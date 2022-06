人機合一：電腦演繹歌曲 透過媒體傳情達意

next

【明報專訊】哄小朋友入睡並不容易,部分父母每晚也要花點心思才能令小朋友安睡。荷蘭設計師兼音樂人Woody Veneman有一個不錯的設計,將經典飲歌化為小朋友的睡前音樂。

Woody Veneman的設計一向聚焦在人如何與機器合作,幫助散播音樂,如早年曾化作人肉Jukebox點唱機,概念有趣。Woody Veneman在設計新作The Singing Website時,正值新冠疫情,在思量如何將人與觀眾遙距連接時,他便着眼於為音樂愛好者帶來親臨現場的感受。他按不同曲目的歷史,設計了一系列歌單,並以清唱方式重新演繹歌曲。歌單包括史上首支由電腦演繹的歌曲,即於1961年由IBM 704奏出的Daisy Bell(Bicycle Built for Two),亦有較近代的作品如Beyoncé的Video Phone,又或是Woody Guthrie的Mail Myself to You,探討人如何在不同年代,透過各種媒體來傳情達意。整張歌單,共有25首與成長及電子文化相關的音樂選擇,每播放一次為1歐元(約8.4港元),並可於手機及電腦播放。設計另一有趣之處,是音樂播放時,網站畫面上的一張嘴,會配合音樂「唱歌」,方便大家「咪嘴」,或可成為爸媽們哄小朋友入眠的好幫手。

連結︰www.thesingingwebsite.com

文:Dawn Hung