙控器上主要按鍵只有3個，用家只需按下需要的功能即能開始除皺、消毒或乾衣，相當簡單易用。

360°滾輪易搬動 自動關機免過熱

Care For You與坊間的衣物護理機最大分別，在於機體更方便收納。長方形設計的機身，機底配備360°滾輪，使用時可把機體隨意放在客廳角落，用完之後，便可把它摺起收藏。機體打開時，機身最高160厘米，足以放入大部分長褲或長裙；摺合後則只高92厘米，收納所需空間小得多。另設有自動關機功能，避免機體過熱而出現意外。而內置2公升的特大水箱，也不用為頻密換水而煩惱。

■Tefal Care For You規格

體積：160×78×33cm（使用模式）／92×78×33cm（收納模式）

售價：$8898

查詢：2395 3331（Tefal HK）

文：吳一鳴

編輯：梁小玲

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