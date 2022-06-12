【明報專訊】網絡世界無邊無際，當假新聞充斥，事實變得愈來愈難認，有圖也未必有真相。假新聞矇蔽人們的正確認知，影響決斷，甚至左右世界大勢，不止香港，世界其他地區如新加坡，也在考慮或已經立假新聞法，但以立法打擊，副作用對社會帶來的震盪難以逆料，譬如圖書館自我審查過度（今期通識導賞有世界發生過的圖書館劫難故事），譬如寒蟬效應，新加坡的案例顯示，當公共討論難以進行，對社會穩定和效率會造成反噬。

民間也在找尋應對之法。Factcheck Lab中文譯名為事實查核實驗室，fact-checker則是事實查核員，但個人覺得譯作事實搜查員亦無不可，因為看看他們運作兩年來所撰寫過的查核報告，便發現必得經過抽絲剝繭般如查案般的過程。努力至今，Factcheck Lab剛成為首間加入Meta來自香港的查核機構，稍稍壯大之餘，也來給網民上一堂事實查核的課。現在似乎是，行走於網絡世界這個江湖，抱持「未必為真」的推定，已成為基本儀態。

日本閉關兩年，終於重新開放，香港有團出發，但據報反應不似預期熱烈，事實日方民眾也並非熱切期盼着遊客重臨，在帶旺經濟之前，他們更憂心「旅遊公害」的復熾，林康琪從派發給遊客的小冊子中處處可見的「No Talking」看出了端倪。

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編者話˙黎佩芬

編輯•蔡曉彤

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