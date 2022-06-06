情迷Leica 25年 開博物館分享 蘇彰德興趣當正職 加時拼到盡

獨特書封——蘇彰德曾以Black Paint Leica為題出書，書的封面選用一款特別的意大利紙張印刷，表面的黑色會隨着閱讀的次數增加逐漸脫落，令每本書都變得獨一無二，呼應黑漆相機的特色。（賴俊傑攝）

放滿藏品——F11攝影博物館內展出蘇彰德上百部的Leica相機珍藏，從復刻版的Leica原型機、1950年代為瑞典軍方製造的黑漆Leica IIIf，到多部新出的別注版都有，他還會不定期加入新的藏品。（賴俊傑攝）

分享相機故事——蘇彰德（右）對F11攝影博物館內的一磚一瓦無所不知，與盧炳松（左）和梁萬福（中）邊行邊講解，說說毓秀街11號的歷史、談談相片及相機的故事。（賴俊傑攝）

【明報專訊】今年57歲的蘇彰德，上半生做過律師、馬會慈善事務執行總監兼法律顧問、香港大學副校長，履歷已經夠華麗，下半生可怎樣超越呢？

身為世界級Leica（徠卡）相機收藏家，他把興趣當正職，將跑馬地一幢三級歷史建築，打造成民辦攝影博物館F11，放滿自己的藏品；接着在銅鑼灣開設Leica專門店，是品牌第一次與第三方合作經營；再在半島酒店開設f22攝影空間，舉辦攝影展覽兼買賣古董相機。

他說人生無論上下半場，哪怕是加時再射12碼，都出盡全力，活得精彩！

（註：受訪者及嘉賓主持按拍攝需要暫除口罩）

訪問前幾日是英格蘭足總盃決賽，利物浦與車路士踢足120分鐘，加時互射12碼，最後由利物浦勝出封王。身為球迷的蘇彰德大讚無論上下半場以至加時，都一樣精彩，「大家都踢了場好波，從頭到尾每1分鐘都出盡力」。他將人生比作球賽：「無論人生上半場還是下半場，都是同樣地踢，最重要過得精彩、充實和有意義！」他以自己的人生，活現這個道理。

熟讀書才懂品評好照片

正式訪問前，蘇彰德領我們在他創辦的F11攝影博物館內走一圈。F11，大家會聯想至鏡頭光圈值，原來還另有所指，博物館身處跑馬地毓秀街11號—— 一幢3層高的三級歷史建築。從跑馬地的歷史足迹，到館內展出的每一張照片，他道出背後故事，相關的人物、年份、細節等，侃侃而談，不但教參觀者學懂欣賞相片的藝術價值，同時上了一課中外歷史。他只是謙稱：「一定要熟讀書，你見到我這裏有很多參考書，如果不長知識，就算見到好的藏品都不懂得選擇。」

拐上典雅的木樓梯，穿梭於古今中外攝影大師的黑白照間，來到蘇彰德的個人收藏區，一塵不染的陳列櫃內放了上百部Leica相機，但這裏只是冰山一角，實際有多少部？他說數不清了，自嘲已被Leica迷得無可救藥，笑問梁萬福醫生：「有什麼藥可以給我食？」

「攝影這個興趣，從中學開始沒有停過。」由於爸爸都是攝影發燒友，蘇彰德兒時已經常接觸相機、菲林、照片，慢慢對攝影產生興趣，長大後更對Leica情有獨鍾。「當時見到很多很有名的攝影師，如布列松（Henri Cartier-Bresson）等馬格蘭攝影通訊社（Magnum Photos）的攝影師都是用Leica，就很好奇Leica有何特別？」他說有如網球手都想握上網球一哥的球拍，Leica相機於他亦然，貼近大師的器材，好比貼近大師的目光。1997年，他擁有人生第一部Leica相機，25年間便成為世界級收藏家，連Leica總公司都邀約他合作營運專門店，未曾有先例。

香港人好攝影，愛追器材，雖然他迷Lecia，但覺得相機不是最重要一環，閱覽照片、攝影書籍分分鐘能獲得更多。「我們每日看很多影像，但每張影像所花的時間不足1秒，其實相中有很多細節可以留意。」他邊說邊走到一列高至天花板的書櫃前，從數百本書籍中抽出一本，不消兩三下就翻到他想要的照片，彷彿腦海中有個搜書引擎。

他展示一張1945年蘇聯軍隊進入柏林時揮舞旗幟的照片，指着手上戴着一隻表的蘇聯軍官。「原本他戴着兩隻表」，這名軍官可能搶去別人的表，或者拾走死去士兵的手表，總之蘇聯軍方見到這張照片後，覺得不利形象，要求攝影師移除其中一隻。「不讀書其實會錯過很多，只會欣賞到最皮毛的一面，照片背後的故事、怎樣欣賞照片、攝影師為何要影這張照片等，如果不進一步研究，其實是一種損失。」

不願破壞歷史建築 棄公眾展覽

蘇彰德對攝影的迷戀，不止於收藏。2013年他在瑞典斯德哥爾摩的攝影博物館看完相展後，坐在湖畔思考，香港攝影文化蔚然成風，卻獨欠一個地方，讓愛好者聚集交流，就決定「香港都要有一座攝影博物館」，於是將早前斥資購入的毓秀街11號洋房活化，以私營博物館的形式推廣攝影藝術，展出攝影器材、照片和書籍之餘，還會邀請各路專家或攝影師，交流文化保育或攝影經驗。

不過在香港經營私營博物館並不容易，其中一大難題是申請牌照。「要舉行公眾展覽，需申領公眾娛樂場所牌照，要滿足一大堆條例，或要對歷史建築物作很多改動，這方面我有一些保留。」例如為了符合消防安全，要安裝自動灑水系統，洋房內就要增設水缸；又或要建設無障礙通道，加裝升降機，這些改動會破壞歷史建築的原有特色。他最終決定以預約制形式開放博物館，不定期舉辦開放日，或者用作招呼攝影界的好友。

不可惜嗎？他淡然地笑了笑，「能夠擁有這幢歷史建築物，而我在這裏營運攝影博物館，是我很自豪的一件事」。他後來在半島酒店開設f22攝影空間，與非牟利的F11攝影博物館的定位分開，售賣古董相機之餘，也不時舉行公眾攝影展覽，以另一種形式讓攝影接觸公眾。

提早離開港大 「有點傷感」

當初籌備F11攝影博物館之時，他先後在馬會和香港大學工作，只是當成興趣來營運；但如今連同f22攝影空間，兩者幾乎是正職一樣，他投放大量心血與時間，一星期起碼有4、5天駐守在f22攝影空間。將時間倒帶，如果當年不是和港大的合約提早結束，今日未必有f22出現，蘇彰德此刻或許正在大學校園內倒數退休。

蘇彰德每一份工作的任期都不短，在貝克•麥堅時律師事務所任職9年，馬會工作15年，唯獨港大副校長僅當了2年就離任。2015年，蘇彰德受邀返母校擔任副校長，為學校發展籌募經費。那時雨傘運動剛結束，社會表面看似回復平靜，風暴卻正在大學內發酵、蔓延。他憶述曾與捐款人吃飯，對方不滿社會事件，整頓飯把他與校長「省得擸擸令」，更揚言不再捐錢予大學。前法律學院院長陳文敏不獲任命為副校長一事，令校園衝突愈演愈烈，「每次校委會開會都上新聞，因為被學生圍堵，（委員）晚上無法離開又要談判，最後更改到灣仔會展開會，什麼都試過」。矛盾有如死結般難以梳理，「我覺得再留在那裏都沒有辦法做到什麼，校長想做的事情我亦未必做到。當時我離開是有點傷感，尤其這是我的母校」。

港大的工作不似預期，他選擇提早離場。當時他五十有二，從未考慮過退休，決定全情投入F11、f22，將興趣當正職，還接下不少政府公職，包括古物諮詢委員會主席、中醫藥發展基金諮詢委員會主席、香港演藝學院校董會副主席。不停開會、看文件，又要四出視察古蹟……比起以前更忙，但他笑言「忙得起勁」，「如果是自己的興趣，趁有氣有力，是否應快點去做去學呢？再等幾年，年紀再大，或許我就沒有這股勇氣與精神了」！

文：張淑媚

編輯：梁小玲

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