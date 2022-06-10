藝文青：林日曦的獨腳戲

【明報專訊】在看《大初戀日》之前，筆者對上一次看獨腳戲，已經要數到彭秀慧的《29+1》。獨腳戲之所以難做，在於演員要有足夠的能量撐足2小時，要有足夠的表演能量抓緊全場所有人的目光，表演者本身亦要有高度的專注力和體能。《大初戀日》還要馬拉松式一連演出29場，買票時也不禁為非演員出身的林日曦擔心。

笑點與驚喜 滿足觀眾需要

獨腳戲的另一難度，還在於常要一人分飾多角。獨腳戲都有故事線，總不能表演者全程像旁白一樣把故事「說」出來就算，要有橋段鋪排，角色有期望落差和衝突，才有笑點和驚喜。分飾幾角的竅門，便是角色轉換的節奏順暢，角色的對比夠大。在這些層面上，林日曦的技巧未必及彭秀慧或科班出身的演員，但仍合格有餘，觀察下來他靠的不是訓練和經驗，而是他對觀眾的了解，由演繹，到劇本、歌曲選擇等，都能滿足觀眾的需要。

顧名思義，《大初戀日》是關於初戀，而且是由一個「肉酸中佬」角色講述自己在1990年代讀中學時的初戀回憶，這個中佬已沒有什麼人生目標，沒有聯絡舊朋友，因為身上的一陣「酸餿」味而開始丟掉家裏物品時，才找回放了初戀物品的盒。林日曦本人在葵涌讀中學，故事中的主角會去葵涌廣場約會，還有去附近運動場參加陸運會，蹺課去Big Echo（已結業）唱K，演出配合許美靜的《傾城》、王菲的《曖昧》等歌曲，本土情懷引起不少共鳴。

初戀情人兩度移民

現時門票已經售罄，若買了票而怕劇透者請迴避。故事結尾會把現代和1990年代兩個時空連接起來，就是移民。「肉酸中佬」當年初戀無疾而終，是因為女方要移民，女方說分手後，沒有送機也沒有再找對方。女方其後回流，但兩人沒聯絡，直到她將要與老公、子女再次移民往英國，兩人在機場相見。這情節安排貼近時代脈搏，打動不少觀眾。同時結尾林日曦的角色為女方寫的曲填詞，寫道：「好抑鬱 聽日先算／好緊張 聽日先算／好擔心 聽日先算／乜都好 聽日先算」，為他們再一次離別，和香港重複出現的移民潮留下唏噓註腳。

筆者本身較少看商業舞台劇，日後會多入場。有一點挺難忘，是觀眾與台上的林日曦交流甚多，這情况在香港其他舞台劇中較罕見，林日曦對於觀眾何時會笑，要停頓多久駕輕就熟，但當較資深的舞台劇演員黎玉清（飾演林日曦重逢的初戀情人）登場時，她對觀眾反應的掌握上似乎不及林日曦。香港舞台劇要發展得更好，拓展商業與非商業舞台劇之間的觀眾群非常重要。●

文：劉螢

[文化力場]