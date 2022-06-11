其他選擇：200W總輸出 玩強勁重低音

立體聲效--機身較長的TS9030支援Dolby Atmos功能，可在看電影時感受更好的立體聲效，適合較大的家居。（品牌提供）

【明報專訊】空間有限，但對低音有一定要求的用家，可以考慮由TCL新推出的2.1聲道無線重低音soundbar，型號為S522W。雖然機身較Sonos Ray長，達810毫米，但使用2.1聲道設計，可連接配備的獨立低音喇叭，提供最大200W的輸出功率，低音輸出效果更強。

Soundbar與重低音喇叭主要經無線連接，擺位更靈活。為了方便用家接駁手機聽歌，S522W支援藍牙5.1，但可惜並不支持AirPlay或Chromecast連接。另一方面，廠方特別針對不同的音源加入不同的專用聲音模式，無論看電視、電影或聽歌都能提升音質。而有線連接埠包括了HDMI ARC、光纖輸入、AUX及USB插槽，都算齊全。●

TCL S522W規格

輸出功率：200W（soundbar+重低音喇叭）

體積：810×70×99mm（soundbar）、165×298×240m（重低音喇叭）

售價：$1280

網址：www.tcl.com

自主修正音效 睇戲享杜比全景聲

如果家居空間大一點，買soundbar就有更多選擇。TCL另外推出了RAY·DANZ 3.1CH Dolby Atmos soundbar，型號為TS9030，機身內置左、右及中置音效，並可無線連接配備的重低音喇叭。廠方新研發的RAY·DANZ技術，令聲音更層次分明有透明感。由於此機支援Dolby Atmos，只要片源也支援這個音訊，便可在看電影時感受更立體的聲效。重低音喇叭設有自主修正音效功能，即使在低音量時，仍能清晰地聽到不同音頻的聲音，提升電影震撼感。機身亦內置3種場景（電影、音樂及電視）及自定義設置，讓用家隨意選擇。連接方面，TS9030內置藍牙5.0及Chromecast，也支援Hey Google及Apple AirPlay，方便用家連接手機播放音樂。●

TCL TS9030規格

輸出功率：540W（soundbar+重低音喇叭）

體積：1050×58×110mm（soundbar）、約410×240×240mm（重低音喇叭）

售價：$3680

網址：www.tcl.com