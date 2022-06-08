人機合一：電腦演繹歌曲 透過媒體傳情達意

【明報專訊】哄小朋友入睡並不容易，部分父母每晚也要花點心思才能令小朋友安睡。荷蘭設計師兼音樂人Woody Veneman有一個不錯的設計，將經典飲歌化為小朋友的睡前音樂。

Woody Veneman的設計一向聚焦在人如何與機器合作，幫助散播音樂，如早年曾化作人肉Jukebox點唱機，概念有趣。Woody Veneman在設計新作The Singing Website時，正值新冠疫情，在思量如何將人與觀眾遙距連接時，他便着眼於為音樂愛好者帶來親臨現場的感受。他按不同曲目的歷史，設計了一系列歌單，並以清唱方式重新演繹歌曲。歌單包括史上首支由電腦演繹的歌曲，即於1961年由IBM 704奏出的Daisy Bell（Bicycle Built for Two），亦有較近代的作品如Beyoncé的Video Phone，又或是Woody Guthrie的Mail Myself to You，探討人如何在不同年代，透過各種媒體來傳情達意。整張歌單，共有25首與成長及電子文化相關的音樂選擇，每播放一次為1歐元（約8.4港元），並可於手機及電腦播放。設計另一有趣之處，是音樂播放時，網站畫面上的一張嘴，會配合音樂「唱歌」，方便大家「咪嘴」，或可成為爸媽們哄小朋友入眠的好幫手。

連結︰www.thesingingwebsite.com

文：Dawn Hung