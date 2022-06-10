用嶄新跨學科方式展現文物 吳志華：給香港故宮「靈魂」

【明報專訊】千呼萬喚，香港故宮文化博物館（下稱香港故宮）終於宣布在本年7月2日開幕，下星期二觀眾將可在網上預先購票。館長吳志華期待以開館回應最初有關香港故宮「政治目的」爭議，相信自己給了香港故宮「靈魂」，並指故宮文化是國家需要的精神，有利社會穩定。就香港文化藝術發展，他指香港與內地的文化融合不可避免，內地文化資源及觀眾市場將成為香港優勢。

在一個全新的博物館開放之前，身為館長到底在忙什麼？吳志華說，訪問前他正與來自北京的隨展團隊話別。香港故宮獲北京故宮博物院借出914件珍貴文物展出，而首兩批文物已抵港且放入展櫃之中，這幾天第三批文物及羅浮宮借展文物亦會抵港。故宮博物院每批文物都有相關專業的同事隨行協助佈置，因為香港故宮的防疫及保安要求甚高，北京隨展團隊亦需作「閉環管理」，即抵港期間只能在指定範圍活動，吳志華形容他們非常辛苦。

疫情對只有5年多時間興建並對外開放的香港故宮造成衝擊，吳志華舉例，不少購買自內地公司的展板及物料運送上延遲了，他為最後仍能在7月2日開幕感到高興。開幕日子原來一早定了，「我們整間館（香港故宮）在5年前規劃時，已經朝着這個日子去做，因為5年前宣布興建時，有個特別的歷史時刻，就是回歸20周年，所以我們說不如試用5年時間，在（回歸）25周年時完成它，這個意義其實是很大的，我們有個目標去做也是好的」。暫未知是否有中央領導人參與開幕儀式。

香港故宮走入公眾視線，源於2016年底時任特首梁振英和政務司長林鄭月娥，在北京與故宮博物院簽訂備忘錄，宣布將於西九文化區興建「香港故宮文化博物館」。當時爭議不斷，因為政府在未有諮詢公眾下通過項目及直接委聘建築師等。在政府工作期間，吳志華其實曾與故宮博物院多次合作，他曾任香港康樂及文化事務署副署長，於2018年借調至香港故宮暫任館長，2019年獲正式委任為館長。吳志華說︰「當時全球招聘館長，但找不到合適人選，我覺得無理由看着（香港故宮）做不到並『爛尾』，才想不如由我們跟回這個計劃。」

獲大眾支持並不容易

回顧過去吳志華以「欣慰」形容，因為在香港要做正面的事情而獲大眾支持並不容易，他指自己在康文署期間，不少工作因為「社會氣氛、政治氣候」導致公眾未能理解或有不同意見，他特別重提自己參與的星光大道發展計劃曾被批評為官商勾結，現時成功改造尖沙嘴海旁為更理想的公共空間，他深信公共政策的效果需要幾年時間才見得到，香港故宮亦一樣，「當年的爭議，我覺得可以用事實說明」，專注準備開館讓觀眾親自來看，他補充︰「如果我們純粹如當時的人說是其他政治目的的工具，整個香港故宮發展便不會是今日的模樣，傳媒報道不會是這些內容，亦不會得到這麼多本地藝術家支持和參與項目，往後我們開展的社區及教育活動都不是這回事。」

讓故宮文化融入現代生活

籌辦香港故宮，吳志華認為很有滿足感，「我給了這個館很好的靈魂，一個精神，這個是最重要的」。原因是香港故宮不能只是陳列故宮文物的場地，像會議展覽中心一樣，而是要讓北京故宮的文物融入香港故宮的軀殼。他在多個訪問中亦有提及對香港故宮的願景，並且早在他「見工」時已想好，第一，讓故宮文化連結和融入現代生活，用現代、嶄新、跨學科的方法和理念去演繹故宮文物；第二，讓中國文化連繫世界，世界文化連繫中國，尋求世界文明的對話；第三，連結故宮和香港的關係。他的團隊、文化界朋友及持份者幫忙拓展、豐富這些理念，並認為業界、社會都接受理念，內地及本地傳媒反應正面。

那麼故宮文化到底是什麼？吳志華提到大眾對故宮文化、紫禁城的印象多來自宮鬥劇如《甄嬛傳》、《延禧攻略》等，他指博物館不是要側重勾心鬥角的事情，而要認識故宮文化如何代表中國文化中最有價值的部分，「清代的統治，以一個外族而言維繫了較長時間，特別是中間較強大的時候，這些皇帝都有個特點，是很認同漢文化、儒家文化，原因之一當然是儒家講倫理道德有利於他們的統治，但最重要是整個國家需要有種精神存在」。吳志華相信是一些中國文化基本信念如仁、義、孝、倫理等維繫了中國的家庭社會，亦令社會穩定正面。

吳志華有份策展開幕展展廳一「紫禁萬象︰建築、典藏與文化傳承」，此展希望觀眾來香港故宮後對什麼是故宮和故宮文化先有概括理解，他們特別參考故宮博物院前院長鄭欣淼「故宮學」，鄭嘗試整理故宮藏品及相關學問為有系統學科，故宮文化囊括明清兩代約600年歷史、180多萬件文物、紫禁城9000間建築物，學科有很多發展空間。「紫禁萬象」展覽主要部分，第一是紫禁城建築；第二是故宮文物收藏，看看皇帝品味如何；第三是歷史，除了明清兩代的宮廷文化，亦由故宮藏品外來文物看中國與外國如何交往；最後是故宮博物院如何成立，又為何要有香港故宮？吳志華說︰「歷史上香港與故宮有很多關係，很多文物是在香港購買再運回故宮，過往有很多香港收藏家將故宮文物捐到故宮。」有了基本概念，如此下來希望觀眾看後面的展覽時不會迷失。

年輕人對藝術興趣漸增

吳志華特別提起展廳一的一件重要展品，是抗日戰爭期間文物南遷用的箱，當時運離故宮博物院的文物共有19,000多箱，大部分已找不到，展出的箱，吳志華曾在北京見過，它是被清宮用作運載器物的舊箱。而因為每次南遷都會貼上封條，觀眾可看到其歷史印記。香港故宮是嶄新建築物，難給予觀眾歷史感，吳志華回應指北京故宮已有歷史感，香港故宮不需要重複，有現代感突顯「和而不同」，這四字亦出現在吳志華辦公室內的書畫作品，他認為是中國文化特點，對整體文化發展亦是好事。

吳志華談到香港正值重新思考文化發展的階段，要思考如何處理自己與國家、亞洲和世界的關係︰「我自己較為樂觀，雖然過去經歷了很多挑戰，但我們的文化底蘊仍在。」他認為主要原因是來自文化人和觀眾，由30年前加入康文署到現在，他見證觀眾對文化藝術的興趣增強很多，年輕人視參觀Art Basel為時尚，可見香港文化生態有發展潛力，不擔心新加坡或其他亞洲城市的藝術品市場超越香港。加上將來香港故宮、M+及香港藝術館同時開放，能培養觀眾群，相信這些文化設施作為硬件，以及各團隊作為軟件，香港文藝的軟硬件在亞洲是首屈一指。他說自己的比較對象包括台灣、新加坡、韓國與日本等，而即使韓國與日本文化發展很強，對傳統較執著；但香港在國際化上有優勢，M+就是例子。

本報日前亦報道參觀香港故宮全館，收費比參觀北京故宮及台北故宮更貴。吳志華如何理解香港故宮與內地，以及與內地觀眾群的關係？他說︰第一，香港與內地融合或整合不可避免，因內地文化資源太豐富，只有香港的話，做不到香港故宮。第二，內地市場大，將來文化會向內地發展，內地觀眾的知識水平、對文化藝術的興趣和要求增長甚至較香港快。如是他說：「我們需要文化產業，香港人口未必足夠支持，內地、大灣區正成為香港強項。」他相信香港故宮能吸引內地觀眾，首先在南部的觀眾來香港故宮參觀，從大灣區坐高鐵一個鐘就來到香港，非常方便；二來北京故宮本身是宮殿，但香港故宮是現代化建築，所以看展覽時觀眾較專注看文物展品；三來香港故宮着重以多媒體、數字化等現代手法演繹文化歷史。

票價屬中價位 考慮財政可持續

開幕展中兩個特別展覽收費較貴，分別是「國之瑰寶：故宮博物院藏晉唐宋元書畫」及「馳騁天下：馬文化藝術」。在提及香港故宮的整體觀眾群時，他曾說以「主要觀眾」為主，亦即成年人，青少年方面會有相關的工作坊及工作紙，他特別提到關於馬的展覽較易引起青少年興趣，但此展收費較高是否矛盾？吳志華指全日制學生、7至11歲小童可購買的全館特惠門票為60元，不算貴，在世界博物館收費上香港故宮票價屬中價位。在訂價時他們需要考慮財政是否可持續，亦透露未來向外國博物館借展，借展費或需二三千萬元，佔博物館一年開支的10％，故需要找贊助，亦需要門票收入。

由於特別展覽「國之瑰寶」只能做3個月，「馳騁天下」只能做6個月，珍貴文物便要運回北京，所以香港故宮已有未來計劃。例如11月時將有歐洲王室收藏展，文物同樣有600年歷史，觀眾參觀時可比對歐洲及明清收藏藝術品的標準。香港故宮亦會建立自己的館藏，早前已宣布獲夢蝶軒捐贈首批藏品，亦與其他收藏家接觸，預計再有5至6批捐贈品。館方要求捐贈藏品水平要與北京故宮藏品程度相若，有嚴謹機制評審，未來是否能如M+有購藏資金，視乎西九文化區管理局決定。吳志華亦歡迎政府推出政策鼓勵捐贈。文創產品方面，首階段主要推出以香港故宮品牌為主的產品，之後會邀請本地設計師等合作，推出與文物有關的產品。●

文：胡筱雯

美術：張欲琪

編輯：蔡曉彤

facebook @明報副刊

電郵: feature@mingpao.com

[文化力場]