e新品：75吋8K電視 內置靚音響環迴聲效

4K型號——除了有高解像度的X925，亦有價錢相對親民的C835，雖然解像度只得4K，但大部分X925內置的功能，都能在C835中找到。（品牌提供）

【明報專訊】雖然現時免費電視頻道仍處於1080p解像度的階段，但不少生產商已向8K電視邁進，好似最近TCL便推出全新旗艦級的Mini LED 8K，型號為X925，75吋屏幕除了能顯示8K解像度（7680×4320像素）之外，亦支援1000尼特的亮度，無論用來看電影、體育賽事或打遊戲等，能顯示更多顏色之外，更能提供不錯的還原度。為了進一步提升畫質，機內設有全新圖像處理器，配合Dolby Vision IQ技術，能透過實時動態優化影像來避免畫面失真。

串流影片 IMAX級享受

為了配合現時大部分用家對串流影像的需求，機體支援HDR 10+、Wi-Fi 6、120Hz MEMC、ALLM（自動低延遲模式）等技術，同時獲得IMAX Enhanced認證，無論下載影片的速度，或是對應影源的畫質提升，都能滿足大部分用家的需求。如果只使用4K解像度來玩遊戲，只要接駁機上的HDMI 2.1插槽，便可提供120Hz MEMC，用來玩射擊或賽車這類畫面經常轉換的遊戲，能提供更加流暢的表現。

不少家庭的空間，放得下電視也未必能放得下音響，而X925配備了2.1聲道的音響系統，並設有兩個向上發聲的揚聲器，如果影源支援Dolby Atmos，便可模擬出上方的音效，就算沒有大型音響輔助，也能加強環迴立體聲的效果。作為新一代的智能電視，X925採用Google TV作業系統，能夠透過Google Play Store安裝不同的應用程式，以豐富片源的選擇。此外，機體亦支援Google Assistant功能，只需說出指令及想找的影片名稱，便可快捷搜尋出觀賞的內容。

外接鏡頭手勢操控

除了語音操控之外，機體亦支援Magic Camera，用家只需要把專用鏡頭插到電視上方，便可透過1080p廣角鏡頭以手勢操控電視，也可經社交程式與其他人視像通話或聊天。今次廠方除推出8K解像度的X925之外，也同時推出4K解像度的C835，大部分功能與X925相似，並提供55及65吋兩個型號選擇。

售價：$79,800（X925）、$32,800（C835、65吋）、$20,800（C835、55吋）

網址：www.tcl.com/hk/zh-hk.html