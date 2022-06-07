「黑科技」雙處理器發功 「大耳牛」耳機 降噪新極限

跟機線材--跟耳機有一條3.5mm耳機線及USB Type-C充電線。（JJ攝）

【明報專訊】一個人聽歌，總不想被周圍的嘈音打擾，一款好的降噪耳機絕對不可少。論到主動降噪耳機界的王者之爭，Sony的頭戴式1000X系列一向是強力候選之一；最新推出的第5代運用雙處理器技術，將本來已經十分強悍的主動降噪技術推上更高層次，帶來極至沉浸、無干擾的音樂體驗。

Sony近年致力開發無線降噪耳機，由於降噪效果出色且價錢大眾化，無論是入耳式、頭戴式型號，大多獲得樂迷喜愛。今趟「黑科技」再次發功，推出WH-1000XM5（下稱第5代），新增了整合處理器V1，能釋放高清降噪處理器QN1的全部潛力，兩個處理器控制8支降噪米高峰，在中高頻範圍內能顯著降低噪音。第5代亦內置自動降噪優化器，能根據環境自動強化減噪表現；特別設計的30毫米驅動單元也能增強降噪效能，並提高聲音清晰度和低音表現。

語音通話清晰 修復提升數碼音質

以往表現平平的語音通話，今代亦有改善，耳機內4個波束成形米高峰及AI人工智能降噪結構，準確地隔離用家的聲音；加上全新的抑壓風噪結構，將通話中的風噪降至最低，就算於繁忙嘈吵的街道中都能夠清晰通話。

第5代的音質維持系列一貫的高水準，30毫米圓頂形的驅動單元以輕巧而堅硬的碳纖維物料製造，高頻的靈敏度更高。第5代又用上獨特的黃金無鉛焊料來連接電路，表現出更清晰而一致的音效。

而Sony一貫的耳機「黑科技」亦繼續集結：支援LDAC音頻編碼技術，無論有線或無線連接均可傳輸出優質的高解析音訊；DSEE Extreme數碼音質提升技術，可修復及實時提升數碼音樂檔，更能表現歌曲細節；360 Reality Audio功能亦繼續對應，讓用家享受貼身、個性化的沉浸式音樂體驗。

柔軟皮革+滑動支架 佩戴舒適

第5代耳機重250克，比第4代只稍為減輕4克，但記者試戴時卻發覺明顯比上代舒適。由於採用了全新靜音設計的柔軟皮革，加上滑動支架可無段數式調校，可減輕耳朵的壓力並阻擋外部噪音。

用家交談 自動暫停播歌

若用家透過Sony Headphones Connect手機程式來聆聽音樂，還可以用上更多智能功能。它能記錄聲壓數據並與世界衛生組織的指引比較，當聲音太大時，用家會即時收到警告。至於適應音效控制功能，可透過偵察用家位置（例如在家中還是搭車）和正在處理的事項，度身調整環境聲音設定。另外，用家亦可設置輕拍耳機兩下或三下即恢復Spotify播放，毋須利用手機操作。耳機還有不少智能功能，當用家說話時，會自動停止音樂並引入環境聲音，以方便對話，對話結束後，音樂會自動重新播放。而當除下耳機時，音樂亦會自動停止。

連播30小時 快充3分鐘用3小時

最後談到第5代的續航力，即使開啟主動降噪，都可以連續播放30小時，絕對是長途旅程的良伴。如果時間緊迫，亦可使用快速充電功能，只需用USB Power Delivery（PD）快充3分鐘，便可獲得3小時電量。●

Sony WH-1000XM5規格

播歌續航力：40小時（關閉降噪）、30小時（開啟降噪）

充電時間：約3.5小時

無線編解碼器：SBC、AAC、LDAC

重量：約250g

售價：$3190

查詢：2833 5129（Sony）

4.8克真無線耳塞 降噪「低音炮」

如不習慣佩戴「大耳牛」，想找一款有降噪功能之餘，又幾乎無負擔的真無線藍牙耳機，Sony同時推出的LinkBuds S，每邊重量僅4.8克，相信是這類用家最好選擇。

無論耳機與充電盒都非常小巧的LinkBuds S，機身設計符合人體工學，更完美貼合用家耳朵形狀，能穩定佩戴之餘，亦能減少長時間佩戴而引起的耳痛。耳機雖小但擁有澎湃的衝擊力，配備新設計的5毫米驅動單元，能表現強勁低音及清晰人聲。LinkBuds S亦內置V1處理器，能提升降噪效能、增強音質並減少失真，以更少的功率實現無干擾聆聽體驗。

功能齊備 與旗艦型號看齊

防水防塵達IPX4級別的LinkBuds S，麻雀雖小五臟俱全，很多功能都與WH-1000XM5看齊，包括內置自家開發的音頻編碼技術LDAC，讓用家體驗無線高解析音訊；DSEE Extreme 4實時提升數碼音樂檔；Precise Voice Pickup技術強化兩邊耳塞米高峰的收音能力，讓用家在任何嘈雜的地方都可以清晰通話。

LinkBuds S的續航力，以其尺寸來說都算及格，開啟降噪功能下可連續播放6小時，配合充電盒可提供額外14小時電力，大抵足夠一天使用，跟一般入耳式真無線耳機相若。如果用盡電力，亦可以利用快充功能，只需快充5分鐘便可獲得60分鐘播放時間。 ●

Sony LinkBuds S規格

播歌續航力：9小時（關閉降噪）、6小時（開啟降噪）

充電時間：約2小時

無線編解碼器：SBC、AAC、LDAC

重量：約4.8g（單耳機）、約35g（充電盒）

售價：$1690

查詢：2833 5129（Sony）

文：JJ

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

facebook @明報副刊

電郵: feature@mingpao.com