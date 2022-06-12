Fact-check 之後，事實由大家延續

「查理」是Factcheck Lab的實習生，「我係鹿，最憎被人話係馬」，身穿的Tee註明「Not a horse」。（事實查核實驗室提供）

【明報專訊】媒體一間又一間退場，假新聞法如箭在弦，在人人嗌fact-check的年代，fact-checker在做什麼？事實查核實驗室（Factcheck Lab）成立兩年，在2021年10月獲國際事實查核網絡（International Fact-checking Network, IFCN）認證，成為香港首家加入網絡的中文事實查核機構。Factcheck Lab查核報告題材多元，橫跨網絡迷因、媒體報道以及廣傳信息，當然也少不了觸碰包括美國大選、COVID-19疫苗及俄烏戰爭等燙手山芋。今天希望跟讀者分享一些有關事實查核的經驗與觀察。

邊個fact-check你啲fact-check？

事實查核報告刊出後，不時會面對質疑：點解你話啱就係啱、錯就係錯？要回答問題，先要解釋事實查核機構及報告如何產生。由波因特新聞學院（Poynter Institute）成立的IFCN早年已制定一套查核守則，符合標準方能獲得認證，守則可分為針對「查核機構」及「查核報告」的要求。前者要求事實查核機構公開選題方法及財政來源，確保編採不受任何國家、政黨或政治人物控制；後者強調查核報告的對象不能過分集中在某一陣營，要考慮被查核的資訊本身流傳及重要程度，報告同時要公開查核方法，細列相關證據及資料來源供讀者檢視，若發現錯誤，要修正還要清楚說明更正內容。

這種做法的核心精神是讓讀者能夠自行覆檢查核報告的結論，真真假假並非由機構說了算。換言之，莫道機構在fact-check人，人亦能fact-check你，讀者才是最重要的查核員，信與不信，你可以檢視已鋪陳的證據再作判斷。

事實查核的限制

回顧兩年工作，Factcheck Lab不無掙扎，因為事實查核工作有其限制。與主動發掘及報道新聞的傳統媒體不同，查核機構主要是因應坊間已出現大量流傳的信息才會出動辨別真偽。一般而言，點明資訊對錯的步伐當然愈快愈好，這樣才會有效阻截假資訊大規模擴散，但查核工作本身需要耗費大量時間，過程涉及查證信息來源、排除不同可能、備份資料及註明來源等，工序無法簡略，當查核報告面世時，或與虛假信息已經有時差。

查核工作的另一面向是公眾教育，所謂授人以魚不如授人以漁，查核報告寫法如食譜，細列技巧心法，讓讀者一技旁身，可應對他日來襲的各類假信息。然而，要在資訊大爆炸的社交平台上佔一席位，內容須準確又易讀，兩者不易平衡。完成查核報告後，Factcheck Lab編輯會重寫「簡化版」於社交平台發布，還找來實習生「查理」擔任宣傳大使，以設計圖向讀者解釋查核要點，帖文最後附上完整報告連結，方便讀者鑽研。

與此同時，會被廣傳的信息往往備受爭議，而在兩極化的議題上，「敵對媒體效應」會令查核機構被雙方視作「偏幫對方」，查核報告容易兩面不討好，讀者亦可能因立場而拒絕相信。

社交平台查核資訊機制

Factcheck Lab主要透過社交平台發布查核結果，可是這些結果未必送到曾閱讀、轉發有關信息的用家眼前。例如當查核發現某陣營犯錯，通常另一個陣營的讀者會較踴躍轉發消息，這是人之常情，但會令查核的效果打了折扣。

今年5月，Factcheck Lab正式成為Meta第三方事實查核機制的首間香港合作機構，希望能更有效讓facebook和Instagram的用家掌握可靠資訊。根據條款，查核機構按照IFCN守則獨立運作，整個查核過程——由選材、查核到為信息評級——不受Meta干涉。查核信息後，機構會按結果給予不同評級，包括：不實（False）、經變造（Altered，主要指經編輯或合成的圖像、影音內容）、部分不實（Partly False）、缺少背景資料（Missing Context），另有諷刺（Satire）及真實（True）的評級。

Meta的系統會按照評級採取相應措施，例如降低該內容的曝光率（僅限於不實、經變造及部分不實的內容）、在內容加上相應評級的標籤，以及通知曾經分享過該內容的用家。這些標籤和通知均附上查核報告的連結，方便用家了解來龍去脈。

舉例說，Factcheck Lab上月曾經查核香港政研會就傳真社831報道的評論及網傳相片稱林鄭月娥與李家超拒絕握手的說法，分別評定其為「部分不實」及「缺少背景資料」。facebook用戶可以在該批帖文下方找到相應標籤，點擊「查看原因」閱讀事實查核報告，了解評級背後的原因。

若發文者不同意評級或已更正內容，可向查核機構申訴要求修改評級。要留意的是，查核機構無法刪除任何帖文，也沒有處理其他投訴、封鎖專頁或帳戶的權力，相關決定皆來自Meta。

事實由人延續

自草創後兩年來，Factcheck Lab有幸與一眾香港fact-checker為事實查核而努力。然而，失實資訊這樣多，Factcheck Lab又查得幾多個？當媒體逐一消失，查核可用的資料勢必減少，而且人手追不上信息流傳速度。實不相瞞，過去實驗室只有一名全職編輯，近日規模終於擴大了一倍，增聘一名編輯！Factcheck Lab近日推出了Patreon訂閱（patreon.com/factchecklab），希望能夠在現存空間撰寫更多事實查核報告、分享查核技巧，以饗公眾，一同修煉媒體素養應對未來挑戰。畢竟獨fact-check不如眾fact-check。

文、圖˙事實查核實驗室

編輯•蔡曉彤

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