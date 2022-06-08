728萬元起 VIP陸上行宮 訂製「飛氈」享超豪駕駛樂

【明報專訊】勞斯萊斯（Rolls-Royce）是很多人自細已聽過的「夢想級」汽車品牌：未必奢望擁有，但總想乘坐一次超豪房車。不過，廠方不滿足於旗下名車只擔當「載人豪乘」的傳統角色，也希望富豪級車主可以細味非一般的駕駛樂趣，就好像抵港不久的Black Badge Ghost一樣：既是勝任接載VIP的陸上行宮，也是一張提供高度駕駛樂趣的超豪華飛氈。

以英國Goodwood為根據地的勞斯萊斯，一直被視為最頂級的超豪華汽車，其獨特而散發強大氣勢的巨型車身，講究到近乎「病態」的用料選材與傳統人手工藝，以至行車時恍似懸浮在半空的舒適乘坐感……種種超越一般汽車的乘坐體驗與觸感結合起來，就構成了近乎只此一家的「極上」名車。

引入別注元素 吸引年輕買家

勞斯萊斯雖然一直是富豪級車主的必買汽車，不過隨着世界各地湧現愈來愈多新經濟體系，加上億萬富豪的「年輕化」趨勢，廠方也需努力在既有傳統上，鑽營能夠吸納新客戶的方案，其中一個新嘗試，就是將經常出現在潮流時裝品牌上的「別注」概念，注入至旗下車系中。2016年，廠方首度推出Black Badge特別版系列，預先為準買家設計及提供多項訂製細節，令既有車系在保持原來的勞斯萊斯尊貴氣度之外，也散發出有力吸引年輕買家的潮流品味及獨特設備。數年下來，Black Badge系列不同型號加起來，已佔去了全球訂製版勞斯萊斯的27%數量，可見這種「別注版」製作及銷售手法取得不俗成績。

精心打造 深層黑色帶光澤

最近抵港的第2代Black Badge Ghost，是以新一代Ghost車系為基礎，一如其他「別注化」的勞斯萊斯，黑色車身以經過細緻處理的物料噴塗，廠方強調每部Black Badge Ghost的車身黑色漆料重達45公斤（近100磅），而且調色、噴灑、拋光的過程非常講究，其中拋光程序更由4名資深工匠負責，務求為車身製作出帶有高光澤效果的深層鋼琴黑色調，勞斯萊斯甚至說這種黑色，是目前新車市場上「最黑」的色調。除此之外，車身上一抹由車側前方延伸至後方的腰線，竟是由一名專責技師以手繪方式畫出，難得是這腰線雖是手繪，但位置精準而且粗幼一致，在汽車生產接近全面機械化的今時今日，稱得上是傳統製車工藝的一次珍貴表演。除車身外，不少細節亦改用帶有明顯光澤的深層黑色，例如車頭的標誌式「鬼面罩」及能夠隱藏收納的歡慶女神（Spirit of Ecstasy）雕像，加入這些細節後，其外觀給人的感覺的確較配置傳統銀色鍍鉻飾件的勞斯萊斯年輕。

車廂用色大膽 追求頂級工藝

Black Badge Ghost的外形有氣勢得來帶冷酷，坐進車廂，卻又是另外一種氣氛。有別於傳統勞斯萊斯，Black Badge系列型號的車廂用色顯得大膽得多，以今次的測試車為例，除了會見到紋理細密及經過打磨拋光處理的實木、碳纖維、金屬物料，還會見到座椅、門壁、波棍台上採用了染上鮮艷天藍色的高級皮革，構成對比強烈的視覺效果。另外令人留下深刻印象的還有感覺軟綿綿的車廂地氈，配合幾乎完全阻隔車外噪音的「靜室」效果，以及LED流星車廂飾頂，那種豪華細緻及追求頂級工藝的程度，仍然是冠絕車壇！當然，若接受不了測試車車廂的大膽配色，訂車時也可以要求改用其他顏色──不要忘了，Black Badge Ghost是勞斯萊斯，更是高級訂製系列型號。

巨型車款 靈活飛馳

勞斯萊斯可說是典型的大型豪華汽車，故因此就算Ghost的車身尺碼比不上旗艦型號Phantom，但仍在巨型之列：車身長度超過5.5米，闊度達2.15米，而且由於採用了大量高級物料，故車重接近2.5公噸，無論是手握方向盤或置身後座，均容易感受到一份穩重感。不過，這不代表Black Badge Ghost是一部難駕駛的大型車，在四輪驅動及四輪轉向功能的輔助下，加上動力強大的V12大型引擎（最大馬力及峰值扭力分別達到600ps及900Nm），它仍然能夠在馬路上輕鬆靈活地前進，操控感完全不覺笨重。當然它不會像跑車般直接敏銳地彈射爆發，畢竟它是以舒適豪華為主題的頂級房車，但若要較具體地形容Black Badge Ghost的駕乘感，那就好像是像駕馭一張飛氈：車內人舒服到身體似懸浮在半空中，但同時它又能高速前行，安全靈活地駛過一彎又一彎。這份奇妙的駕乘感覺，或者只有勞斯萊斯才可以提供得到。

■Rolls-Royce Black Badge Ghost規格

車型：4門5座位頂級豪華房車

引擎：6749c.c.，V12，雙渦輪增壓

馬力：600ps/5000rpm

扭力：900Nm/1700-4250rpm

傳動：8前速自動

驅動：四輪驅動

長闊高：5546×2148×1571mm

軸距：3295mm

車重：2490kg

極速：250km/h（電子鎖定）

加速：0-100km/h，4.7秒

耗油：15.8L/100km（平均）

售價：$7,280,000起

查詢：2870 1692

文：莊達民

編輯：陳淑安

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