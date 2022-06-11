佐敦鬧市靜靜享按摩美食

Shh提供多款飲品選擇，其中較具特色的有奶蓋飲品如芒果海鹽芝士奶蓋（前，$48），而椰奶拿鐵咖啡（後，$48）則把latte慣用的鮮奶換上椰奶，品道清新。（黃志東攝）

打卡位--門口的乾花打卡座位也是以白色和棕色為主題，給人放鬆的感覺。（黃志東攝）

【明報專訊】Shh，除了是叫別人靜一靜，也是一個靜靜放鬆的好地方。按摩店Shh在2020年於九龍城起家，之後在跑馬地開設分店。近日九龍城店轉移陣地到佐敦，更在地下開設咖啡室，大家在樓上按摩後，可到樓下飲杯咖啡食個tea，雙重享受。

新店沿用Shh一貫簡潔優雅風格，以白、棕色為主題，沿白色石春路上1樓便是按摩店，裏面共有6間獨立房間及1個按腳區。店內提供多款中式按摩單項和組合套餐，包括足底按摩、推油按摩、淋巴排毒按摩等。以腳底連頭肩頸按摩為例，60分鐘價錢為$328。此外，還設美容護理如手膜足膜、耳燭等。

至於地下的咖啡室，除了提供咖啡和沙律、麵包等輕食外，更設豐盛的午餐和晚餐餐單，當中不少飲品和食物更用上坊間少見的配搭，如招牌「Shh薯條」便用了鴨肝和肉汁做薯條的配菜，味道跟平日吃慣的薯條完全不一樣！「楓糖培根雞翼」則在煙肉和雞翼淋上味道濃郁的楓糖漿，兩種肉類一起放進口中感覺非常特別。現時晚餐還提供5道菜的2人套餐，由沙律、前菜、兩道主菜吃到甜品和咖啡只需$538（晚餐另加一），也頗划算。●

Shh cafe & massage

營業時間：上午11:00至晚上10:00

地址：柯士甸道144號

網址：www.shh.com.hk

查詢及預約：Shh Cafe 5228 9767（WhatsApp）、Shh Massage 6233 3210（WhatsApp）

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